Đình Bắc 'bị xin băng đội trưởng' và ảnh chế sau trận thắng của U23

Tối 9/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận chiến bùng nổ và giành chiến thắng thuyết phục trước U23 Kyrgyzstan trên sân King Abdullah Sport City. Ở phút 19, đội trưởng Khuất Văn Khang là người ghi bàn thắng mở tỷ số. Ở những phút cuối của hiệp 1, Kyrgyzstan đã san bằng tỷ số. Với chiến thuật thay người hợp lý, HLV Kim Sang-sik đã giúp đội nhà giành được chiến thắng cuối cùng. Sau trận đấu, ảnh chế về "phép thuật của thầy Kim" một lần nữa lan truyền khắp cõi mạng. Ảnh: Troll bóng đá.