Vỉa hè ở Đà Nẵng bất ngờ sụt, người đàn ông thoát nạn trong gang tấc

Hôm 12/3, mạng xã hội lan truyền clip từ camera an ninh ghi lại cảnh vỉa hè bất ngờ sụp xuống trước một cửa hàng điện nước ở thành phố Đà Nẵng. May mắn không ai bị thương.

Theo nội dung clip ghi lại, khoảng 12h38 phút trưa nay (12/3), một người đàn ông sau khi mua hàng tại cửa hàng điện nước trước số nhà 448, đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng sau đó lái xe máy rời đi.

Khi người này vừa di chuyển được một đoạn, phần gạch lát vỉa hè phía sau bất ngờ sụp xuống, phía dưới là cống thoát nước. May mắn là thời điểm đó, ông đã rời khỏi vị trí bị sụp nên không bị rơi xuống hố dễ dẫn đến bị thương.

Phía dưới vỉa hè bị sụp là cống thoát nước.

Sau khi phát hiện sự cố, chủ nhà đã dùng dây căng quanh khu vực để cảnh báo người dân.

Ghi nhận tại hiện trường, hố sụp rộng khoảng 1,2 m, dài khoảng 1 m. Bên dưới là cống thoát nước, trong đó tấm bê tông đậy cống đã bị gãy đôi, khiến phần vỉa hè phía trên mất kết cấu và sụp xuống.

Lãnh đạo UBND phường Hòa Cường cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh và đang chỉ đạo kiểm tra, xử lý sự cố.