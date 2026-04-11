Gia đình ở TP.HCM, Hà Nội vật vã vì nắng nóng

Mới chớm hè, thời tiết tại TP.HCM và Hà Nội liên tục duy trì trạng thái oi bức, nền nhiệt cao khiến sinh hoạt của nhiều gia đình, đặc biệt là nhà có trẻ nhỏ bị đảo lộn.

Người dân ở TP.HCM trang bị đầy đủ khẩu trang, áo chống nắng khi nhiệt độ lên mức cao điểm trong ngày. Ảnh: Hoài Bảo.

7h sáng, chị Nguyễn Lan (28 tuổi, Hà Nội) đưa con trai ra công viên gần nhà dạo mát. Nếu như trước đây, khung giờ đi dạo của bé là từ 8h30 đến 9h30, nay chị đẩy sớm hơn gần 1-2 tiếng vì nắng lên nhanh và gay gắt.

“Bình thường lúc chưa nóng, khoảng 9h-11h và 14h-16h ở đây rất đông các mẹ đưa con đi chơi. Nhưng từ khi vào mùa nóng, khoảng 9h đến 15h tôi gần như không thấy có ai”, người mẹ trẻ chia sẻ.

Gia đình chị Lan cũng phải điều chỉnh lịch sinh hoạt của con. Trước đây, bé được ra ngoài khoảng 3 lần/ngày, hiện tại chỉ còn 1-2 lần vào khoảng sáng sớm hoặc chiều muộn. Những khung giờ cao điểm trưa, khi nền nhiệt lên tới 35-36 độ C, chị cho con ở trong nhà tránh nắng nóng.

Chị Lan đưa con ra ngoài dạo mát vào lúc 16h30, thay vì 14h30 như mọi khi.

“Có hôm bé đòi ra ngoài, tôi đành đưa sang trung tâm thương mại gần nhà cho mát, chứ không dám ra công viên nữa”, chị nói thêm.

Theo ghi nhận, đợt nắng nóng hiện nay tại TP.HCM, Hà Nội đang duy trì nền nhiệt phổ biến 35-36 độ C, có nơi cao hơn, trong khi chỉ số tia UV có thời điểm lên tới mức 9-10, ngưỡng gây hại rất cao cho da và sức khỏe.

Điều này khiến nhiều người dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, khó chịu nếu tiếp xúc lâu ngoài trời. Để ứng phó, nhiều gia đình buộc phải “co cụm” trong nhà, sử dụng điều hòa liên tục, uống nhiều nước và che chắn kỹ mỗi khi ra ngoài.

Xoay lịch sinh hoạt theo thời tiết

Tương tự chị Nguyễn Lan, vợ chồng anh Phạm Hải và chị Vũ Hậu (TP.HCM), hiện làm việc tại nhà và chăm con nhỏ hơn 2 tháng tuổi, cũng đang phải xoay lịch sinh hoạt theo thời tiết.

Trong hơn 2 tuần nắng nóng diện rộng, gia đình gần như bật điều hòa liên tục từ 10h đến 16h, sau đó dùng quạt đến khoảng 19h rồi lại tiếp tục bật điều hòa xuyên đêm.

“Tôi dự đoán tiền điện tháng này có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 nhưng cũng không còn cách nào khác. Người lớn còn chịu được chứ con còn nhỏ, không thể để bé bị nóng”, anh Hải nói.

Anh Hải và vợ cho con ở nhà cả ngày, bật điều hòa liên tục vì nắng nóng.

Chỉ khoảng nửa tháng trước, gia đình anh Hải vẫn có thể dùng quạt là đủ. Nhưng hiện tại, nếu tắt điều hòa vào buổi trưa hoặc buổi tối, em bé quấy, ngủ không sâu giấc.

Không chỉ sinh hoạt trong nhà thay đổi, thói quen ăn uống bên ngoài của cả nhà cũng bị hạn chế.

“Trước đây, mỗi tuần vài bữa hai vợ chồng vẫn đưa con ra ngoài ăn cho tiện. Giờ thì hầu như ở nhà nấu, bận quá thì gọi ship, chứ trời nóng đưa con ra ngoài mồ hôi nhễ nhại, rất tội”, anh chia sẻ.

Ở Hà Nội, gia đình chị Phương Tâm (phường Long Biên) cũng phải thiết lập lại lịch sinh hoạt để chống chọi với đợt nóng cao điểm 35-36 độ C, nhất là khi hai bé sinh đôi, Bin và Bon, đang đi nhà trẻ.

