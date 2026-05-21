Cô gái TP.HCM bỏ việc ngành hàng xa xỉ, lên Đà Lạt mở quán nhậu

Từng theo đuổi công việc marketing cho các thương hiệu cao cấp, Anh Thư bất ngờ rẽ hướng mở quán nhậu, dần ổn định với cơ sở ở TP.HCM, Đà Lạt.

Rời công việc trong ngành hàng xa xỉ, Anh Thư mở quán nhậu bình dân kiểu Hàn Quốc.

Ngay khi đại dịch Covid-19 kết thúc, Nguyễn Ngọc Anh Thư (28 tuổi) rời xa công việc gắn với những nhãn hàng cao cấp tại TP.HCM để lên Đà Lạt, cùng người bqnj mở một quán nhậu kiểu Hàn Quốc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thư cho hay đó là hành trình của những chuyến xe liên tục giữa 2 thành phố, nhiều khoản chi ngoài dự tính và áp lực vận hành đè nặng lên hai người trẻ chưa nhiều kinh nghiệm.

Rời bàn giấy

Trước khi trở thành chủ quán nhậu bình dân, Anh Thư gắn bó với ngành truyền thông cho các dòng sản phẩm cao cấp. Nhịp sống văn phòng của cô khi đó thường kéo dài 10-12 tiếng/ngày.

"Môi trường này đã tôi luyện cho tôi tư duy làm việc chuyên nghiệp, tính kỷ luật thép và khả năng định vị thương hiệu, những kỹ năng mà tôi tin rằng sẽ là hành trang vững chắc cho bất kỳ dự án nào sau này", Thư nói.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi quỹ đạo đó. Đợt phong tỏa kéo dài khiến hoạt động tiếp thị bị đình trệ, tạo ra một khoảng lặng khiến cô gái TP.HCM bắt đầu tự vấn về hướng đi tương lai.

"Nếu tiếp tục ở lại, tôi vẫn sẽ là một marketer (người làm truyền thông) bền bỉ với nghề, có thể sẽ đổi nhiều ngành hàng khác nhau để thử sức. Có thể hôm nay là đồ cao cấp, hôm sau là hàng tiêu dùng nhanh... Thậm chí, tôi từng lên kế hoạch đi du học để nâng cao kiến thức chuyên ngành", cô nói.

Thư (ảnh 1, ngoài cùng bên trái) cùng bạn quyết định mở quán nhậu kiểu Hàn sau dịch. Ảnh: NVCC.

Ý định khởi nghiệp nhen nhóm khi Thư cùng một người bạn chung chí hướng bắt đầu thảo luận về các mô hình F&B. Cô quyết định nghỉ việc ngay sau đại dịch để thực hiện ước mơ.

Thay vì chọn TP.HCM, nơi có sự hậu thuẫn của gia đình và mạng lưới quan hệ sẵn có, Thư chọn Đà Lạt. Quyết định đến thành phố nghìn hoa khởi nghiệp lập tức vấp phản ứng từ người thân. Trong mắt gia đình cô, việc rời xa mạng lưới quan hệ và sự hỗ trợ tại thành phố lớn để đến một vùng đất mới đồng nghĩa với việc tự nhân đôi rủi ro.

Thư gần như phải tự tay làm mọi thứ từ đầu, từ việc tìm kiếm nhà thầu đến xây dựng đội ngũ nhân sự, trong bối cảnh chưa có nhiều kinh nghiệm thực địa.

"Xa xứ, khởi nghiệp, không nhiều vốn, hai người trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm nhiều, tôi nghĩ những nỗi lo của người thân xung quanh mình đều hợp tình hợp lý", cô cho hay.

Tuy nhiên, cô gái 28 tuổi cho rằng không khí và nhịp sống của phố núi là yếu tố cốt lõi để tạo nên linh hồn cho một mô hình quán nhậu kiểu Hàn, nơi sự ấm cúng của đồ ăn và rượu truyền thống hòa quyện với cái lạnh đặc trưng của vùng cao nguyên.

