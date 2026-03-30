Khung cảnh 'như ngày tận thế' ở Australia

Khi bão Narelle tiến về bờ biển bang Tây Australia vào ngày 27/3, người dân tại Shark Bay - cách Exmouth, nơi bão đổ bộ, khoảng 500 km về phía nam - chứng kiến cảnh tượng như ngày tận thế khi lớp bụi dày đặc bao phủ không khí. Loạt video được người dân địa phương ghi lại cũng lan truyền, gây sửng sốt trên mạng xã hội, theo ABC News. Ảnh: Shark Bay News & Views.
Kerrie Shepherd, sống tại khu cắm trại Shark Bay Caravan Park, cho biết bà chưa từng thấy điều gì tương tự. “Càng về chiều, bầu trời càng chuyển sang màu cam đậm hơn. Đến khoảng 15h30, khi chúng tôi ra ngoài thì nó đã thành màu như vậy. Nó đỏ rực khắp nơi, nhìn đâu cũng thấy. Bụi bay vào cổ họng, vào miệng. Cảm giác lạo xạo trong răng, thậm chí cả trong mắt", bà nói. Ảnh cắt từ clip.
Theo chuyên gia khí tượng Angus Hines, hiện tượng bầu trời đỏ sẫm này do 2 yếu tố chính gây ra. Yếu tố đầu tiên là địa hình. Miền bắc Tây Australia nổi tiếng với đất đỏ giàu sắt, hình thành qua hàng triệu năm bị oxy hóa. Gió mạnh đã khuấy động lớp đất khô ở vùng Pilbara phía nam, thổi bụi bay vào khu vực Gascoyne, xa tới Carnarvon. “Đây chắc chắn là ví dụ ấn tượng nhất về hiện tượng này mà tôi từng thấy", ông Hines nói. Ảnh: Shark Bay Coastal Tours.
Yếu tố thứ hai là mây dày đặc. Các vùng Pilbara và Gascoyne thường có bão bụi, nhưng thường xảy ra dưới bầu trời xanh. Lần này, bão bụi lại trùng với lớp mây dày, khiến ánh sáng bị chặn lại và tạo cảm giác u ám, đồng đều hơn. “Thông thường, ánh sáng mặt trời trực tiếp sẽ xuyên qua tốt hơn và không khiến bầu trời đỏ sẫm như vậy. Khi có mây dày, ánh sáng không còn đến từ một nguồn duy nhất. Nó giống như ánh sáng chiếu đều khắp mặt đất, như một tấm đèn lớn thay vì một nguồn sáng mạnh", ông Hines giải thích. Ảnh: Perth Weather Live.
Theo người dân địa phương, hiện tượng này kéo dài vài giờ, bắt đầu vào khoảng giữa trưa. Khi gió thổi mạnh hơn, "bầu trời đỏ" cũng biến mất. Ảnh: Mikayla Cooper/Facebook.
Khu Shark Bay may mắn tránh được những tác động tồi tệ nhất từ bão Narelle. Tuy nhiên, nhiều khu vực khác ghi nhận hậu quả khá nghiêm trọng. Tại Exmouth - nơi bão đổ bộ - nhiều mái nhà bị thổi bay, bến du thuyền hư hại nặng và sân bay địa phương gần như bị “phá hủy hoàn toàn”. Ngay cả một trung tâm sơ tán được cho là có khả năng chống bão, nơi khoảng 40 người trú ẩn vào tối 26/3, cũng bị tốc mái một phần. Ảnh: Brett Hopkinson.
Xa hơn về phía nam, tại Carnarvon, các nông dân trồng rau quả cũng đang thống kê thiệt hại, với một người trồng chuối cho biết hơn 80% sản lượng bị phá hủy. Khoảng 30 trang trại chăn nuôi cũng được báo cáo bị thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: Brock Keymer.
Công tác dọn dẹp đang được triển khai trên diện rộng. Thủ hiến bang Tây Australia Roger Cook thông báo hỗ trợ một lần 2.000 AUD (khoảng 36 triệu đồng) cho các hộ bị hư hại nặng và lên tới 4.000 AUD (hơn 72 triệu đồng) cho những gia đình có nhà bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: ABC News.
