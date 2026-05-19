Hãng 'trà sữa mất ngủ' nổi tiếng Đài Loan trở lại TP.HCM

Sau gần 7 năm rút khỏi Việt Nam, thương hiệu trà sữa Ten Ren xác nhận quay trở lại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Thương hiệu trà sữa Ten Ren sắp có mặt tại TP.HCM.

Tối 18/5, fanpage của thương hiệu trà sữa Ten Ren của Đài Loan (Trung Quốc) thông báo sẽ trở lại thị trường TP.HCM sau thời gian vắng bóng.

Theo chia sẻ từ thương hiệu, kể từ khi xuất hiện những tín hiệu đầu tiên về việc tái xuất, Ten Ren đã nhận được nhiều sự quan tâm và mong chờ từ khách hàng tại TP.HCM. Đại diện hãng xác nhận sẽ sớm có mặt tại thành phố, đồng thời kỳ vọng sự trở lại lần này có thể mang đến cho thực khách những trải nghiệm quen thuộc với các dòng trà thanh nhẹ, hướng đến sức khỏe.

Bên cạnh đó, hãng cho biết đang tuyển dụng nhân sự cho đội ngũ tại TP.HCM và Hà Nội nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng hoạt động trong thời gian tới.

Thông tin Ten Ren quay lại TP.HCM nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, nhiều người dùng bày tỏ sự háo hức và mong chờ ngày cửa hàng chính thức khai trương trở lại. "Tới rồi, rất nhớ hương vị 'mất ngủ' của ngày xưa", hay "Mình chờ tin này rất lâu rồi, phải ghé quán uống bằng được".

Trước đó, ngày 26/3, thương hiệu trà sữa này đã đánh dấu sự trở lại thị trường Việt Nam khi xuất hiện cửa hàng tại Hà Nội sau gần 7 năm rút khỏi thị trường Việt Nam.

Ten Ren từng gia nhập Việt Nam vào cuối năm 2017 thông qua hình thức nhượng quyền cùng The Coffee House. Trong giai đoạn đầu, thương hiệu mở rộng khá nhanh với 23 cửa hàng tại TP.HCM và Biên Hòa (Đồng Nai) chỉ sau chưa đầy 2 năm hoạt động.

Tuy nhiên, đến giữa năm 2019, Ten Ren bất ngờ thông báo dừng hoạt động tại Việt Nam. Theo thông tin được công bố khi đó, mô hình kinh doanh của thương hiệu chưa thực sự phù hợp với nhu cầu của khách hàng địa phương, đồng thời kết quả kinh doanh chưa đạt như kỳ vọng.

Toàn bộ 23 cửa hàng ngừng hoạt động từ ngày 15/8/2019. Nhân sự và đối tác trong hệ thống được hỗ trợ chuyển đổi, sáp nhập sang hệ thống The Coffee House.

Đại diện doanh nghiệp thời điểm đó cho biết sau 2 năm vận hành, thương hiệu vẫn chưa tìm ra mô hình kinh doanh phù hợp với thị trường Việt Nam. Việc đóng cửa chuỗi được xem là một phần trong chiến lược tái cơ cấu và tập trung lại nguồn lực.