Trước đây, gần 7h cả nhà mới lục đục dậy, ăn sáng, sửa soạn rồi đưa con đi học cách nhà 2,5 km. Nhưng giờ, đồng hồ báo thức reo từ 6h, chị Tâm dậy trước để chuẩn bị đồ ăn sáng nhẹ cho các con. Chồng chị sau đó tranh thủ chở hai bé đi học sớm, cố gắng trước 7h15, khi nắng chưa quá gay gắt, để tránh con vì nóng mệt mà quấy khóc.

Buổi tối, cả nhà cũng không ra ngoài ngay sau khi nắng tắt mà phải chờ đến sau 19h. Hai bé lúc này mới được xuống sân chơi, chạy lon ton sau một ngày bị “giữ” trong phòng kín, điều hòa.

Bên cạnh đó, bữa cơm nhà của chị Tâm hơn một tuần nay cũng thay đổi. “Những món chiên rán, kho, hầm cầu kỳ gần như biến mất. Tôi thay bằng canh rau, canh chua, dưa hấu để giải nhiệt. Hai bé đi nhà trẻ về thường mệt và ít ăn hơn ngày thường. Vì vậy, chiều về tôi cho con ăn nhẹ bằng sữa chua hoặc hoa quả trước, rồi tối mới ăn chính”, chị chia sẻ.

Tìm mọi cách tránh nóng

Không chỉ “né” nóng bằng điều hòa, nhiều gia đình còn tìm mọi cách che chắn kín mít và hạn chế tối đa việc ra ngoài vào giờ cao điểm.

12h30 hàng ngày trong tuần là giờ con gái học lớp 7 của chị Phạm Phương (34 tuổi, Hà Nội) tan học. Nếu như trước đây, bé thường ở lại trường ăn uống, nghỉ ngơi và chờ học thêm buổi chiều thì nay chị phải tranh thủ rời cơ quan để đón con về nhà.

“Thương con phải vạ vật giữa trưa nắng mấy tiếng nên tôi cố gắng thu xếp đón về. Hai mẹ con ăn uống, nghỉ khoảng 1,5 tiếng rồi tôi lại đưa con đi học tiếp”, chị Phương nói.

Dù vất vả hơn, chị cho rằng điều này cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho con trong những ngày nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn thực tế từ 2-4 độ C do hiệu ứng bê tông, đường nhựa hấp nhiệt.

Ngoài ra, mỗi khi ra ngoài, con gái chị luôn được trang bị đầy đủ từ kem chống nắng, áo chống nắng loại tốt Uniqlo, khẩu trang, mũ và ô.

Trong khi nhiều gia đình có con nhỏ “căng mình” chống nóng, các cặp vợ chồng trẻ chưa con cái cũng không tránh khỏi những xáo trộn trong sinh hoạt hàng ngày.

Anh Đỗ Thành (27 tuổi) và vợ là chị Mai Anh (26 tuổi, TP.HCM) cho biết những ngày gần đây, lịch sinh hoạt của cả hai gần như bị đảo lộn hoàn toàn vì thời tiết oi bức kéo dài.

Làm việc trong phòng máy lạnh giờ hành chính, nhưng cả hai vẫn cảm thấy uể oải, mất tập trung. Đặc biệt là khung 13-15h, dù ngồi trong phòng điều hòa vẫn thấy bí bách, đầu óc không tỉnh táo để làm việc.

Anh Thành cho biết có những buổi trưa chỉ cần bước ra ngoài là đã thấy choáng váng vì nắng gắt. Vì vậy, thay vì ra ngoài ăn như trước, anh chuyển sang mang cơm hộp hoặc đặt đồ ăn về công ty.

"Ngồi trong phòng điều hòa thì mát lạnh, nhưng chỉ cần bước ra ngoài là thấy chếnh choáng ngay vì chênh lệch nhiệt độ quá lớn”, anh nói.

Thói quen tập thể dục buổi tối của cặp đôi cũng bị gián đoạn. Nếu như trước đây họ thường chạy bộ hoặc đi bộ quanh hồ khoảng 30-45 phút, thì nay chuyển sang tập trong nhà, thậm chí có hôm bỏ hẳn vì ngoài trời vẫn nóng hầm hập, gần như không có gió.

Về đêm, cả hai cũng phải duy trì điều hòa mới có thể ngủ ngon, thay vì chỉ dùng quạt như trước.

“Đợt nắng này kéo dài khiến sinh hoạt đảo lộn khá nhiều, thời gian tới nắng nóng còn tiếp diễn nên tôi cũng phải chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt để đảm bảo sức khỏe”, anh nói.