Cận cảnh tượng Phật quý hiếm lần đầu xuất hiện ở TP.HCM

Tối 24/5, hàng nghìn người tập trung tại tổ đình Ấn Quang và Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng, TP.HCM) để tham gia lễ rước Phật trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.
Tâm điểm của lễ rước năm nay là tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sinh lần đầu tiên được cung nghinh tại TP.HCM để người dân chiêm bái. Pho tượng cao khoảng 60 cm, nặng 32 kg, được chế tác từ ngọc Hòa Điền nguyên khối quý hiếm, còn gọi là “dương chi bạch ngọc”, có xuất xứ Kazakhstan. Bề mặt tượng được chạm khắc tinh xảo, các đường nét gương mặt, nếp áo và dáng đứng đều được hoàn thiện tỉ mỉ dưới ánh đèn khu vực lễ rước.
Pho tượng Phật ngọc sơ sinh được an trí trên kiệu hoa trước giờ diễn ra lễ cung rước tại tổ đình Ấn Quang. Nhiều Phật tử dừng lại khá lâu để chiêm bái pho tượng quý hiếm trước khi đoàn rước bắt đầu di chuyển.
Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, tượng được tạo tác theo hình ảnh Thái tử Tất Đạt Đa lúc đản sinh với tư thế một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa - biểu tượng quen thuộc trong văn hóa Phật giáo.
Khoảng 19h, đoàn rước bắt đầu nối đuôi di chuyển dài khoảng 4 km qua các tuyến đường từ tổ đình Ấn Quang qua các tuyến đường Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong và Ba Tháng Hai trước khi tiến về Việt Nam Quốc Tự.
Đoàn nghi lễ bắt đầu di chuyển trên đường Sư Vạn Hạnh. Dẫn đầu đoàn là đội cờ Phật giáo, xe hoa và kiệu rước tượng Phật ngọc sơ sinh. Đoàn rước kéo dài hàng trăm mét.
Nhiều bạn trẻ hào hứng góp mặt trong đoàn rước mừng Phật đản. Khoác lên mình những bộ cổ phục truyền thống nối dài theo sau đoàn chư tăng tạo nên khung cảnh vừa linh thiêng vừa đậm màu sắc văn hóa.
Dọc tuyến đường đoàn đi qua, nhiều người dân đứng chắp tay cầu nguyện và tranh thủ dùng điện thoại ghi lại hình ảnh kiệu rước tượng Phật.
Khoảng 20h, sau gần một giờ di chuyển qua các tuyến đường trung tâm, tượng kim thân Đức Phật sơ sinh được cung rước về Việt Nam Quốc Tự nơi diễn ra lễ đài chính của đại lễ Phật đản năm nay.
Khi đoàn tiến về Việt Nam Quốc Tự, khu vực lễ đài chính đã sáng đèn với nhiều mô hình Phật giáo được thiết trí phục vụ Đại lễ Phật đản. Năm nay, lễ đài lấy hình tượng “cửu long phún thủy” và “ngũ sắc tường vân” làm ý tưởng chủ đạo, tái hiện tích Đức Phật đản sinh theo kinh điển Phật giáo.
Lễ rước năm nay còn có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng. Lần đầu tham gia đoàn cung rước tượng Phật qua các tuyến phố trung tâm TP.HCM, nhiều nghệ sĩ cho biết họ ấn tượng trước không khí trang nghiêm và đầy sự thành kính của người dân dành cho đại lễ Phật đản.
Sau khi làm lễ các hòa thượng thực hiện nghi lễ mộc dục - nghi thức tắm Phật truyền thống trong mùa Phật đản. Trước tượng Phật sơ sinh được tôn trí trên đài sen, từng gáo nước thơm được thành kính rưới lên tượng, tái hiện hình ảnh chư thiên tắm mát Đức Phật khi Ngài vừa đản sinh. Theo tư liệu Phật giáo, nghi thức tắm Phật tại Việt Nam xuất hiện từ thời vua Lý Thánh Tông và dần trở thành một nghi lễ truyền thống quan trọng trong đại lễ Phật đản của Phật giáo Việt Nam.
Hàng trăm chư tăng, Phật tử đồng loạt chắp tay niệm Phật. Sau lễ cung rước, bảo tượng Phật ngọc được tôn trí tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự trong một tuần để người dân và Phật tử thập phương đến chiêm bái, cầu bình an.
Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại TP.HCM diễn ra từ ngày 24 đến 31/5 với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh và nghi lễ Phật giáo tại các lễ đài chính của thành phố.
