Công an xác minh dàn linh vật ngựa ở Quảng Trị bị chặt chân, mất đầu

Lực Lượng công an xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết đang tiến hành xác minh cụm tượng ngựa trưng bày tại địa phương bị mất đầu.

Cụm tượng ở Quảng Trị bị hư hại nghi có kẻ quấy phá. Ảnh: N.K.T.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện công an xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết sáng 12/3, đơn vị đã tiếp nhận thông tin về việc cụm tượng ngựa "Mã đáo thành công" tại khu vực hồ Tâm Thủy bị phá hoại và đang tiến hành kiểm tra, xác minh.

"Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã xuống hiện trường kiểm tra và phát hiện một đối tượng tình nghi", đại diện đơn vị cho hay.

Qua ghi nhận ban đầu, nhiều tượng ngựa trong cụm linh vật bị hư hỏng nặng, một số tượng bị gãy chân, mất đầu hoặc đuôi, các mảnh vỡ nằm rải rác xung quanh khu vực trưng bày. Lực lượng chức năng bước đầu phát hiện một số dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc phá hoại các bức tượng.

Tuy nhiên, phía công an cho biết vẫn đang tiếp tục thu thập thêm chứng cứ, rà soát hiện trường và làm việc với các bên liên quan để xác định rõ nguyên nhân cũng như đối tượng gây ra vụ việc.

Cụm linh vật "Mã đáo thành công" gồm 8 tượng ngựa được đặt tại khu vực trung tâm xã Lao Bảo nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan và phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân và du khách. Công trình được thực hiện từ nguồn xã hội hóa với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, khu vực trưng bày linh vật thu hút đông người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, với khoảng 70.000 lượt người ghé thăm, theo thống kê của địa phương.