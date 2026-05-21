Nữ y tá trở thành 'búp bê cơ bắp' đình đám Hong Kong

Ko Po Yuet (sinh năm 1995) là ngôi sao thể hình nổi tiếng tại Hong Kong (Trung Quốc). Năm 2022, tại giải Classic World Championships, cô đã được Liên đoàn Thể hình Chuyên nghiệp Quốc tế (IFBB Pro League) cấp chứng chỉ IFBB Pro Card, chính thức trở thành vận động viên chuyên nghiệp.
Cô nàng có chiều cao 1,65 m, cơ bắp cuồn cuộn nhưng không kém phần quyến rũ nhờ tập luyện cường độ cao. Ko còn được yêu mến khi chia sẻ hành trình đầy cảm hứng - từ một y tá trở thành VĐV thể hình. Cô được nhiều người hâm mộ đặt biệt danh "búp bê thể hình", "y tá cơ bắp".
Trong một bài chia sẻ trước thềm giải đấu vào năm 2022, khi vẫn đang là một y tá tại bệnh viện, Ko Po Yuet cho biết cô bắt đầu tập gym từ năm 2017. "Tôi tập luyện vì muốn có thêm đam mê trong cuộc sống, trở nên khỏe mạnh và có vóc dáng đẹp hơn", cô bày tỏ.
Chỉ một năm sau, Ko đã mạnh dạn tham gia giải Global Classic 2018 và đứng hạng 6. Năm 2019, tại cùng giải đấu, cô về nhì. Những bước tiến trong thành tích giúp cô có thêm động lực tập luyện.
Ko lần đầu giành ngôi vô địch tại Global Classic M Program Championship năm 2021, tiếp đến là là hạng nhất tại Global Classic M Program Superbowl cùng năm.
Sau hơn 8 năm đến với thể hình, Ko Po Yuet khẳng định được vị thế và trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp. Cô là co-founder của một trung tâm huấn luyện cá nhân tại Hong Kong. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ về các giải đấu, mẹo tập luyện.
Ko Po Yuet cũng không ngừng tìm tòi, nghiên cứu các phương pháp mới để cải thiện cơ bắp và giảng dạy cho học viên. "Mỗi lần thi đấu, tôi đều tự nhìn nhận lại những thiếu sót của mình. Sử dụng kinh nghiệm giảm cân để củng cố bản thân hơn nữa. Ví dụ tháng 12/2022, khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, tôi nhận thấy thể lực của mình bị yếu. Năm 2023, tôi bắt đầu thay đổi chương trình tập luyện, điều chỉnh vị trí chân, điểm chịu lực ở eo và bụng, điều chỉnh hơi thở, điều chỉnh tư thế phần thân trên", cô chia sẻ trên trang cá nhân.
