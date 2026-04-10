Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Hình ảnh dân quạt mát cho lính cứu hỏa ngay sau đám cháy gây sốt

  • Thứ sáu, 10/4/2026 14:46 (GMT+7)
Khoảnh khắc người dân quạt mát cho lực lượng cứu hỏa sau khi dập tắt đám cháy tại Thổ Tang (Phú Thọ) nhận nhiều lời khen về sự ấm áp, nghĩa tình.

Khoảnh khắc người dân quạt cho lính cứu hỏa gây sốt. Ảnh: NVCC.

Ngày 9/4, đoạn video ghi lại khoảnh khắc người dân đứng quạt mát cho lực lượng cứu hỏa vừa tham gia dập lửa tại một cửa hàng ở Thổ Tang (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Hình ảnh nhanh chóng lan tỏa, thu hút nhiều bình luận bày tỏ sự xúc động.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Nguyễn Thị Bắc, người chứng kiến sự việc và đăng tải clip, cho biết vụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán quần áo, sữa và đồ sơ sinh trên địa bàn Thổ Tang. Khi đám cháy bùng phát, lực lượng cứu hộ cứu nạn nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.

Tuy nhiên, do bên trong cửa hàng chứa nhiều hàng hóa dễ bắt lửa, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khiến việc khống chế gặp nhiều khó khăn. Theo nhân chứng, lực lượng chức năng phải mất hơn một giờ đồng hồ mới có thể dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Trong quá trình chữa cháy, một sự cố bất ngờ xảy ra khi nguồn nước trong bình chữa cháy bị cạn, buộc các chiến sĩ phải xử lý tình huống khẩn cấp. Để đảm bảo nguồn nước phục vụ công tác dập lửa, lực lượng cứu hỏa đã khoan gấp một đường cấp nước ngay giữa quốc lộ để lấy nước tiếp tục chữa cháy.

Nhờ sự nỗ lực của lực lượng chức năng, đám cháy sau đó được khống chế, không để lửa lan sang các nhà dân lân cận. Tuy nhiên, phần lớn hàng hóa trong cửa hàng đã bị thiêu rụi.

Sau vụ cháy, một số người dân xung quanh cầm quạt tay thổi mát cho các chiến sĩ cứu hỏa khi họ tạm nghỉ sau thời gian dài làm việc trong điều kiện khói bụi và nhiệt độ cao.

Dưới phần bình luận của clip, nhiều tài khoản bày tỏ sự cảm kích đối với lực lượng cứu hỏa cũng như tình cảm của người dân địa phương. "Nhìn cảnh này thấy thương các anh lính cứu hỏa quá", một người viết. Một tài khoản khác chia sẻ: "Chiếc quạt nhỏ thôi nhưng thể hiện tình người rất lớn".

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng gửi lời động viên đến chủ cửa hàng khi phải chịu thiệt hại lớn sau vụ cháy.

Hà Vi

lính cứu hỏa Vĩnh Phúc cứu hỏa quạt mát phú thọ

  William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý