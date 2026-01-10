The Coffee House lên tiếng vụ dùng đồ hộp Hạ Long

The Coffee House tạm dừng bán hai món là Trà Phúc Kiến Sen Vải và Americano Vải vì có sử dụng một thành phần nguyên liệu từ Halong Canfoco.

The Coffee House tạm dừng một số sản phẩm sau vụ bê bối tại Halong Canfoco. Ảnh: The Coffee House.

Sáng 10/1, trên fanpage chính thức, The Coffee House đã lên tiếng làm rõ thông tin liên quan đến các sản phẩm đang phục vụ tại hệ thống.

Trong thông báo gửi khách hàng, The Coffee House khẳng định: sản phẩm Bánh mì Pate cột đèn của The Coffee House hoàn toàn không sử dụng pate hoặc bất kỳ sản phẩm chế biến từ thịt nào của Công ty Halong Canfoco, và "không liên quan đến doanh nghiệp này trong bất kỳ khâu sản xuất hay cung ứng nào".

Đối với hai sản phẩm Trà Phúc Kiến Sen Vải và Americano Vải, do có sử dụng một thành phần nguyên liệu từ nhà cung cấp nêu trên, The Coffee House cho biết đã chủ động tạm dừng phục vụ để chuyển sang nguồn cung thay thế, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng.

"Quyết định này được đưa ra với mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự an tâm cho Quý Khách hàng, dù có thể gây ra một số bất tiện trong ngắn hạn", doanh nghiệp cho biết, đồng thời khẳng định sẽ sớm cập nhật khi các sản phẩm được phục vụ trở lại.

Trước đó, ngày 9/1, Công ty Cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (Highlands Coffee) cũng phát đi thông báo chính thức về khả năng liên quan đến nguồn nguyên liệu của Halong Canfoco.

Highlands Coffee khẳng định không thu mua và không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của Halong Canfoco trong toàn bộ các sản phẩm đang phục vụ tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc.

Tuy nhiên, huỗi này cũng đã tạm ngừng phục vụ một số sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải thịt được cung ứng từ Halong Canfoco. "Chúng tôi đang theo dõi sát sao các diễn biến liên quan và sẽ chờ kết luận chính thức từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền", thông báo nêu.

Ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" xảy ra tại TP Hải Phòng. Trước đó nhiều tháng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hải Phòng) phát hiện đường dây thu mua thịt lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển, tiêu thụ được hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi. Trong đó, hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được tuồn vào kho của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco) có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng). Kiểm tra kho của HaLong Canfoco, lực lượng chức năng xác định, công ty này đã chế biến nhiều tấn thịt lợn nhiễm bệnh thành sản phẩm thịt hộp.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và khiến nhiều chuỗi F&B, đơn vị bán lẻ bị "réo tên" vì lo ngại liên quan đến nguồn cung.