Shipper làm đổ hỏng đơn trà sữa, chủ quán TP.HCM phản ứng gây sốt

Khi biết shipper là sinh viên, nếu phải bồi thường có thể mất tiền công vài cuốc chạy xe, chị Thư quyết định làm lại đơn mới miễn phí.

Shipper cúi đầu cảm ơn chủ quán không bắt đền đơn bị đổ hỏng Dù shipper làm đổ hết đồ nhưng chủ quán vẫn quyết định làm lại toàn bộ đơn miễn phí.

Mới đây, một nam shipper không may bị quẹt xe khi đang giao đơn bánh tráng và trà sữa tại TP.HCM. Sự cố không mong muốn khiến gần như toàn bộ đồ ăn, thức uống bị đổ hỏng.

Ngay sau đó, shipper quay lại quán để báo tình hình và xin làm lại đơn mới để tiếp tục giao cho khách. Thay vì bắt tài xế tự bỏ tiền ra bù, chủ quán quyết định làm lại toàn bộ đơn hàng miễn phí.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chủ quán là chị Thư Nguyễn (25 tuổi, Hóc Môn) cho biết hôm 15/4, chị đặt shipper giao hàng với cước phí khoảng 22.000 đồng. Sau khoảng 10 phút rời quán, tài xế quay lại thông báo vừa bị một người khác quẹt xe khiến bánh tráng và trà sữa bị rơi.

"Bạn đó kêu tôi làm lại giúp đơn hàng, vẻ mặt buồn thiu", chị Thư kể.

Theo chủ quán, tổng giá trị đơn hàng khoảng 333.000 đồng, tương đương nhiều lần tiền công mỗi cuốc xe của shipper. Dù anh chỉ làm đổ một nửa, số tiền phải đền cho số hàng bị hỏng cũng là gánh nặng lớn.

Thay vì trách móc hay yêu cầu đền bù, chị Thư quyết định cho nhân viên làm lại toàn bộ đơn hàng mà không tính tiền.

Khoảnh khắc shipper liên tục cúi đầu, khoanh tay nói "Dạ em cảm ơn" trước khi rời đi khiến nhiều người xúc động.

Chủ quán cũng chia sẻ thêm rằng chị thấy nam shipper còn khá trẻ, có thể là sinh viên, nên thấy thương. "Phí giao hàng không nhiều mà bắt bạn đền thì có thể hết tiền công của vài cuốc chạy xe", chị chia sẻ.

Sau khi được chị Thư chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn video ghi lại sự việc khiến nhiều người bất ngờ và phản hồi tích cực. Không ít bình luận gửi lời chúc chủ quán buôn bán thuận lợi, đồng thời mong nam shipper di chuyển cẩn thận hơn trong quá trình làm việc.