"Mất ăn mất ngủ" vì khởi nghiệp

Ý tưởng về quán nhậu kiểu Hàn xuất phát từ sự yêu thích văn hóa Hàn Quốc của Anh Thư và cộng sự. Từ thời cấp 2, Thư sớm tiếp xúc với âm nhạc, phim ảnh xứ kim chi, sau này dần quan tâm nhiều hơn đến văn hoá ăn uống và mô hình "pocha (viết tắt của pojangmacha)", những quán nhậu lề đường đặc trưng thường xuất hiện trong các khu phố đêm ở Hàn Quốc.

Bên cạnh sở thích cá nhân, khoảng thời gian từng thực tập và làm việc trong ngành F&B cũng ảnh hưởng nhiều đến quyết định khởi nghiệp của Thư. Cô đặc biệt thích khái niệm "food & drink pairing", sự kết hợp giữa món ăn và đồ uống để tăng trải nghiệm vị giác.

Từ đó, Thư và bạn muốn xây dựng một mô hình nơi khách có thể vừa ăn các món nhậu kiểu Hàn, vừa uống rượu truyền thống trong không gian gần gũi, có phần giống các quán ven đường ở Seoul.

Anh Thư khởi nghiệp mô hình quán nhậu mang phong cách và ẩm thực Hàn Quốc. Ảnh: NVCC, Lười Ham Ăn.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi từ nhân viên truyền thông sang người vận hành quán ăn của Thư không trải hoa hồng. Hai tháng sau Tết năm 2022, cô và bạn rời TP.HCM lên Đà Lạt bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Mọi kế hoạch khởi nghiệp được đẩy nhanh từ khâu lên ý tưởng đến ký kết mặt bằng.

Thế nhưng, thực tế vận hành nhanh chóng "dội gáo nước lạnh" vào ảo tưởng ban đầu của Thư. Những tháng đầu tiên là giai đoạn áp lực nhất, khiến cô rơi vào tình trạng mất ăn mất ngủ khi các hạng mục thi công đều bị đình trệ.

"Bạn của tôi vẫn phải về TP.HCM để hoàn tất công việc cũ. Mọi thứ đều bị hoãn. Một mình tôi giữa Đà Lạt rộng lớn, thời gian này hầu như ngày nào tôi cũng mất ăn mất ngủ, lo lắng đủ điều", cô kể.

Theo Thư, những người mới khởi nghiệp quán ăn như cô thường dễ đánh giá sai về mặt bằng, dòng khách hoặc chi phí vận hành, đặc biệt khi kinh doanh ở một thành phố chưa quá quen thuộc. Không ít khoản tiền "chết" vì lựa chọn chưa phù hợp hoặc các tình huống ngoài dự tính.

Thư (áo trắng) tất bật với các công việc ở quán. Ảnh: NVCC.

Thư thừa nhận nền tảng làm marketing trước đây vẫn giúp cô khá nhiều trong quá trình vận hành. Tư duy định vị thương hiệu, xây dựng hình ảnh quán hay các kỹ năng giấy tờ, quản lý công việc từ môi trường văn phòng đều được áp dụng lại khi mở quán.

Ngược lại, tư duy làm việc có phần nguyên tắc và cứng nhắc của dân cổ cồn trắng khi áp dụng vào môi trường F&B bình dân đã tạo ra rào cản nhất định trong việc quản lý nhân sự địa phương.

"Tôi trở nên khá 'lập dị và khó tính' trong mắt các nhân viên", Thư nói.

Sau khoảng 4 năm kinh doanh quán, Thư cho rằng áp lực lớn nhất không chỉ nằm ở chuyện kinh doanh mà còn đến từ việc giữ mối quan hệ khi làm việc cùng bạn bè, người thân. Theo cô, ngành F&B dễ khiến mọi người va chạm vì cường độ công việc cao, thời gian làm việc kéo dài và áp lực doanh thu diễn ra liên tục.

"Tôi và những người thân cận nhất phải trải qua rất nhiều lần tha thứ, thấu hiểu, đồng cảm và nhượng bộ nhau để có thể cùng điều hành quán, vừa là những người thân, người bạn tốt ngoài công việc", Thư cho hay.