Người phụ nữ bị hàng xóm tấn công, chửi bới vì tố cáo hành vi sàm sỡ

Sau khi phản ánh các hành vi bất thường của con trai bà V.A. trong nhóm cư dân, chị H. (Hà Nội) bị gia đình người này kéo sang "hỏi chuyện", tấn công khiến chị phải nhập viện.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 9/1, chị N.T.H. (sống tại chung cư CT5-DN2, đường Trần Hữu Dực, Hà Nội) cho biết sáng cùng ngày, chị phải nhập viện điều trị sau khi bị hành hung.

"Tôi bị đánh nhiều vào vùng đầu nên giờ vẫn thấy đau, ù tai trái, buồn nôn. Kết quả kiểm tra ở bệnh viện cho thấy tôi bị chấn động não nhẹ, phải ở lại theo dõi", chị cho biết.

Trước đó vào khoảng 20h ngày 8/1, khi chị đi làm về, một người đàn ông lạ mặt từ nhà bên cạnh bỗng bước ra "nói chuyện", hỏi lý do chị đăng tải nội dung phản ánh cháu trai mình (sinh năm 2012) trên nhóm chat cư dân tòa nhà.

Sau đó, bà V.A. (áo đỏ trong clip) - mẹ nam thiếu niên sinh năm 2012 - cũng tiến tới chất vấn, chửi bới rồi lao vào tấn công chị H., liên tục đánh vào đầu, mặt. Thậm chí, một thành viên khác trong nhà bà V.A. ra giữ cửa, không cho con gái chị H. ra ngoài can ngăn.

Suốt đêm 8/1, chị H. không ngủ được, lo lắng cho an toàn của bản thân và con gái. Sáng 9/1, chị phải nhờ bảo vệ lên nhà, đưa xuống sảnh chung cư để ra ngoài vì lo tiếp tục bị tấn công.

Con trai bà V.A. bị ghi lại có hành động động chạm với người phụ nữ trong thang máy.

Theo chị H., người con trai sinh năm 2012 của bà V.A. mắc bệnh về thần kinh. Hồi tháng 7/2025, người này còn từng bấm chuông cửa nhà chị H., đợi khi có người ra mở cửa thì có hành động phô dâm. Nam thiếu niên cũng từng xông vào ôm, động chạm một số trẻ em gái và phụ nữ trong chung cư.

Dù một số cư dân đã phản ánh và ban quản trị nhắc nhở, gia đình bà V.A. vẫn không quản lý chặt và để tái diễn hành vi. Ngày 7/1, con trai bà V.A. tiếp tục bị ghi lại cảnh động chạm một phụ nữ trong thang máy. Khi nghe tin, cảm thấy sự an toàn của phụ nữ trong chung cư bị đe dọa, kết hợp nhiều bức xúc dồn nén trước đó, chị H. đã nhắn tin phản ánh trong nhóm chat cư dân, dẫn tới hành vi "hỏi chuyện" của nhà hàng xóm tối 8/1.

"Sau vụ việc hồi tháng 7/2025, tôi xác định không thể ở đây thêm được nữa nên đã rao bán nhà, chưa chuyển đi được thì sự việc vừa rồi xảy ra. Tôi vừa bức xúc, vừa lo sợ sẽ tiếp tục bị trả thù", chị H. chia sẻ, nói sau khi ra viện, chị và con cũng sẽ đến ở nhờ nhà người thân, không dám về vì nhà chỉ có hai phụ nữ.

Chị cũng cho biết hình ảnh vụ việc tối 8/1 là do chính chiếc camera chị tự lắp ghi lại được, sau nhiều lần bị hàng xóm gây hấn nhưng không có camera ghi hình.

"Trước đây, khi con bà V.A. chưa quá khích như bây giờ, chỉ đôi lúc trêu chọc trẻ nhỏ, tôi nghĩ chỉ cần theo sát con gái hay nhờ bảo vệ đưa con lên tận nhà là được, nhưng càng ngày, hành vi càng đáng sợ nên tôi không thể im lặng nữa", chị bày tỏ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, thành viên ban quản trị chung cư CT5-DN2 xác nhận xảy ra sự việc tối 8/1. Tuy nhiên theo người này, đây là xích mích giữa hai gia đình - tình trạng thường xuyên xảy ra và "không phải gì khủng khiếp quá" - nên khó có thể làm gì hơn ngoài việc đứng ra kêu gọi hòa giải.

"Tối qua, tôi cũng đã gọi cho chị H. để nói chuyện nhưng chị từ chối. Tôi nghĩ hành vi của con bà V.A. trong thang máy với người phụ nữ đó không phải sàm sỡ mà giống như do yêu mến, xem như người thân nên mới vậy. Thằng bé cũng còn nhỏ và có vấn đề sức khỏe chứ không phải bình thường", thành viên ban quản trị nói, khẳng định ban quản trị đã thường xuyên nhắc nhở gia đình bà V.A. trong việc quản lý con cái.

Về phía chị H., chị cho biết đến chiều 9/1, chị sẽ ra công an phường trình báo vụ việc và nhờ cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.