'Bà ngoại' bán sầu riêng trước biệt thự 80 tỷ ở TP.HCM gây sốt

Từ một bài đăng trên mạng của cháu gái, sạp sầu riêng trước căn biệt thự 80 tỷ đồng ở Phú Mỹ Hưng của bà Kim bất ngờ đông khách những ngày gần đây.

Bà Kim ngồi bán sầu riêng trước căn biệt thự 80 tỷ đồng.

Ngày 14/5, Hồng Ngọc (sinh năm 2003) đăng tải hình ảnh bà ngoại ngồi bán sầu riêng trước căn biệt thự tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (TP.HCM), kèm dòng chia sẻ hài hước: "Tôi không chịu sống trong căn nhà 3 mặt tiền trị giá 80 tỷ đồng mà ra trước nhà bán sầu riêng Musang King 100.000 đồng/kg. Vì đơn giản tôi là bà ngoại nổi loạn".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khiến nhiều người tò mò về quầy sầu riêng đặc biệt này.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hồng Ngọc cho biết gia đình cô có vườn sầu riêng tại Đạ Huoai (Lâm Đồng). Thông thường, sầu riêng được gửi xuống TPHCM chủ yếu để người thân sử dụng hoặc biếu bạn bè. Dịp lễ vừa qua, do lượng trái chuyển xuống nhiều hơn nên bà Kim - bà ngoại của Ngọc - nảy ra ý định bày bán ngay trước nhà.

Theo Ngọc, quầy sầu riêng mới mở khoảng một tuần. Những ngày đầu, lượng khách khá ít vì khu biệt thự vốn yên tĩnh, ít người qua lại. Tuy nhiên, sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, lượng khách tìm đến mua tăng lên đáng kể và đông liên tục trong nhiều ngày.

Hiện quầy thường mở cửa từ 11h đến 22h hàng ngày. Ngọc cho biết buổi sáng bà ngoại đi tập yoga nên đến trưa mới bắt đầu bán. Khách mua trực tiếp sẽ do bà ngoại tiếp, còn các đơn online được cô phụ trách kiểm tra tin nhắn, lên đơn và sắp xếp giao hàng.

"Tôi phụ trả lời khách trên Zalo, TikTok và fanpage, đồng thời cân, chụp sầu gửi khách xem rồi đặt ship giao. Ngoài ra còn có một bạn nam hỗ trợ khui sầu riêng vì ngoại lớn tuổi", Ngọc nói.

Theo cô gái sinh năm 2003, những ngày gần đây lượng hàng bán ra tăng mạnh. Trung bình mỗi ngày tiêu thụ khoảng 100-200 kg, riêng cuối tuần có thời điểm gần 300 kg.

Sầu riêng được vận chuyển từ vườn nhà ở Lâm Đồng về TP.HCM.

Gia đình hiện bán chủ yếu hai loại là Musang King với giá khoảng 100.000-150.000 đồng/kg và Ri6 dao động 60.000-80.000 đồng/kg.

Ngoài việc hỗ trợ bán sầu riêng, Ngọc hiện vẫn làm việc tại công ty gia đình và chưa có kế hoạch chuyển hẳn sang kinh doanh mặt hàng này do mùa vụ chỉ kéo dài vài tháng trong năm. Tuy nhiên, cô cho biết gia đình đang cân nhắc phát triển mô hình theo hướng lâu dài hơn.

Sau khi quầy sầu riêng được nhiều người biết đến, lượng khách ra vào liên tục cũng khiến gia đình lo ngại ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi và sức khỏe của bà Kim. Vì vậy, Ngọc cho biết gia đình đang tính phương án tìm mặt bằng riêng tại khu vực quận 7 (cũ) để thuận tiện kinh doanh, đồng thời tuyển thêm nhân viên hỗ trợ trong thời gian tới.

"Tôi nghĩ mọi người biết đến quầy nhờ câu chuyện viral và sự hài hước, nhưng để khách quay lại thì vẫn là chất lượng sản phẩm. Gia đình tôi luôn cố gắng giữ chất lượng ổn định, bao đổi trả nếu khách chưa hài lòng", Ngọc nói thêm.