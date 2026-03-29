Cô gái bỏ việc lương cao, sắm 'nhà di động' đi khắp Australia

Cassandra Jovanovic (24 tuổi) không có nhà cửa ổn định, nhưng lại có thứ mà nhiều người khao khát: sự tự do tuyệt đối. Cô bắt đầu hành trình rong ruổi từ tháng 1/2023, sau khi tiết kiệm gần 30.000 USD (hơn 790 triệu đồng) và mua chiếc xe van cắm trại đầu tiên.

“Tôi làm điều phối giao thông trong một năm. Công việc khá vất vả nhưng bù lại thu nhập rất tốt”, Cassandra, đến từ Brisbane (Australia), chia sẻ với News.com.au.

Trong khi nhiều người trẻ Australia thường ra nước ngoài, Cassandra lại muốn khám phá đất nước của mình. Bạn thân đồng hành trong tháng đầu tiên, sau đó cô tiếp tục độc hành.

Cassandra đi dọc bờ biển bang New South Wales và Victoria, xuống Nam Australia, vào trung tâm Lãnh thổ Bắc, rồi quay lại Brisbane. Sau đó, cô tiếp tục hành trình lên bờ biển Queensland, vòng qua phía bắc Lãnh thổ Bắc, đi khắp Tây Australia và xuống tận Tasmania.

“Trong 14 tháng, tôi đã chia sẻ hành trình lên mạng xã hội và thu hút rất nhiều người theo dõi. Đến cuối chuyến đi, tôi có gần 400.000 lượt follow. Thật không thể tin được”, cô bày tỏ.

Kiếm tiền từ mạng xã hội

Ban đầu, Cassandra không rành về mạng xã hội và cũng không biết mình có thể kiếm tiền từ đó. Hiện tại, đây lại là nguồn thu nhập chính của cô nhờ các hợp đồng quảng cáo. Cô cũng kiếm tiền bằng cách bán cẩm nang du lịch online, giúp những người muốn theo đuổi lối sống giống mình.

Nhờ hai nguồn thu này, Cassandra có thể tiếp tục sống và du lịch trong chiếc xe van - nơi cô vẫn gọi là “nhà” suốt 3 năm qua. Cô nói đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình.

Dù yêu thích cuộc sống du mục một mình, Cassandra thừa nhận nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. “Nếu có gì đó không ổn, tôi sẽ rời đi ngay lập tức, bất kể ngày hay đêm”, cô cho hay.

Cassandra cũng rất cẩn trọng khi trò chuyện với người lạ, không bao giờ tiết lộ mình đang ở đâu hay sẽ đi đâu tiếp theo. Chiếc xe của cô được thiết kế để có thể nhanh chóng di chuyển từ giường sang ghế lái để rời đi khi cần.

Có lần, Cassandra bị đánh thức giữa đêm bởi tiếng đập cửa xe dữ dội. Người đàn ông bên ngoài nói mình là kiểm lâm, nhưng Cassandra không chắc điều đó. Khi người này rời đi, cô lái xe đi nơi khác cách đó một giờ.

Nhưng chỉ ít phút sau, tiếng đập cửa lại vang lên - người đàn ông đã đi theo Cassandra.

“Tôi rơi vào trạng thái phản ứng sinh tồn. Ông ta đứng đó rất lâu, đập cửa, chiếu đèn pin vào cửa sổ. Rất hung hăng. Tôi vội nhảy lên ghế lái, còn ông ta thì la hét, hỏi tôi có đi một mình không và buông những lời khó nghe. Thật sự rất đáng sợ”, cô kể lại.

Cuộc sống trên xe

Cassandra cố gắng biến chiếc xe van thành một không gian ấm cúng, trang trí bằng ảnh gia đình, bạn bè và những món đồ cần thiết. Xe có tủ lạnh, bếp gas mini để cô tự nấu ăn, cùng hệ thống điện dùng năng lượng mặt trời.

“Tôi muốn chiếc xe thật ấm cúng vì tôi ở trong đó gần như cả ngày. Đó phải là nơi khiến tôi thấy an toàn”, cô bày tỏ.

Cassandra giải trí bằng cách chiếu phim lên tường bằng máy chiếu, đan móc và treo ảnh người thân trong xe. Khi thời tiết xấu, cô phải ở trong xe nên càng cần không gian dễ chịu. Cô gái 24 tuổi tự nấu ăn để tiết kiệm và vì ở những nơi xa xôi thường không có nhiều lựa chọn.

Không có nhà tắm hay nhà vệ sinh trên xe, Cassandra phải linh hoạt. Cô chủ yếu dùng nhà vệ sinh công cộng. Còn việc tắm rửa, cô tận dụng vòi tắm ở bãi biển hoặc trả tiền tại các khu cắm trại, khoảng 5- 10 USD (khoảng 130.000-160.000 đồng).

“Không phải lúc nào cũng sẵn tiện nghi. Đôi khi, bơi dưới biển cũng là cách tắm. Có khi vài ngày tôi không tắm, nhưng đó là một phần của cuộc sống này”, cô nói.

Sau chuyến đi đầu tiên, Cassandra không dừng lại mà tiếp tục sang New Zealand vào tháng 10/2024, mua một chiếc xe khác và khám phá nơi đây.

Sau 7 tháng, cô bán xe, bay sang châu Âu rồi Canada và tiếp tục sống trên “nhà di động”, trước khi quay lại Australia cuối năm 2025.

Hiện tại, Cassandra ở New Zealand và vẫn muốn tiếp tục rong ruổi khi còn trẻ. Dù vậy, cô thừa nhận đôi khi cũng nhớ những buổi tụ tập bạn bè ở Brisbane.

Có thể một ngày nào đó Cassandra sẽ ổn định cuộc sống cùng bạn đời. Nhưng cô quả quyết: “Tôi sẽ không bao giờ bán chiếc xe của mình. Dù sau này có nhà, tôi vẫn sẽ giữ nó. Hiện tại, tôi vẫn tận hưởng cuộc sống khám phá này và không muốn thay đổi điều gì”.