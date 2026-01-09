Đồ hộp Hạ Long đồng loạt 'bay màu'

Hàng loạt chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi đồng loạt gỡ bỏ pate cột đèn Hải Phòng của công ty Đồ hộp Hạ Long khỏi kệ. Sản phẩm cũng biến mất trên các gian hàng online.

Sản phẩm của Halong Canfoco không còn trên kệ của cửa hàng WinMart ở Lai Xá.

Ngày 8/1, sau thông tin khoảng 120 tấn thịt lợn không đảm bảo chất lượng được tập kết tại kho hàng của Halong Canfoco, nhân viên cửa hàng WinMart tại Lai Xá (Hoài Đức cũ, Hà Nội) đã được yêu cầu gỡ toàn bộ sản phẩm của công ty Đồ hộp Hạ Long khỏi kệ.

Theo ghi nhận vào sáng 9/1, tại khu vực kệ hàng, các sản phẩm pate gan cột đèn Hải Phòng và thịt xay hộp đã không còn. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhân viên cửa hàng cho biết pate cột đèn vốn là sản phẩm bán rất chạy, được ưa thích.

Biến mất khỏi kệ hàng

"Hiện chúng tôi chỉ mới nhận được thông báo thu hồi từ công ty tổng. Về vấn đề đổi trả cho khách còn cần chờ thông tin tiếp theo. Trong trường hợp khách đã mua và muốn trả hàng, chúng tôi sẵn sàng hoàn tiền theo quy định. Nhưng có thể khách đã sử dụng vì đây là thực phẩm ăn liền", nhân viên này cho biết.

Chỉ vào thùng hàng của công ty Halong Canfoco đã đóng gói, nữ nhân viên nói rằng đến nay vẫn chưa thấy phía nhà cung cấp đến thu hồi. "Trong trường hợp họ không tới lấy, chúng tôi sẽ tự gửi trả".

Số hàng của Đồ hộp Hạ Long được nhân viên cửa hàng WinMart thu hồi, chờ hoàn trả.

Trước đó, đại diện WinCommerce (đơn vị vận hành hệ thống WinMart) đã chia sẻ với Tri Thức - Znews rằng ngay khi nhận thông tin phản ánh, hệ thống bán lẻ này đã chủ động tạm ngừng kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm của nhà cung cấp Halong Canfoco trên toàn hệ thống từ 8/1. Đồng thời, doanh nghiệp cho biết đã yêu cầu CTCP Đồ hộp Hạ Long làm rõ và giải trình cụ thể về sự việc.

"WinCommerce cam kết đặt sức khỏe, quyền lợi và sự yên tâm của khách hàng lên hàng đầu", đại diện doanh nghiệp này khẳng định và cho biết thêm với tất cả nhà cung cấp, công ty luôn đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt nhằm kiểm soát chặt chẽ hàng hóa được đưa vào hệ thống, đồng thời cung cấp các hồ sơ pháp lý, công bố chất lượng và các hồ sơ kiểm nghiệm liên quan để thẩm định trước khi nhập hàng tại bất kỳ thời điểm nào khi được yêu cầu.

"Trong trường hợp nhà cung cấp vi phạm hợp đồng, WinCommerce sẽ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng", đại diện chuỗi bán lẻ nhấn mạnh.

Theo ghi nhận, hàng loạt siêu thị, cửa hàng tiện lợi từng phân phối cũng đã tiến hành gỡ toàn bộ sản phẩm của công ty Đồ hộp Hạ Long khỏi kệ từ ngày 8/1 sau vụ hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh tuồn vào kho của Halong Canfoco.

Pate cột đèn Hải Phòng bị gỡ khỏi kệ tại Aeon Mall (ảnh trái) và Circle K (ảnh phải).

Tại Aeon Mall trên đường Xuân Thủy (Hà Nội), tại kệ thịt, cá hộp đã không còn sản phẩm của công ty này. Tương tự, kệ hàng của cửa hàng tiện lợi Circle K cũng không còn tìm thấy sản phẩm này.

Nhiều cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ cũng gấp rút gỡ sản phẩm "hot trend" là pate cột đèn khỏi danh mục hàng hóa.

Bà Thu Hương (52 tuổi), chủ cửa hàng tạp hóa trên đường Hồ Tùng Mậu, cho biết đã phải vội vã "đóng thùng, cất kho" hơn 30 hộp pate cột đèn Hải Phòng của thương hiệu Halong Canfoco từ hôm 8/1.

"Hàng này bán chạy nên cứ nhập là bán hết, khách mua đi mua lại rất nhiều. Đến khi đọc tin tức về vụ kho nhập thịt bẩn tôi cũng ngớ người, thấp thỏm không biết số hàng bán trước giờ có an toàn không. Giờ khách mang ra trả thì tôi cũng hoàn tiền ngay, chỉ sợ họ ăn vào bị làm sao thì nguy hiểm", bà nói.

Vị chủ quán cho biết đã bán sản phẩm của công ty này nhiều năm, luôn tin tưởng vì là doanh nghiệp lớn và phân phối vào các hệ thống siêu thị hàng đầu. Hiện bà vẫn đang chờ phía đơn vị cung cấp đến thu hồi số hàng còn lại và có phương án giải quyết.

Bị xóa khỏi giỏ hàng online

Theo khảo sát trên các kênh bán hàng online, toàn bộ sản phẩm pate cột đèn Hải Phòng của Đồ hộp Hạ Long đã bị xóa khỏi giỏ hàng Shopee và TikTok Shop. Trang online của nhiều chuỗi siêu thị lớn như Bách Hóa Xanh, Co.op Online, Aeon Mall, WinMart... cũng đồng loạt xóa sản phẩm, thông báo "hết hàng".

Toàn bộ sản phẩm pate cột đèn Hải Phòng của Halong Canfoco bị xóa khỏi giỏ hàng TikTok Shop.

Là nhà sản xuất đồ hộp nổi tiếng tại thị trường Việt Nam, Công ty Đồ hộp Hạ Long hiện là đối tác của nhiều doanh nghiệp F&B cũng như các chuỗi siêu thị, bán lẻ lớn trên cả nước. Vụ lùm xùm về thịt không đảm bảo chất lượng liên quan đến công ty này lập tức làm dấy lên nỗi lo lắng với khách hàng từng sử dụng.

Về phía Halong Canfoco, trong công văn giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới đây, công ty khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025, công ty cho biết đã chủ động báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra. Đồng thời, thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

"Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ", đơn vị này cho biết.

Ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" xảy ra tại TP Hải Phòng. Trước đó nhiều tháng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hải Phòng) phát hiện đường dây thu mua thịt lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển, tiêu thụ được hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi. Trong đó, hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được tuồn vào kho của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco) có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng). Kiểm tra kho của HaLong Canfoco, lực lượng chức năng xác định, công ty này đã chế biến nhiều tấn thịt lợn nhiễm bệnh thành sản phẩm thịt hộp.