Cả dòng họ ở TQ góp tiền xây chung cư 15 tầng, 100 người sống chung

Thay vì "chia năm sẻ bảy" đất đai của tổ tiên để xây nhà riêng, hơn 20 hộ gia đình tại Trung Quốc quyết định xây chung cư 15 tầng để con cháu cùng chung sống dưới một mái nhà.

Tòa chung cư 15 tầng của ông Zhu. Ảnh: 163.

Người khởi xướng ý tưởng độc đáo này là ông Zhu, 70 tuổi, sinh sống tại thôn Zhuyuan (thị trấn Huqiu, thành phố Tuyền Châu), theo Jimu News.

Theo lời kể của ông, vào khoảng năm 2016, khi chứng kiến cảnh đại gia đình ngày càng đông đúc trong khi nhà cũ lại chật chội, các cháu nhỏ phải nằm bò ra bàn ăn để làm bài tập, ông và những người thân trong họ đã bàn bạc tìm giải pháp. Thay vì xin cấp nhiều mảnh đất nền nhỏ lẻ, dòng họ Zhu đã xin phép chính quyền địa phương cho phép hợp nhất diện tích đất để xây dựng một tòa nhà cao tầng khép kín.

Nghĩ là làm, hơn 20 hộ gia đình trong họ đã đồng lòng dồn vốn. Kết quả, một tòa nhà 15 tầng mọc lên.

Chính quyền thị trấn Huqiu cho biết công trình bắt đầu khởi công từ năm 2016, thời điểm quy định quản lý đất đai địa phương còn cho phép các hộ dân liên kết dùng chung đất nền để xây nhà cao tầng và hoàn thành sau đó vài năm.

Tuy nhiên, do các quy định về quy hoạch và xây dựng đã thay đổi nghiêm ngặt hơn, những công trình tương tự gần như không thể được cấp phép mới. Điều này khiến tòa chung cư của dòng họ Zhu trở thành một "phiên bản giới hạn" độc nhất vô nhị trong vùng.

Theo trang 163, với chiều cao 15 tầng và thiết kế hiện đại không thua kém gì các dự án chung cư tại thành phố, tòa nhà đã giải quyết vấn đề không gian sống cho hơn 100 thành viên thuộc 4 thế hệ của dòng họ.

Tòa chung cư đặc biệt này được trang bị đầy đủ các tiện nghi hiện đại:

Tầng hầm: Gồm hai tầng dùng làm nơi đỗ ôtô và xe máy điện cho tất cả thành viên.

Gồm hai tầng dùng làm nơi đỗ ôtô và xe máy điện cho tất cả thành viên. Tầng 1: Ban đầu dự định làm siêu thị, nhưng hiện nay được gia đình tận dụng làm kho chứa thực phẩm chung và không gian vui chơi an toàn cho trẻ nhỏ.

Ban đầu dự định làm siêu thị, nhưng hiện nay được gia đình tận dụng làm kho chứa thực phẩm chung và không gian vui chơi an toàn cho trẻ nhỏ. Tầng 2-12: Là không gian của 22 căn hộ khép kín, mỗi căn hộ thuộc sở hữu của một hộ gia đình nhỏ trong họ. Mặt tiền khắc dòng chữ "Đại Kim Lâu".

Là không gian của 22 căn hộ khép kín, mỗi căn hộ thuộc sở hữu của một hộ gia đình nhỏ trong họ. Mặt tiền khắc dòng chữ "Đại Kim Lâu". Hệ thống vận hành: Tòa nhà có thang máy hiện đại. Mọi chi phí vận hành, bảo trì thang máy hay tiền điện nước chung đều được các gia đình tự thỏa thuận và chia sẻ một cách công bằng.

Dù hiện nay phần lớn thanh niên trong họ đều đi làm ăn xa ở các thành phố lớn, tòa nhà chưa bao giờ vắng lặng. Ngày thường, có khoảng 30 người già và trẻ nhỏ duy trì nhịp sống tại đây. Vào các dịp lễ Tết, khi con cháu trở về đông đủ, tòa nhà trở nên náo nhiệt hơn.

Khi những hình ảnh về tòa chung cư gia đình này được lan truyền trên mạng xã hội, đã có không ít ý kiến trái chiều cho rằng đây là cách gia đình ông Zhu "khoe của". Tuy nhiên, ông Zhu đã thẳng thắn bác bỏ điều này. Ông cho biết con trai ông từng đề xuất cải tạo tòa nhà thành homestay để kinh doanh du lịch vì kiến trúc độc đáo, nhưng ông đã kiên quyết từ chối.

Đối với ông Zhu và các thành viên trong dòng họ, tòa nhà 15 tầng này không phải là một công cụ để kiếm tiền hay phô trương sự giàu có. Nó đại diện cho sự đoàn kết, là gốc rễ để con cháu dù đi đâu cũng nhớ về cội nguồn và luôn có một chốn trở về ấm cúng bên người thân.