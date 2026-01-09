TP.HCM lạnh 17 độ C, dân công sở diện áo măng tô đi làm

Nhiệt độ chạm ngưỡng 17 độ C, dân công sở và nhiều người trẻ tranh thủ diện áo hoodie, áo len, măng tô đi làm, đi chơi trong cái lạnh ở mức thấp nhất 10 năm qua tại TP.HCM.

Sáng 9/1, Thúy Vy (24 tuổi) rời nhà đi làm lúc 8h nhưng vẫn cảm nhận rõ cái lạnh xuyên qua lớp áo dày. Sinh ra và lớn lên tại TP Huế, Vy vốn đã quen với mùa đông buốt giá, song, cô không khỏi bất ngờ trước đợt lạnh này ở TP.HCM.

“Mình vào TP.HCM học tập và làm việc cũng một phần để ‘trốn’ mùa đông lạnh lẽo. Không ngờ có ngày thành phố này lại lạnh đến vậy. Sáng nay đi làm mà mình run lẩy bẩy dù đã mặc áo hoodie khá dày”, Vy chia sẻ.

Thúy Vy mặc áo hoodie đi làm trong ngày TP.HCM lạnh 17 độ C. Ảnh: An Khánh.

Muốn nghỉ Tết sớm vì trời lạnh

Lái xe từ nhà ở phường Phú Mỹ đến công ty tại phường Sài Gòn, từng luồng gió lùa qua lớp áo khiến Thuý Vy không khỏi rùng mình, có lúc răng còn va vào nhau vì lạnh. Vy cho biết trước đó đã xem dự báo thời tiết nhưng không nghĩ cái lạnh lại rõ rệt đến vậy.

“Sáng nay vừa mở cửa ra đã thấy lạnh nên mình phải quay vào nhà lấy thêm áo ấm. Sống ở TP.HCM 6 năm nay, mình chỉ thấy trời se se vào buổi sáng, tầm 8-9h là nắng lên sẽ ấm ngay, nhưng hôm nay đến hơn 8h, lái xe giữa đường vẫn thấy run người”, cô kể.

Thời tiết bất ngờ trở lạnh khiến Vy có cảm giác như bị “úp sọt”. Dù vậy, cô thừa nhận bản thân khá thích thú trước tiết trời này, bởi hiếm hoi lắm mới có dịp diện chiếc áo hoodie yêu thích đã cất trong tủ suốt thời gian dài.

Khánh Linh cho biết trời lạnh khiến cô nhớ không khí Tết ở quê. Ảnh: An Khánh.

Cùng chung cảm nhận, Khánh Linh (25 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết sáng nay cô thức dậy trong cảm giác lạnh rõ rệt hơn ngày thường. Ngoài trang phục công sở quen thuộc, Linh khoác thêm một chiếc áo măng tô dày và dài để giữ ấm khi ra đường.

“Thời tiết này làm mình nhớ không khí Tết ở quê miền Trung. Gần Tết ở nhà cũng lạnh như vậy. Sáng nay vừa ngủ dậy đã thấy muốn nghỉ Tết liền luôn”, Linh chia sẻ.

Diện hoodie, áo len xuống phố

Thời tiết se lạnh ở TP.HCM mang đến cho nhiều người trẻ cảm giác thích thú. Trọng Đạt (25 tuổi), sống tại TP.HCM khoảng 5 năm nay, cho biết đây là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ cái lạnh như vậy ở thành phố.

Theo Đạt, thời tiết mát mẻ tạo cơ hội hiếm hoi để người trẻ được mặc trang phục mùa đông xuống phố - điều vốn ít khi xảy ra ở thành phố này.

“Mỗi kiểu đồ đều có cái đẹp riêng, nhưng đồ đông nhìn vẫn thích hơn. Bình thường ở đây không có dịp để mặc, vì thế hôm nay trời lạnh là mình rủ bạn diện đồ ra công viên chụp hình luôn”, anh nói.

Xuất thân từ Gia Lai - nơi có mùa lạnh rõ rệt - Đạt cho biết anh vốn đã quen với việc mặc áo ấm, vì vậy cảm thấy khá thoải mái khi TP.HCM bất ngờ trở lạnh.

Nhiều bạn trẻ diện áo len, hoodie, quàng khăn xuống phố trong ngày TP.HCM trở lạnh. Ảnh: An Khánh.

Cùng đi với Đạt, Thanh Nhi (25 tuổi) cũng đồng tình rằng cái lạnh 17 độ C khiến nhịp sống trở nên chậm lại, dễ chịu hơn, đồng thời khơi gợi hứng thú ăn mặc, dạo phố và lưu giữ những khoảnh khắc hiếm có giữa lòng TP.HCM.

Nguyễn Triều Vĩ (18 tuổi), sinh viên năm nhất, cho biết vừa từ Lâm Đồng đến TP.HCM học được khoảng 3-4 tháng. Theo Vĩ, thời tiết se lạnh những ngày qua gợi cho anh nhiều cảm xúc quen thuộc.

“Ở quê mình, buổi tối có khi lạnh xuống 12-14 độ C nên mình cũng quen với không khí như vậy. So với ở quê thì TP.HCM chưa lạnh bằng, nhưng vẫn đủ để cảm thấy dễ chịu”, Vĩ chia sẻ.

Tiết trời se lạnh giữa thành phố cũng khiến nam sinh không khỏi nhớ nhà. “Không khí sáng hôm nay làm mình như nhớ những buổi sáng sớm ở quê, chỉ muốn đến Tết nhanh để về nhà bên gia đình”, Vĩ nói thêm.

Ngoài ra, Triều Vỹ cho biết chiếc áo len mang theo từ quê đã được cất trong tủ suốt vài tháng vì không có dịp mặc, đến hôm nay mới lần đầu đem ra sử dụng.

Sáng 9/1, nhiệt độ tại TP.HCM chỉ khoảng 17 độ C vào lúc 5-6h. Ảnh: Duy Hiệu.

Những ngày vừa qua, TP.HCM trải qua kiểu thời tiết nhiều mây, ban ngày có nắng nhưng xuất hiện ngắt quãng, về đêm hầu như không có mưa. Điểm đáng chú ý là nền nhiệt vào ban đêm và rạng sáng giảm rõ rệt so với trước đó, tạo cảm giác se lạnh hiếm gặp đối với người dân thành phố, khiến không ít người tỏ ra bất ngờ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết trong các tháng 12 và 1 hàng năm, nhiệt độ tại TP.HCM thường có xu hướng hạ thấp dưới tác động của những đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc. Hiện tượng này lặp lại theo quy luật khí hậu.

Theo ông Hưng, trong lịch sử, TP.HCM từng ghi nhận nhiều đợt rét sâu hơn so với hiện tại. Cụ thể, cuối tháng 12/1999, trạm Tân Sơn Hòa đo được nhiệt độ thấp nhất 16,4 độ C; đầu tháng 1/1995, mức 16,9 độ C cũng đã từng xuất hiện. Những số liệu này cho thấy việc nhiệt độ tại TP.HCM giảm mạnh từng xảy ra trong quá khứ và nằm trong quy luật khí tượng của khu vực.

Dự báo từ đêm 10 đến rạng sáng 11/1, khối không khí lạnh sẽ suy yếu nhanh, khiến nhiệt độ tăng trở lại. Nhiệt độ ban đêm có thể dao động khoảng 20-23 độ C, trong khi ban ngày, mức cao nhất phổ biến từ 29-32 độ C.