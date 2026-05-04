Cô gái ở TP.HCM nghỉ văn phòng, bán bún nước tương thu 400 triệu/tháng

Rời công việc văn phòng lương, Tuệ chuyển sang bán bún nước tương. Sau giai đoạn khó khăn, mô hình dần ổn định với 2 chi nhánh, doanh thu gần 400 triệu đồng/tháng.

Ở tuổi 30, khi nhiều người cố giữ một vị trí ổn định trong tập đoàn lớn, Ngô Hữu Tuệ (sinh năm 1995, quê Đắk Lắk) lại chọn nghỉ việc với mức lương hơn 30 triệu đồng/tháng để đi bán bún nước tương. Quyết định ấy từng khiến cô rơi vào trạng thái stress kéo dài, mất ngủ và sụt cân còn 38 kg.

Khó khăn không chỉ đến từ việc kinh doanh, mà còn là định kiến xã hội. Những câu hỏi như "Sao lại đi bán bún?" khiến Tuệ phải suy nghĩ. Thế nhưng sau tất cả, cô vẫn chọn tiếp tục với quyết định của mình.

Vượt qua mọi khó khăn, hiện tại, Tuệ đã mở 2 chi nhánh quán ăn tại Phú Nhuận và quận 1 cũ, đồng thời chuẩn bị mở thêm các chi nhánh mới cùng bạn bè. Cô cho biết tỷ lệ khách quen quay lại đạt khoảng 60%. Mỗi ngày, hai chi nhánh bán từ 60-80 kg bún, tương đương 300-400 phần ăn. Doanh thu mỗi tháng rơi vào gần 400 triệu đồng.

"Nếu hỏi con đường này có vất vả không, tôi không cần suy nghĩ mà nói liền là rất cực. Từ nấu ăn, nghiên cứu công thức, tối ưu vận hành đến quản lý tài chính, nhân sự, marketing, tôi đều tự tay làm. Dù vậy, tôi không hối hận với lựa chọn của mình", Tuệ chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cuộc sống của Tuệ thay đổi sau khi nghỉ công việc văn phòng đã gắn bó 10 năm để chuyển sang kinh doanh.

Rời khỏi vùng an toàn

Năm 18 tuổi, Tuệ chuyển đến TP.HCM để học tập và làm việc. Những năm đầu, Tuệ trải qua nhiều công việc khác nhau. Trong một lần dẫn sự kiện giao lưu giữa doanh nghiệp và nhà trường, Tuệ được một công ty mời về làm việc, dù chỉ đang là sinh viên.

"Đó là một sự may mắn đầu đời mà tôi nghĩ được cuộc đời chiếu cố, bởi từ đó tư duy và trách nhiệm làm việc của tôi được rèn luyện rất nhiều", Tuệ tâm sự.

Hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại nhiều công ty, tập đoàn, Tuệ đạt mức thu nhập hơn 30 triệu đồng mỗi tháng, con số đáng mơ ước với nhiều người. Tuy nhiên, phía sau sự ổn định ấy là cảm giác trống rỗng kéo dài.

"Tôi luôn thấy mình đang đi trên một quỹ đạo không phải của mình. Tôi muốn làm điều gì đó, dù nhỏ, nhưng là của riêng mình", cô chia sẻ.

Ý nghĩ nghỉ việc đã xuất hiện từ nhiều năm trước trong quá trình Tuệ là nhân viên văn phòng. Tuy nhiên, nỗi lo tài chính khiến cô nhiều lần chùn bước. Đến năm 30 tuổi, cô quyết định dừng lại tất cả: công việc đúng chuyên môn, mức lương tích lũy nhiều năm, vị trí tại tập đoàn lớn. Tuệ bắt đầu lại từ con số 0.

"Nếu không thử lúc này, có lẽ cả đời tôi sẽ không dám liều thêm lần nào nữa", cô nói.

Tuệ tất bật với các công việc của cửa hàng.

Bắt đầu lại từ con số 0

Ban đầu, Tuệ tận dụng mối quen của gia đình để nhập nem, chả đòn từ lò gia truyền 20 năm ở miền Trung về bán.

Mỗi ngày của Tuệ bắt đầu từ 6 giờ sáng, tự mình xoay xở mọi khâu: đi chợ, sơ chế, chế biến, bán hàng, chăm sóc khách, vận hành và quảng bá. Không có đội ngũ hỗ trợ, mọi việc đều dồn lên vai cô gái bé nhỏ.

Tháng đầu tiên, nhờ bạn bè ủng hộ, cô bán được gần 100 kg hàng. Nhưng sang tháng thứ hai, doanh thu giảm mạnh, chỉ còn vài triệu đồng.

"Có lúc tôi nhìn mình trong gương và xót xa chính mình đến mức không nhận ra. Cô gái truyền thông năng động luôn quần áo đẹp ngày xưa đâu rồi. Sự kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần nhiều lần chạm đáy. Doanh thu giảm mạnh khiến tôi bất an và nghĩ hay là mình đã sai lầm", cô nhớ lại.

Áp lực tài chính, sự nghi ngờ bản thân và nhịp sống đảo lộn khiến Tuệ từng rơi vào trạng thái stress kéo dài, mất ngủ. Gia đình từng ngăn cản khi cô nghỉ việc, nhưng sau đó lại trở thành chỗ dựa tinh thần khi việc kinh doanh của con gái không thuận lợi.

Để xoay xở, Tuệ mở thêm các món ăn vặt như chân gà, tré trộn nhằm tiếp cận khách hàng dễ hơn. Từ đó, cô nhận ra khung giờ bán hàng chủ yếu rơi vào chiều tối, còn nhiều thời gian trống để tối ưu doanh thu. Ý tưởng bán bún nước tương, bún mắm nêm ra đời.

Hàng trăm phần bún nước tương quán Tuệ bán hết trong ngày.

Ý tưởng này dần mang lại hiệu quả. Từ một chiếc bàn gỗ kê tạm trước nhà trọ, mô hình kinh doanh của Tuệ từng bước mở rộng.

Tuy nhiên, quá trình khởi nghiệp ấy không phải chỉ toàn "màu hồng". Lần đầu nhận đánh giá 3 sao trên ứng dụng giao đồ ănvì sự cố tràn sốt trong quá trình vận chuyển, Tuệ mất ngủ cả đêm.

"Tôi từng mơ thấy bị đánh giá 1 sao và giật mình tỉnh dậy giữa đêm chỉ để kiểm tra điện thoại", cô chia sẻ.

Sau tất cả, cửa hàng của Tuệ dần nhận được sự yêu mến và ủng hộ từ mọi người. Tuệ thẳng thắn chia sẻ rằng, dù hành trình không ít khó khăn, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình khi dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi cuộc sống mà bản thân hằng mơ ước.

Dù làm văn phòng hay chuyển ra kinh doanh, Tuệ luôn muốn dành hết tâm huyết với những gì mình làm.