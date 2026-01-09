Thầy giáo Mỹ ở lại Việt Nam vì yêu cô gái miền Tây giọng 'ngọt lịm'

Gặp nhau tình cờ ở công viên, Zach nên duyên với cô gái miền Tây. Sau khi kết hôn, anh thường xuyên chia sẻ, khoe hình ảnh người vợ đáng yêu của mình.

Màn đối đáp của chồng Mỹ và vợ miền Tây gây sốt vì dễ thương Clip Zach (người Mỹ) "tan chảy" trước giọng nói siêu ngọt của cô vợ miền Tây hút triệu view trên TikTok, khiến dân mạng bật cười.

Mới đây, đoạn video trên kênh TikTok của Zach (đến từ bang Pennsylvania, Mỹ) viral với gần 2 triệu lượt xem. Nhiều dân mạng thích thú trước cảnh người đàn ông ngoại quốc ngồi ngoan ngoãn nghe vợ “truy hỏi” chuyện đã làm việc nhà hay chưa.

Đặc biệt, dù không lộ mặt, vợ Zach vẫn gây ấn tượng với giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào đậm chất miền Tây.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Zach cho biết anh đến Việt Nam lần đầu vào năm 2023 để dạy tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ ở Cần Thơ. Khi đó, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ gắn bó lâu dài với đất nước hình chữ S.

“Tôi càng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy một cô gái Việt Nam. Lúc đó, tôi cũng không chắc mình sẽ ở đây bao lâu”, anh chia sẻ.

Zach phải lòng cô gái miền Tây ngọt ngào và xây dựng cuộc sống ở Việt Nam.

Ngoài công việc giảng dạy, Zach có sở thích uống cà phê, học tiếng Việt và hiện có khả năng nghe, nói, viết tiếng Việt ở mức khá. Điều này cũng giúp anh nên duyên với vợ Phan Nguyễn Thủy Tiên (sinh năm 1997, quê Đồng Tháp).

Zach và Thủy Tiên quen nhau trong một lần gặp gỡ tình cờ tại công viên. Khi ấy, cô gái Việt chủ động nhờ chàng trai Mỹ tập nói tiếng Anh. Sau đó, cả hai lại chạm mặt nhau trên một ứng dụng hẹn hò.

Tính cách dễ thương và hài hước của Thủy Tiên khiến Zach nhanh chóng “cảm nắng”.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ tháng 5/2023 và tổ chức đám cưới vào tháng 5/2025. Khi biết con trai sẽ kết hôn với một cô gái người Việt, gia đình Zach tại Mỹ ủng hộ và vui mừng. Phía gia đình Thủy Tiên cũng đón nhận chàng rể Mỹ bằng sự thân thiện, cởi mở.

“Gia đình vợ ban đầu nghĩ tôi là một ‘anh chàng chơi bời’, nhưng sau chuyến về thăm nhà, mọi người đã thay đổi suy nghĩ khi thấy tôi làm việc nhà như quét nhà, rửa chén, nấu cơm”, Zach hài hước chia sẻ.

Bên cạnh đám cưới truyền thống Việt Nam tại Đồng Tháp, Zach và Thủy Tiên tổ chức một lễ cưới theo phong cách Mỹ ở Cần Thơ.

Hai vợ chồng tổ chức một lễ cưới truyền thống tại Đồng Tháp và một lễ cưới theo phong cách Mỹ tại Cần Thơ để mời bạn bè. Zach cho biết anh bất ngờ trước quy mô và không khí của đám cưới truyền thống Việt Nam, khi gặp gần 200 người là họ hàng, hàng xóm và người quen bên phía vợ.

Sau khi kết hôn, Zach thường xuyên chia sẻ clip xoay quanh cuộc sống có vợ miền Tây, thu hút sự quan tâm. Tài khoản của anh hiện có hơn 7.000 người theo dõi, với nhiều video ghi lại khoảnh khắc tình cảm, hài hước giữa hai vợ chồng.

Hiện cặp đôi đã chung sống được 7 tháng. Zach cho biết cả hai vẫn lãng mạn, ngọt ngào như ngày đầu. Zach thường mua đồ ăn cho vợ sau giờ làm, chủ động đưa tiền để vợ mua những món cô thích mà không cần hỏi trước. Ngược lại, Thủy Tiên dành tặng anh những món quà nhỏ, dễ thương.

Những dịp sinh nhật, Zach không ngại tự tay trang trí những buổi tiệc mang màu sắc “sến súa” đúng như cách anh gọi vui.

Mẹ vợ Zach cũng rất yêu thương anh và các con rể, mỗi lần về quê đều chuẩn bị sẵn những món ăn ngon.

“Tôi chọn Việt Nam ban đầu là để làm việc, còn bây giờ là vì vợ”, Zach bộc bạch.

Zach rất hạnh phúc vì được gia đình vợ yêu thương.