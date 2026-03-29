Tìm thấy em trai bị bắt cóc 33 năm trước nhờ bức ảnh ở TQ

Em trai của Li Lin từng bị bọn buôn người bắt cóc, đánh đập và bỏ đói trước khi được nhận nuôi. Anh được tìm thấy nhờ một tấm ảnh chụp từ thời thơ ấu.

Lin òa khóc khi tìm được em trai. Ảnh: QQ.com.

Li Lin (44 tuổi), sống tại thành phố Tiên Đào (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), đã tìm lại được em trai Li Xin sau 33 năm thất lạc, Daxiang News đưa tin ngày 29/3.

Theo lời kể của Lin, bi kịch gia đình xảy ra khi hai chị em còn nhỏ. Mẹ của họ qua đời vì ung thư, còn người cha được cho là suy sụp tinh thần, bỏ nhà đi và không bao giờ quay lại. Khi đó Lin mới 11 tuổi, còn Xin chỉ 7 tuổi. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, hai chị em phải sống lang thang, nhặt nhạnh đồ thừa để qua ngày.

Một ngày nọ, trong lúc trú mưa ở phía sau một chiếc xe tải, hai chị em ngủ thiếp đi và vô tình bị chở đến một thành phố khác. Lạc lõng, đói khát giữa nơi xa lạ, cả hai lang thang trên đường thì bất ngờ một người phụ nữ lớn tuổi tiến lại gần, đề nghị mua bánh mì cho cậu bé Xin.

Bức ảnh cũ Lin dùng để tìm kiếm tung tích em trai suốt 33 năm. Ảnh: mp.weixin.qq.com.

Tin rằng đã gặp được người tốt, Lin đồng ý để em trai đi theo người phụ nữ. Nhưng Xin đã không bao giờ quay trở lại.

"Em trai bị bắt đi khi đang ở cạnh tôi. Tôi đã sống với cảm giác tội lỗi ấy suốt cả cuộc đời", Lin nghẹn ngào kể lại.

Về phía người em, Xin cho biết sau khi bị đưa đi, cậu từng cố gắng trốn thoát để đi tìm chị nhưng bị bắt lại. Cậu bị đánh đập, bỏ đói và nhốt trong một căn phòng tối. Sau đó, Xin cuối cùng cũng trốn được, sống lang thang bằng cách xin ăn trên các chuyến xe buýt.

Cuộc sống phiêu bạt đưa cậu đến tỉnh Quảng Đông (miền nam Trung Quốc), được một gia đình nhận nuôi và đặt cho cậu họ mới là Han.

"Tận sâu trong lòng, tôi luôn biết mình có một người chị gái và chưa từng từ bỏ việc tìm chị", Xin chia sẻ.

Trong khi đó, chị gái Li Lin đã dành suốt 33 năm rong ruổi khắp nơi để tìm em. Để có tiền cho hành trình này, cô làm đủ nghề như khuân gạch tại công trường, rửa bát trong nhà hàng, làm việc trong các nhà máy.

Không có ADN của cha mẹ để đối chiếu, manh mối duy nhất Lin có chỉ là một tấm ảnh cũ chụp em trai lúc nhỏ.

Suốt nhiều năm, Lin đi khắp Trung Quốc, phát hàng chục nghìn tờ thông báo tìm người mất tích và chi gần 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng ) cho việc tìm kiếm.

Bước ngoặt xảy ra trong năm nay khi một cảnh sát tại tỉnh Giang Tây sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và phát hiện một người đàn ông họ Han đang sống ở Quảng Đông có nét giống với cậu bé trong bức ảnh. Với sự hỗ trợ của cảnh sát, xét nghiệm ADN sau đó xác nhận người đàn ông này chính là em trai thất lạc của Li Lin.

Hai chị em đoàn tụ vào ngày 23/3 tại một đồn cảnh sát ở Giang Tây. Lin và Xin bật khóc khi ôm chầm lấy nhau sau hơn ba thập kỷ xa cách. Lin mang theo nhiều túi bánh mì cho em trai, nói rằng cô đã tìm kiếm suốt 33 năm vì đánh mất em chỉ vì một ổ bánh mì. Người em trai nghẹn ngào bảo chị đừng tự trách mình, khẳng định anh chưa từng oán trách.

Ngày hôm sau, Lin đưa em trai trở về quê nhà ở Tiên Đào (Hồ Bắc). Cô chuẩn bị một buổi đón đoàn tụ với thảm đỏ, pháo nổ, bánh sinh nhật và sủi dìn (món bánh trôi truyền thống tượng trưng cho sự sum họp). Cô cũng đưa em trai đến thăm mộ mẹ và nói rằng cuối cùng đã đưa con trai bà trở về nhà.

Xin chia sẻ điều may mắn nhất trong cuộc đời anh là có một người chị không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm. Cuộc đoàn tụ đã giúp anh nguôi ngoai nỗi đau mang theo suốt nhiều thập kỷ.

Trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc, Li Lin cho biết hy vọng tiếp theo của cô là tìm lại người cha thất lạc, mong ông trở về nhà và nói rằng gia đình đã tha thứ cho ông.

Câu chuyện đoàn tụ của hai chị em đã gây xúc động mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc. Một cư dân mạng bình luận: "Li Lin là người chị tuyệt vời nhất thế giới. Cô ấy mang nỗi dằn vặt suốt 33 năm dù khi đó cũng chỉ là một đứa trẻ". Một người khác viết: "Những kẻ đáng trách duy nhất là bọn buôn người".