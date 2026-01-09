Người Việt chi 21 tỷ đồng mua Pate cột đèn Hải Phòng trong năm 2025

Pate cột đèn Hải Phòng do Công ty Halong Canfoco sản xuất từng là mặt hàng bán chạy trên các sàn TMĐT, với tổng doanh thu ước tính hơn 21 tỷ đồng.

Thương hiệu pate công nghiệp đang gây tranh cãi nhiều ngày qua. Ảnh: Minh Thúy/FB.

Theo dữ liệu tổng hợp từ nền tảng Metric.vn, giai đoạn 1/1-31/12/2025, người tiêu dùng Việt Nam đã mua khoảng hơn 217.000 sản phẩm pate cột đèn Hải Phòng do Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco) sản xuất trên các sàn lớn như Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki.

Mức giá phổ biến dao động từ vài chục nghìn đến hơn 100.000 đồng mỗi hộp, tùy dung tích và hình thức đóng gói. Tổng số tiền ghi nhận là hơn 21 tỷ đồng .

Trong số các kênh bán hàng, TikTok Shop là nền tảng ghi nhận doanh thu cao nhất, chiếm phần lớn tổng giá trị giao dịch. Nhiều sản phẩm được bán theo hình thức combo 3-5-10 hộp, đi kèm các nội dung livestream, video giới thiệu và ưu đãi vận chuyển. Shopee xếp sau về doanh thu, trong khi các sàn còn lại đóng góp tỷ trọng nhỏ hơn.

Báo cáo doanh số theo tháng trong năm 2025 sản phẩm pate cột đèn Hải Phòng của Ha Long Canfoco. Ảnh: Metric.vn.

Việc người tiêu dùng sẵn sàng mua số lượng lớn cho thấy mức độ phổ biến của sản phẩm này trong giai đoạn trước, đặc biệt khi pate cột đèn được quảng bá như một đặc sản địa phương, thuận tiện sử dụng, thời hạn bảo quản dài và sự đồng hành của loạt TikToker tên tuổi.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường nhanh chóng thay đổi sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng công bố phát hiện hơn 120 tấn thịt lợn không đạt tiêu chuẩn ngày 7/1, trong đó nhiều mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, tại kho nguyên liệu của Halong Canfoco.

Thông tin này ngay lập tức gây chấn động dư luận và kéo theo lo ngại về nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Sau khi vụ việc được công bố, nhiều TikToker từng tham gia quảng bá sản phẩm đã ẩn hoặc ngừng bán sản phẩm pate cột đèn Hải Phòng trên các sàn thương mại điện tử.

Trên mạng xã hội, không ít người tiêu dùng bày tỏ sự hoang mang khi nhận ra sản phẩm từng mua với số lượng lớn nay liên quan đến một vụ việc đang được điều tra.

Hiện vụ việc liên quan đến Halong Canfoco vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.