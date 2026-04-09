Cận cảnh biển lửa bao trùm sân Olympic

Khoảng 4h17 ngày 8/4 (giờ địa phương), lực lượng cứu hỏa nhận được tin báo về đám cháy và nhanh chóng cử 80 lính cứu hỏa, 20 xe chuyên dụng tới hiện trường ứng phó. Ảnh: Sở cứu hỏa Rio de Janeiro - CBMERJ.
Theo hình ảnh được ghi lại, đám cháy bao trùm phần mái vòm sân vận động với những làn khói đen bốc cao tạo nên cảnh tượng đáng sợ. Theo giới chức, phần mái được làm từ vật liệu tổng hợp, khi bắt lửa, lớp vật liệu này bị nung chảy, tạo thành các sợi đan xen như mạng nhện. Ảnh: Reuters.
Nhà thi đấu xe đạp lòng chảo được xây dựng phục vụ Thế vận hội Mùa hè 2016 và hiện do chính quyền thành phố quản lý. Bên trong có Bảo tàng Olympic, trưng bày nhiều hiện vật và tư liệu lịch sử của kỳ Thế vận hội, bao gồm đuốc và huy chương Olympic. Ảnh: TV Globo.
Lực lượng cứu hỏa đã triển khai dập lửa cả bên trong lẫn bên ngoài công trình, đồng thời nỗ lực bảo vệ các hiện vật tại Bảo tàng Olympic có nguy cơ bị ảnh hưởng, Trung tá Fabio Contreiras cho biết trong cuộc phỏng vấn với CNN Brasil. Ảnh: EPA.
Thị trưởng Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, cho biết các chuyên gia đang đánh giá mức độ thiệt hại sau khi ngọn lửa lan tới phần trần bạt của nhà thi đấu. “Nhà thi đấu xe đạp lòng chảo và Bảo tàng Olympic hầu như không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy”, ông nói, cho biết thêm mặt sân sẽ cần được vệ sinh và bảo trì trước khi có thể đưa vào sử dụng trở lại. Ảnh: Reuters.
Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định. Theo nhà chức trách, đám cháy có thể bắt đầu từ bên ngoài khu vực mái, nhưng vẫn cần chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra. Ảnh: Reuters.
Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên địa điểm này xảy ra hỏa hoạn. Vào năm 2017, công trình 5.000 chỗ ngồi này bị một chiếc đèn lồng trời rơi trúng mái che gây cháy một góc đường đua. Vài tháng sau đó, một vụ cháy tương tự tiếp tục xảy ra song may mắn không để lại hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Reuters.
Cẩm nang 'sống sót' nơi công sở
