Hành động đẹp của Đình Bắc với cầu thủ Kyrgyzstan

Không chỉ thi đấu xông xáo, hiệu quả, Đình Bắc còn có hành động đẹp với đối thủ khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Khoảnh khắc Đình Bắc động viên các cầu thủ Kyrgyzstan.

Với chiến thắng 2-1 tối 9/1, U23 Việt Nam nhiều khả năng sớm có vé qua vòng bảng VCK U23 châu Á 2026. Còn phía ngược lại, U23 Kyrgyzstan trở thành đội đầu tiên nói lời chia tay giải đấu tại Saudi Arabia.

Lần đầu tham dự giải đấu và phải kết thúc chỉ sau hai trận đấu, các cầu thủ U23 Kyrgyzstan đổ gục trên sân ngay sau tiếng còi kết thúc vang lên. Họ không kìm được những giọt nước mắt tiếc nuối, cái cúi đầu đầy thất vọng.

Máy quay lúc này bắt được khoảnh khắc Đình Bắc đến an ủi các cầu thủ đối phương. Anh bắt tay, động viên một cầu thủ Kyrgyzstan đang nằm ôm mặt trên sân. Phía sau là hình ảnh đội trưởng U23 Kyrgyzstan Said Datsiev đang cúi mặt khóc.

Khoảnh khắc này được nhiều fan bóng đá chia sẻ. Đa số để lại bình luận khích lệ các cầu thủ Kyrgyzstan: "Dù sao họ cũng đã thi đấu hết mình" hay "Bóng đá là vậy, có cả nụ cười và cả nước mắt". Nhiều người cũng khen ngợi hành động đẹp của Đình Bắc: "10 điểm cho sự tinh tế của Đình Bắc".

Không ra sân từ đầu trận nhưng Đình Bắc vẫn có một trận đấu hay với nhiều dấu ấn cá nhân. Anh có nhiều pha thoát xuống tốc độ, chuyền bóng hay và cả những cơ hội tốt, dù chưa thể chuyển hóa thành bàn.

Tối 9/1, U23 Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai bảng A, VCK U23 châu Á 2026. Đội bóng áo đỏ sớm vượt lên nhờ quả phạt đền thành công của Khuất Văn Khang, nhưng sai lầm cuối hiệp một khiến Việt Nam để Murzakhmatov gỡ hòa bằng cú sút xa đẹp mắt.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục ép sân và tạo nhiều cơ hội. Nỗ lực được đền đáp ở phút 87 khi pha đánh đầu của Văn Thuận khiến hậu vệ Brauzman phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp U23 Việt Nam tiến gần tấm vé vào vòng sau, đồng thời đánh dấu lần đầu đánh bại một đội bóng Trung Á ở sân chơi châu lục.