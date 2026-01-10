Đình Bắc 'bị xin băng đội trưởng' và ảnh chế sau trận thắng của U23

|
Tối 9/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận chiến bùng nổ và giành chiến thắng thuyết phục trước U23 Kyrgyzstan trên sân King Abdullah Sport City. Ở phút 19, đội trưởng Khuất Văn Khang là người ghi bàn thắng mở tỷ số. Ở những phút cuối của hiệp 1, Kyrgyzstan đã san bằng tỷ số. Với chiến thuật thay người hợp lý, HLV Kim Sang-sik đã giúp đội nhà giành được chiến thắng cuối cùng. Sau trận đấu, ảnh chế về "phép thuật của thầy Kim" một lần nữa lan truyền khắp cõi mạng. Ảnh: Troll bóng đá.
|
Đình Bắc được tung vào sân ở hiệp 2, thay Khuất Văn Khang mang băng đội trưởng. Ngay khi được thầy Kim đưa vào, số 7 của tuyển Việt Nam đã liên tục khuấy đảo, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm lên khung thành đối phương. Khoảnh khắc tiền đạo sinh năm 2004 được thi đấu, người hâm mộ cũng "thở phào" với niềm tin anh sẽ tạo ra bước ngoặt. Ảnh: Troll bóng đá.
|
Không phụ sự kỳ vọng, Đình Bắc đã thi đấu xông xáo. Ở phút 83, sau khi nhận bóng từ Lê Văn Thuận, Đình Bắc có màn bứt tốc khiến cầu thủ đội bạn hoảng loạn. Trong nỗ lực tuyệt vọng để ngăn chặn, cầu thủ mang áo số 17 Arslan Bekberdinov đã với tay kéo áo tiền đạo Việt Nam, vô tình giật đứt băng đội trưởng trên tay Đình Bắc. Khoảnh khắc cầu thủ quê Nghệ An bị đội bạn "xin băng đội trưởng" thành đề tài chế ảnh gây sốt. Ảnh: But EDM Musique.
|
Chiến thắng thuyết phục của các chiến binh sao vàng trước đội bóng Trung Á khiến người hâm mộ Việt tự hào, càng có niềm tin vào sức mạnh của đội nhà. Thất bại trước thầy trò HLV Kim Sang-sik, các cầu thủ Kyrgyzstan bất lực ôm mặt khóc, bày tỏ nỗi thất vọng khó nói thành lời. Tiền đạo mang áo số 7 của Việt Nam đã chủ động tới gần, nắm tay động viên cầu thủ đội bạn. Ảnh: Troll bóng đá.
|
Dù thất bại trước U23 Việt Nam, đội trưởng Said Datsiev - cầu thủ mang áo số 4 của Kyrgyzstan - vẫn nhận về sự tán dương và nể phục từ người hâm mộ Việt vì tinh thần chiến đấu hết mình. Anh đã thi đấu từ đầu trận nhưng vẫn giữ được thể lực đáng kinh ngạc đến phút cuối, ngăn cản được một pha lên bóng đầy tốc độ của Đình Bắc. Ảnh: Troll bóng đá.
|
Với những gì các cầu thủ U23 đã làm được trong những trận đấu vừa qua tại giải U23 châu Á, người hâm mộ có quyền kỳ vọng về việc "lịch sử lặp lại", đội có thể vào trận chung kết như các đàn anh đã làm được ở Thường Châu năm 2018. Ảnh: Thể thao 24/7.
|
Kết quả trận đấu này giúp thầy trò Kim Sang-sik có 6 điểm sau hai lượt trận bảng A, VCK U23 châu Á. Thành tích trên đồng thời giúp HLV Kim Sang-sik nối dài kỷ lục đáng chú ý cùng bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: AFC Asian Cup.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.