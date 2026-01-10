Triệu tập người phụ nữ túm tóc, đánh hàng xóm ở chung cư Hà Nội

Người phụ nữ bị triệu tập vì hành hung hàng xóm sau khi con trai bị phản ánh thường xuyên bấm chuông, đập cửa, trêu chọc cư dân.

Trả lời Tri Thức - Znews sáng 10/1, đại diện Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã triệu tập bà N.V.A., cư dân chung cư CT5-ĐN2 (đường Trần Hữu Dực), để làm rõ hành vi nghi cố ý gây thương tích đang gây xôn xao dư luận.

Theo dữ liệu từ camera an ninh, khoảng 20h ngày 8/1, chị N.T.H., sống tại tòa nhà trên, vừa đi làm về đến nhà thì bị vợ chồng hàng xóm gọi lại để "trao đổi ý kiến" liên quan đến gia đình họ. Khi chị chưa kịp giải thích, bà N.V.A. bất ngờ lao tới chửi bới và tát mạnh vào mặt chị.

Nạn nhân lùi lại phía sau nhưng tiếp tục bị túm tóc và bị đấm liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu. Sự việc diễn ra trong khoảng 5 phút, gây náo loạn khu vực hành lang chung cư.

Sáng hôm sau, chị N.T.H. nhập viện và được bác sĩ xác định chưa phát hiện tổn thương thực thể, song có biểu hiện chấn động não và chấn thương phần mềm vùng đầu, thành ngực. Hiện chị phải tiếp tục nằm viện để theo dõi.

Nạn nhân đã gửi đơn đề nghị trưng cầu giám định thương tích và yêu cầu khởi tố vụ việc theo quy định pháp luật.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews ngày 9/1, chị N.T.H. cho biết trước đó từng phản ánh con trai bà N.V.A. (đang học lớp 6) có biểu hiện tâm lý không ổn định, thường xuyên bấm chuông, đập cửa nhà các hộ dân xung quanh và trêu chọc người khác.

Chị đã phản ánh tình trạng này trong nhóm trao đổi chung của cư dân tòa nhà. Theo chị, việc này khiến bà N.V.A. bức xúc và dẫn tới vụ việc hành hung nói trên.

Đại diện Công an phường Từ Liêm cho biết thêm đã phân công cán bộ xác minh vụ việc, lập hồ sơ và ra quyết định trưng cầu giám định thương tích theo đơn đề nghị của nạn nhân để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.