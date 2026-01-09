TikToker Lê Anh Nuôi lên tiếng vụ pate cột đèn Hải Phòng

Giữa những tranh cãi về sản phẩm pate Cột Đèn Hải Phòng, Lê Anh Nuôi khẳng định đã chấm dứt hợp tác với nhãn hàng từ đầu năm 2023 và không liên quan đến các lùm xùm đang diễn ra.

Thông tin 120 tấn thịt lợn không đạt tiêu chuẩn được tập kết tại kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco) do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng công bố ngày 7/1 được dư luận quan tâm hai ngày qua.

Một số TikToker từng xuất hiện trong các nội dung giới thiệu sản phẩm này như Pit Ham Ăn, Lê Anh Nuôi, Quan Không Gờ... cũng bị cộng đồng mạng kéo vào tâm điểm tranh cãi.

Tối 8/1, TikToker Lê Anh Nuôi (tên thật Lê Minh Tuyển) đã có phản hồi chính thức về việc từng quảng bá sản phẩm này trên kênh TikTok 1,8 triệu lượt theo dõi.

Lê Anh Nuôi lên tiếng đính chính tối 8/1.

Trong đoạn video, Lê Anh Nuôi cho biết anh từng hợp tác với nhãn hàng pate Cột Đèn vào đầu năm 2023, hợp tác kéo dài khoảng một tháng trước khi chấm dứt hoàn toàn.

Theo nam TikToker, việc xóa video liên quan đến sản phẩm xuất hiện là sau khi kết thúc hợp tác, chứ không phải "xóa gần đây để né tranh cãi" như nhiều thông tin lan truyền trên mạng.

Người này khẳng định tại thời điểm hợp tác, pate Cột Đèn là sản phẩm đã được cấp phép lưu hành trên thị trường và có mặt tại nhiều siêu thị lớn.

"Khi làm nội dung review, tôi dựa trên hồ sơ, tài liệu do nhãn hàng cung cấp. Tôi không có chuyên môn để đánh giá hay kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm", Lê Anh Nuôi nói, đồng thời nhấn mạnh vai trò của mình chỉ là người giới thiệu sản phẩm theo hợp đồng quảng cáo.

Phản hồi của Lê Anh Nuôi được đưa ra trong bối cảnh nhiều người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi về trách nhiệm của các TikToker từng giới thiệu pate Cột Đèn, sau khi sản phẩm này bị nghi ngờ liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm. Trước đó, video review pate Cột Đèn từng xuất hiện trên kênh TikTok của anh nhưng hiện không còn hiển thị.

Bên dưới, phản ứng của cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận người xem bày tỏ sự đồng tình với cách giải thích của Lê Anh Nuôi, cho rằng nam TikToker đã làm rõ mốc thời gian hợp tác và không nên bị quy trách nhiệm cho những vấn đề phát sinh sau đó.

Nhiều bình luận nhận định vai trò của người review chỉ dừng ở trải nghiệm cá nhân và nội dung quảng cáo theo hợp đồng, không thể thay thế chức năng kiểm định hay quản lý chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng với sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, các TikToker cần thận trọng hơn khi quảng bá những sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Một số người cho rằng dù đã chấm dứt hợp tác, việc từng giới thiệu sản phẩm vẫn góp phần tạo niềm tin cho người mua, vì vậy người có ảnh hưởng cần có trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn khi xảy ra tranh cãi.

"Người review chỉ trải nghiệm theo thông tin nhãn hàng cung cấp, không ai có khả năng đi kiểm nghiệm thực phẩm", "KOL nên cân nhắc kỹ hơn với sản phẩm liên quan đến ăn uống, vì hậu quả nếu xảy ra sự cố là rất lớn", một số người để lại bình luận.

Lê Anh Nuôi là một trong những TikToker sở hữu lượng theo dõi lớn, được biết đến qua các video về đời sống, ẩm thực và những bữa ăn quân đội giá rẻ. Động thái lên tiếng của anh tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, với nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vai trò và trách nhiệm của người có ảnh hưởng khi quảng bá các sản phẩm liên quan đến thực phẩm.