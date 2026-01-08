Cô dâu, chú rể Ninh Bình bị ném mắm tôm trúng mặt giữa tiệc cưới

Bị đáp thẳng túi mắm tôm vào mặt, chị Minh Phương cùng chồng và con trai hoảng loạn. Tiệc cưới sau đó buộc phải tạm dừng.

Vào 10h30 ngày 28/12/2025, khi đang đứng hát giữa tiệc cưới, chị Vũ Thị Minh Phương (sinh năm 1995, sống tại phường Đồng Văn, Ninh Bình) cùng chồng và con trai bất ngờ bị 2 người lạ ném mắm tôm vào người.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Phương cho biết sự việc xảy ra tại khu vực làm lễ. Chất bẩn văng thẳng vào trúng mặt khiến cả 3 người hoảng loạn, chị lập tức ôm lấy con.

“Lúc đó, tôi rất sợ và hoảng loạn. Con tôi bị sưng mắt phải đưa đi viện khám ngay”, chị nhớ lại.

Chi phí khám và thuốc điều trị cho cháu bé hơn 2 triệu đồng. Riêng vợ chồng chị Phương không bị tổn thương nghiêm trọng. Do quá bất ngờ, chú rể chỉ kịp nhờ người thân đưa vợ con đi rửa mắt, thay đồ.

Tiệc cưới sau đó buộc phải tạm dừng. Gia đình 2 bên không thể tiếp tục tổ chức lễ như kế hoạch mà phải đưa cô dâu, chú rể lên xe hoa về nhà trai sớm do quá giờ và khách mời chờ đợi.

Người thân chị Phương động viên con cháu, không có thêm ý kiến hay phản ứng gay gắt tại thời điểm đó.

Con trai chị Phương bị tổn thương phần mắt, phải vào viện điều trị. Ảnh: NVCC.

Chị Phương cho biết nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai người khác. Trước đó, chị là người đưa một người bạn tên V. đến gặp một người quen tên H. Do xảy ra xô xát giữa hai người này, phía H. cho rằng chị Phương có liên quan và dẫn đến hiểu lầm kéo dài.

“Tôi phải lên tiếng vì sợ ảnh hưởng đến danh dự của gia đình. Một tuần qua gia đình tôi chịu rất nhiều áp lực”, chị nói.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Phương đã gửi đơn trình báo lên Công an phường Đồng Văn (Ninh Bình). Tuy nhiên, gia đình những người này sau đó đã đến xin lỗi và đề nghị bồi thường thiệt hại, đồng thời mong phía gia đình cô dâu rút đơn.

Theo chị Phương, hai bên đều quen biết nhau từ trước. Cô dâu không muốn đẩy sự việc đi quá xa nên đã chấp nhận lời xin lỗi và nhận bồi thường.

Hiện tại, chị Phương mong cộng đồng mạng nhìn nhận sự việc một cách bình tĩnh để các bên sớm ổn định cuộc sống.