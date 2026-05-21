Khách Tây kinh ngạc với cụ bà bán bánh mì nói tiếng Anh, Pháp ở TP.HCM

Bà Hai bán bánh mì ở góc đường Nguyễn Trãi gây ấn tượng với người nước ngoài nhờ khả năng nói tiếng Anh, Pháp lưu loát cùng phong thái nhanh nhẹn ở tuổi 81.

Bà Hai thu hút sự chú ý khi vừa bán bánh mì vừa trò chuyện với khách Tây.

Sáng 21/5, TP.HCM mưa rả rích từ sáng sớm. Bà Hai vẫn dọn quầy bánh mì quen thuộc trên đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành) như thường lệ. Dưới mái che nhỏ bên vỉa hè, người phụ nữ 81 tuổi thoăn thoắt xếp nguyên liệu, chuẩn bị bánh cho khách.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Hai cho biết trời mưa nên sức bán chậm hơn mọi ngày. Khách du lịch đi bộ qua khu vực này cũng ít hẳn, thỉnh thoảng mới có vài người dân dừng xe mua bánh mì mang đi.

Tự học tiếng

Khoảng 9h, Mark (30 tuổi) ghé lại quầy bánh mì của bà Hai sau khi bị thu hút bởi mùi thơm của chảo trứng ốp la đang nóng trên bếp. Người đàn ông mới đến TP.HCM được 4 ngày và đang đi bộ khám phá khu trung tâm thành phố.

Khi Mark đứng chờ gọi món, bà Hai vừa làm bánh cho khách phía trước vừa quay sang nói bằng tiếng Anh: "Wait a little bit (đợi một chút nhé - PV)". Sau đó, bà giới thiệu các loại bánh mì cho Mark.

Người đàn ông mang 3 dòng máu Philippines, Tây Ban Nha và Nhật Bản cho biết anh từng đi qua nhiều thành phố ở châu Á, nhưng hiếm khi bắt gặp hình ảnh một người lớn tuổi bán hàng rong có thể giao tiếp tiếng Anh tự nhiên với khách nước ngoài như vậy.

"Tôi ấn tượng không chỉ là khả năng ngoại ngữ của bà Hai mà còn là thái độ thân thiện, cởi mở khi trò chuyện với khách", anh nói.

Mark thưởng thức bánh mì từ sạp của bà Hai.

Ít phút sau, Anna, nữ du khách đến từ Đức, cũng dừng lại mua bánh mì. Khi biết vị khách ngoại quốc không ăn cay, bà Hai lập tức hỏi lại bằng tiếng Anh rồi chủ động giới thiệu loại nhân phù hợp.

Bà Hai kể lúc nhỏ, bà từng được đi học và chương trình khi đó có dạy cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Vì thích ngoại ngữ nên bà học cả 2. Tuy nhiên, sau nhiều năm mưu sinh, phần lớn kiến thức cũng dần quên đi.

Đến khi bắt đầu bán bánh mì ở khu trung tâm TP.HCM và thường xuyên tiếp xúc với khách nước ngoài, bà Hai mới tập nhớ lại những câu giao tiếp cũ. Gặp khách nước ngoài mỗi ngày, bà vừa nghe vừa học thêm cách phát âm, cách trả lời đơn giản để thuận tiện bán hàng.

Theo bà Hai, tuổi cao khiến trí nhớ không còn tốt như trước nên bà chỉ giao tiếp được những câu cơ bản liên quan đến việc bán hàng hay hỏi thăm khách. Dù vậy, nhiều du khách vẫn bất ngờ khi thấy cụ bà ngoài 80 tuổi có thể tự nhiên trò chuyện bằng tiếng Anh.

Hơn 40 năm bán bánh mì

Rời quê Cần Thơ lên TP.HCM lập nghiệp từ thời trẻ, bà Hai trải qua nhiều công việc khác nhau để mưu sinh. Cuối cùng, bà chọn gắn bó với sạp bánh mì nhỏ bên lề đường Nguyễn Trãi cho đến tận hôm nay. Chia sẻ về hoàn cảnh cá nhân, bà gói gọn: "Tôi không muốn lập gia đình".

Ở độ tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi, bà Hai vẫn duy trì nhịp sống đều đặn, thức dậy từ 4h sáng mỗi ngày để chuẩn bị nguyên liệu. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng trước khi người thân chở ra góc đường quen thuộc.

Quầy bánh mì của bà Hai phục vụ các món quen thuộc bao gồm chả, trứng, xúc xích, chà bông... với giá dao động 15.000-25.000 đồng/ổ. Bà cho biết: "Tôi bán mấy chục năm rồi nên quen tay. Nguyên liệu chủ yếu nhập lại từ các mối quen nên việc chuẩn bị cũng không quá vất vả".

Bà Hai bán bánh mì ở góc đường Nguyễn Trãi lúc 6h mỗi ngày.

Theo lời bà Hai, nhiều khách quen ghé mua phần lớn vì sự quý mến và muốn ủng hộ cụ bà lớn tuổi, chứ không hẳn vì hương vị có sự khác biệt lớn.

"Người ta thấy tôi già nên ủng hộ, chứ bánh mì cũng không có bí quyết gì đặc biệt. Tuổi này rồi, kiếm được bao nhiêu tiền nữa đâu. Nhưng đi bán thế này rất vui, mỗi ngày được gặp gỡ, trò chuyện với người này người kia cho khuây khỏa", bà nói.

Sự mến khách của bà Hai cũng nhận lại nhiều tình cảm ấm áp từ người dân xung quanh. Nhiều khách quý bà đến mức thỉnh thoảng lại tặng bộ đồ mới, hoặc mua bánh rồi nán lại trò chuyện một lúc. Sạp bánh mì của bà Hai đóng cửa lúc 10h sáng. Bà chậm rãi dọn dẹp từng món đồ, lau sạch chiếc bếp ga rồi xếp vào giỏ. Sự cẩn thận, ngăn nắp này là thói quen được lặp đi lặp lại suốt mấy mươi năm qua.