Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Vụ học sinh tố shipper 'tiêu hủy' 33 ly trà sữa: Nhà trường lên tiếng

  • Thứ năm, 9/4/2026 15:50 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Liên quan đến vụ việc tranh chấp giữa học sinh và shipper về đơn hàng trà sữa gây xôn xao mạng xã hội, phía nhà trường cho biết đã nhận được thông tin và đang xử lý.

Chiều 9/4, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Trường THPT Marie Curie (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận thông tin liên quan đến vụ việc 3 nữ sinh tranh chấp với shipper về đơn hàng trà sữa gây tranh cãi trên mạng xã hội.

“Nhà trường đang trong quá trình tìm hiểu, làm rõ và sẽ trao đổi với các học sinh có liên quan để nắm bắt đầy đủ sự việc”, đại diện nhà trường cho hay.

Theo phía nhà trường, các thầy cô sẽ xem xét vụ việc một cách khách quan, thận trọng trước khi đưa ra hướng xử lý. “Quan điểm là xử lý trên tinh thần thuận tình, thuận lý. Nếu học sinh có ứng xử chưa đúng mực, nhà trường sẽ có biện pháp phù hợp”, vị đại diện này nói thêm.

Trước đó, sự việc bắt đầu khi một học sinh đăng tải bài viết trên mạng xã hội, cho rằng shipper làm việc thiếu trách nhiệm khi tự ý xử lý đơn đơn trà sữa gần 2 triệu của mình.

Sau bài đăng tố shipper bùng hàng, tài xế nhanh chóng lên tiếng, đồng thời cung cấp hình ảnh thể hiện đã liên tục gọi cho khách nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi.

Theo nội dung chia sẻ, đơn hàng gồm 33 cốc trà sữa, chia thành 2 đơn, trong đó một đơn hẹn giao vào khoảng 13h45. Tuy nhiên, do đang trong giờ học nên người đặt không thể xuống nhận hàng, đồng thời khẳng định không nhận được cuộc gọi nào từ tài xế.

Sau khi bài đăng lan truyền, nam shipper có tên S.P. đã lên tiếng, cho biết mình nhận đơn qua ứng dụng và thời gian giao hiển thị chỉ mang tính dự kiến, phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị của cửa hàng cũng như di chuyển thực tế. Khi đến điểm giao, tài xế đã thực hiện thao tác “đã đến” và liên hệ với khách nhưng không nhận được phản hồi.

Theo người này, anh đã gọi nhiều lần trong khoảng 10-15 phút nhưng không có người nghe máy, đồng thời đưa ra hình ảnh những cuộc gọi được thực hiện trong thời gian đó. Phía khách hàng cũng không để lại hướng dẫn nhận hàng thay thế. Theo quy định của đơn vị vận chuyển, tài xế có thể kết thúc đơn và tự xử lý nếu không thể liên lạc với người nhận sau thời gian chờ.

Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi một số học sinh liên quan tìm kiếm thông tin cá nhân, nhắn tin đến người thân của shipper và đăng tải thông tin này lên mạng xã hội.

Trả lời Tri Thức - Znews, tài xế S.P. cho biết anh không muốn làm lớn sự việc vì liên quan đến thông tin cá nhân và danh dự. “Tôi chỉ đăng tải các bằng chứng để thanh minh cho bản thân sau khi bị nhắc đến trên mạng xã hội, chứ không có ý định đẩy sự việc đi xa hơn”, anh nói.

An Chi

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý