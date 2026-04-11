Học sinh tố shipper 'tiêu hủy' 33 ly trà sữa: 2 bên khép lại sự việc

Sau 2 ngày sự việc gây xôn xao MXH, shipper trong cuộc cho biết hai bên trực tiếp trao đổi và thống nhất khép lại mọi chuyện tại đây.

Ngày 11/4, thông qua tài khoản Threads, tài xế S.P. đăng tải thông tin cập nhật về sự việc liên quan đơn hàng 33 cốc trà sữa. Anh cho biết sau khi trực tiếp trao đổi và làm rõ vấn đề, hai bên hiểu nguyên nhân xuất phát từ những hiểu lầm không đáng có. Hai phía đều nhìn nhận lại thiếu sót của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành đến nhau.

"Vì vậy, chúng mình thống nhất khép lại sự việc tại đây, không tiếp tục tranh cãi hay lan truyền thêm", anh viết.

S.P. cũng bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng không đẩy câu chuyện đi xa hơn, bởi cả hai phía đều còn trẻ, cần tập trung vào việc học tập và công việc. Bài đăng phản hồi trước đó của nam tài xế đã được gỡ khỏi tài khoản cá nhân.

Trước đó, tối 9/4, tài khoản Threads từng đăng bài tố shipper "tiêu hủy" 33 ly trà sữa giá 1,7 triệu đồng cũng đã lên tiếng xin lỗi. Người này cho biết mình là học sinh, đồng thời thừa nhận cách hành xử chưa phù hợp, gửi lời xin lỗi đến các tài xế và những người liên quan.

Người đăng bài cũng đính chính một số thông tin lan truyền sai lệch, trong đó có việc một bạn trong nhóm bị lộ tên và số điện thoại, dẫn đến bị làm phiền.

Vụ học sinh tố shipper "tiêu hủy" 33 ly trà sữa khiến dân mạng tranh luận.

Trả lời Tri Thức - Znews khi sự việc nổ ra, tài xế S.P. cho biết anh không muốn làm lớn sự việc vì liên quan đến thông tin cá nhân và danh dự. "Tôi chỉ đăng tải các bằng chứng để thanh minh cho bản thân sau khi bị nhắc đến trên mạng xã hội, chứ không có ý định đẩy sự việc đi xa hơn", anh nói.

Về phía Trường THPT Marie Curie (Hà Nội), người đại diện cho biết sẽ tìm hiểu, làm rõ và trao đổi với các học sinh có liên quan để nắm bắt đầy đủ sự việc. "Quan điểm là xử lý trên tinh thần thuận tình, thuận lý. Nếu học sinh có ứng xử chưa đúng mực, nhà trường sẽ có biện pháp phù hợp", người này nói.

Vụ việc bắt đầu khi một học sinh đăng bài trên mạng xã hội, tố shipper tự ý xử lý đơn trà sữa trị giá gần 2 triệu đồng, cho rằng tài xế làm việc thiếu trách nhiệm.

Sau đó, nam shipper S.P. lên tiếng, khẳng định đã nhiều lần liên hệ với khách nhưng không nhận được phản hồi. Theo chia sẻ, đơn hàng gồm 33 cốc trà sữa, chia làm 2 đơn, trong đó một đơn dự kiến giao vào khoảng 13h45. Tuy nhiên, phía người đặt cho biết thời điểm này đang trong giờ học nên không thể xuống nhận, đồng thời nói không nhận được cuộc gọi nào.

Tài xế cho biết đã gọi liên tục trong khoảng 10-15 phút khi đến điểm giao, có cung cấp hình ảnh lịch sử cuộc gọi để làm bằng chứng. Do khách không nghe máy và cũng không để lại hướng dẫn nhận hàng thay thế, anh đã xử lý đơn theo quy định của nền tảng - cho phép kết thúc đơn nếu không liên hệ được người nhận sau thời gian chờ.

Sự việc sau đó trở nên căng thẳng khi một số học sinh liên quan tìm kiếm, đăng tải thông tin cá nhân của shipper và nhắn tin đến người thân của người này lên mạng xã hội.