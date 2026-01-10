Bài đăng về Lê Văn Thuận của AFC, FIFA khiến dân mạng 'dậy sóng'

Sau chiến thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước Kyrgyzstan tại giải U23 châu Á, cái tên Lê Văn Thuận xuất hiện tại fanpage của FIFA và AFC Asian Cup, tạo hiệu ứng lan tỏa trên MXH.

Pha đánh đầu của Lê Văn Thuận ở phút 87 khiến bóng chạm chân hậu vệ đối phương đổi hướng vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026, tối 9/1.

Sau trận, cái tên Văn Thuận được cộng đồng mạng chú ý, trong đó có bài viết so sánh chân sút Việt Nam với Jude Bellingham - ngôi sao trẻ đang được yêu thích của bóng đá thế giới của FIFA.

"Nói rằng...", trang Fanpage FIFA World Cup với 66 triệu lượt theo dõi viết, kèm hình ảnh Văn Thuận dang tay sau khi nhận huy chương. Đây là hành động ăn mừng tương đồng với siêu sao đội tuyển Anh.

Bài đăng của FIFA World Cup tối 9/1.

Trong khi đó, kênh TikTok của AFC không trực tiếp nhắc đến cái tên Lê Văn Thuận, song lại đăng tải video về pha ghi bàn cuối cùng của nam tiền đạo và ghép bài hát Khúc Tình Ca Thanh Hóa phiên bản jerk drill (một dòng nhạc đang thịnh hành) khiến cộng đồng hâm mộ bóng đá Việt Nam "dậy sóng".

"Last gasp drama! Unforgettable and special for Vietnam (tạm dịch: Trận đấu kịch tính, nghẹt thở đến phút cuối! Một khoảnh khắc khó quên và đặc biệt đối với Việt Nam - PV)", AFC viết.

Cả hai bài đăng của FIFA và AFC đều xuất hiện ngay sau khi U23 Việt Nam chiến thắng U23 Kyrgyzstan tối 9/1.

Dưới các bài đăng, nhiều người thích thú bình luận, khen ngợi Văn Thuận.

"FIFA gọi tên mà nhìn Thuận ăn mừng hiền khô, thấy dễ thương ghê", một tài khoản viết. Người khác tự hào: "Ngạo nghễ Việt Nam".

Điều khiến Lê Văn Thuận trở nên viral không chỉ nằm ở việc ghi bàn, mà còn ở phản ứng rất đời thường sau trận. Trong cuộc phỏng vấn nhanh, cầu thủ này chia sẻ rằng anh "cứ tưởng mình ghi bàn", rồi bật cười khi biết bóng chạm chân đối phương trước khi vào lưới.

"Tôi cứ tưởng mình là người ghi bàn nhưng khi nhìn lên thì không phải. Nhưng không sao, chỉ cần đội mình thắng là mọi thứ đều ok", Văn Thuận cho hay.

Văn Thuận ăn mừng cùng đồng đội sau trận đối đầu U23 Kyrgyzstan. Ảnh: Lê Văn Thuận/Facebook.

Sau pha kiến tạo của Văn Thuận, không khí trên các diễn đàn của người hâm mộ Thanh Hóa trở nên sôi động. Nhiều tài khoản hài hước bình luận "lên phím 36", "ai nhấn phím 36 cái đi". Đây là cách nói vui của fan chỉ việc ăn mừng, cổ vũ hết mình cho cầu thủ đang khoác áo Đông Á Thanh Hóa.

Lê Văn Thuận (sinh năm 2006) trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ trong nước và hiện thuộc biên chế CLB Đông Á Thanh Hóa. Tháng 5/2022, Văn Thuận được triệu tập vào đội hình U-16 Việt Nam tham dự giải vô địch U-16 ASEAN. Anh được đôn lên đội một trước thềm mùa giải 2024-2025 sau màn trình diễn tốt tại U21 Quốc gia.

Đến tháng 6/2025, ở tuổi 18, Văn Thuận lần đầu được triệu tập vào đội tuyển U-22 Việt Nam. Ở các đội trẻ, Văn Thuận không phải gương mặt sớm được gắn mác "ngôi sao", nhưng được đánh giá cao nhờ lối chơi cần mẫn, di chuyển rộng và khả năng xuất hiện đúng lúc trong các tình huống tấn công.