Shipper cô đơn nhất Trung Quốc, một mình giao hàng cho cả huyện

Là người giao hàng duy nhất của một huyện ở khu tự trị Tây Tạng, Huang Kaihong (sinh năm 2002) được gọi bằng biệt danh "người giao hàng cô đơn nhất Trung Quốc".

Anh chàng 24 tuổi được ví là "shipper cô đơn nhất Trung Quốc".

Huang Kaihong (24 tuổi) làm việc tại Medog - một huyện thuộc Nyingchi, đông nam Khu tự trị Tây Tạng - nơi từng là địa phương cuối cùng của Trung Quốc có giao thông kết nối. Anh được biết đến với biệt danh "người giao hàng cô đơn nhất Trung Quốc".

Nằm nép mình dưới chân dãy Himalaya và là nơi sinh sống của chưa đến 15.000 cư dân, Medog phụ thuộc vào Huang như "sợi dây huyết mạch", giúp giữ cho cộng đồng luôn kết nối.

Tháng 8/2024, dịch vụ giao đồ ăn Taobao Shanghai của Alibaba, trước đây được biết đến với tên Ele.me, có mặt tại Medog. Nhờ được một người bạn giới thiệu, Huang trở thành người giao hàng toàn thời gian duy nhất của huyện.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Taobao Shangou, Huang tiết lộ anh sinh ra ở tỉnh Tứ Xuyên và luôn bị mê hoặc bởi phong cảnh Tây Tạng.

Với sự hỗ trợ từ quản lý trạm giao hàng của thành phố Nyingchi, anh đã đến hơn 300 doanh nghiệp địa phương ở Medog, quảng bá dịch vụ và thiết lập thực đơn của họ trên nền tảng này.

Quen thuộc với hình ảnh khoác bộ đồng phục màu cam và đi xe máy, Huang giao 200 đơn hàng mỗi ngày.

Trong khi đó, theo thống kê, trung bình những người giao hàng bằng xe máy tại các thành phố lớn của Trung Quốc thường xử lý 40-60 đơn hàng mỗi ngày, kiếm 4-8 nhân dân tệ (0,6- 1 USD ) cho mỗi đơn hàng.

Huang cho biết mùa mưa kéo dài ở vùng này cùng những con đường núi gồ ghề nhiều lần sạt lở khiến anh tốn thêm nhiều thời gian giao hàng và chi phí bảo dưỡng xe.

Huang phải vượt những cung đường khó, giao 200 đơn/ngày.

Bất chấp thách thức lớn, anh vẫn yêu thích công việc của mình bởi sự tự do. "Tôi thích cảm giác thong dong trên đường và số tiền kiếm được từ mỗi đơn hàng giúp tôi luôn giữ vững lập trường", anh nói.

Vào thời gian rảnh, Huang cũng thích khám phá những danh lam thắng cảnh, lái xe máy đi thăm các thác nước và những ngọn núi phủ tuyết trắng. Anh quen với sự cô đơn, miêu tả nó là "thứ mình sinh ra đã có".

Do quy mô hoạt động nhỏ, Huang không chỉ giao hàng mà còn giám sát trạm giao hàng, quản lý hoạt động kinh doanh và đôi khi còn làm trung gian hòa giải các tranh chấp của người dân địa phương. Thu nhập hàng tháng của anh không được tiết lộ.

Sự xuất hiện của Taobao đã được các nhà hàng địa phương ở Medog đón nhận nồng nhiệt. Một chủ cửa hàng cho biết doanh thu hàng ngày tăng 30% và bày tỏ niềm vui mỗi khi nhận được thông báo đơn hàng mới.

Gần đây, một shipper bán thời gian mới đã gia nhập nhóm giao hàng để giúp anh Huang.

Khi ở một mình, Huang thường gọi điện cho bà nội ở quê nhà. Anh nói rằng khi tiết kiệm đủ tiền sẽ định cư tại Đại Lý, thuộc tỉnh Vân Nam, vùng Tây Nam Trung Quốc, nơi nổi tiếng với khí hậu ôn hòa quanh năm.

Câu chuyện của Huang cũng viral trên mạng xã hội Trung Quốc, với hơn 2 triệu lượt xem. "Huang là một chàng trai trẻ chăm chỉ và có năng lực", "Thành công của anh ấy nằm ở việc thành thạo một lĩnh vực. Câu chuyện của Huang có thể truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ theo đuổi cơ hội ở những vùng đất xa xôi", dân mạng bày tỏ.