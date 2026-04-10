Cô gái Ba Lan sốc vì tốn 0 đồng khi khám răng ở Việt Nam

  • Thứ sáu, 10/4/2026 16:00 (GMT+7)
Nomadic Klaudia không giấu được sự bất ngờ khi toàn bộ chi phí khám răng đều được miễn phí.

Cách đây vài tháng, Nomadic Klaudia (quốc tịch Ba Lan) gặp vấn đề về răng trong chuyến du lịch Đà Nẵng và quyết định đi khám.

"Tôi tìm trên Google Maps phòng khám gần nơi ở nhất, đồng thời được nhiều người đánh giá tốt. Ngoài ra, tôi thấy họ ghi có thể giao tiếp tiếng Anh tốt nên quyết định lựa chọn địa chỉ này", Klaudia chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Klaudia có trải nghiệm tốt về quy trình cũng như chi phí khám răng ở Việt Nam.

Theo Klaudia, phòng khám có không gian sạch sẽ, trang nhã, nhân viên thân thiện và giao tiếp tiếng Anh khá tốt. Sau khi đến nơi, cô được hướng dẫn điền thông tin, hoàn tất thủ tục và chỉ phải chờ vài phút trước khi vào khám.

Điều khiến cô bất ngờ là ngay từ đầu, cô được chụp phim 360 độ cho hàm răng hoàn toàn miễn phí.

"Điều đó khiến tôi thật sự ngạc nhiên. Ở châu Âu, riêng chụp X-quang răng đã tốn khoảng 50 bảng Anh (tương đương hơn 1,6 triệu đồng) và thường chỉ chụp một phần nhỏ. Còn ở đây, tôi được chụp toàn bộ miễn phí. Tôi rất ấn tượng", Klaudia nói.

Klaudia trong chuyến du lịch ở Đà Nẵng.

Sau đó, Klaudia được bác sĩ thăm khám kỹ lưỡng. May mắn, vấn đề không nghiêm trọng, chỉ liên quan đến vệ sinh răng miệng nên không cần dùng thuốc. Cô cũng được tư vấn điều chỉnh thói quen chăm sóc răng.

Trước khi rời đi, Klaudia còn kiểm tra lại chi phí một lần nữa tại quầy lễ tân. Tuy nhiên, nhân viên xác nhận cô không phải thanh toán bất kỳ khoản nào.

Cô cho biết thêm trải nghiệm tại Đà Nẵng khiến cô cảm thấy yên tâm vì gặp được đội ngũ nha sĩ chuyên nghiệp và dịch vụ thân thiện với khách quốc tế.

