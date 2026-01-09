Đội trưởng U23 Kyrgyzstan nhận lời khen từ fan bóng đá Việt Nam

Dù thất bại trước U23 Việt Nam, tinh thần của cầu thủ mang áo số 4 của U23 Kyrgyzstan khiến fan Việt nể phục.

Said Datsiev bật khóc sau trận thua U23 Việt Nam.

Trong trận vòng bảng với U23 Kyrgyzstan tối 9/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 2-1. Dù thua cuộc, cầu thủ mang áo số 4, Said Datsiev, của Kyrgyzstan bất ngờ nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ Việt Nam. Hình ảnh, thông tin cầu thủ này nhanh chóng được chia sẻ trên các diễn đàn bóng đá trong nước.

"Đá từ đầu trận, xuất phát sau vẫn giành được bóng, ngăn cản được ít nhất hai quả đối mặt thủ môn", "Dù thua nhưng đội trưởng Kyrgyzstan thật sự đáng nể", dân mạng bình luận về màn thể hiện của Datsiev.

Ở những phút cuối trận, Datsiev - cầu thủ góp mặt từ đầu trận - vẫn ngăn cản được một pha lên bóng đầy tốc độ của Đình Bắc - người vào sân từ hiệp 2. Thể lực, tốc độ của cầu thủ số 4 khiến khán giả kinh ngạc.

Said Datsiev có thể hình nổi trội trong số các cầu thủ U23 Kyrgyzstan.

Sau trận đấu, Datsiev - người mang băng đội trưởng - cũng nhiều đồng đội rơi nước mắt, gục đầu thất vọng ngay trên sân. Với kết quả trận đấu tối 9/1, thầy trò HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sớm có vé qua vòng bảng, trong khi Kyrgyzstan trở thành đội đầu tiên nói lời chia tay giải đấu tại Saudi Arabia.

Said Datsiev sinh năm 2003, có chiều cao nổi bật 1,80 m. Anh hiện thuộc biên chế CLB Bars Karakol. Datsiev chơi ở vị trí hậu vệ, nằm trong dàn cầu thủ trẻ được định giá thị trường cao nhất nhì của U23 Kyrgyzstan với mức 300.000 euro, chỉ xếp sau Khristian Brauzman.

Trước trận đối đầu với U23 Việt Nam, đội trưởng Datsiev nói: "Tôi có thể đảm bảo và hứa rằng đội sẽ cải thiện từ trận này và làm cho người hâm mộ hài lòng".