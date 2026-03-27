Lý do đặc biệt khiến anh Tây tạm dừng đi bộ từ Anh đến Việt Nam

Luke Deakin đang trên hành trình đi bộ từ Anh đến Việt Nam. Giữa đường, anh buộc mua vé máy bay sang Việt Nam trước hạn.

Luke và bạn đồng hành tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Luke Dearkin/Facebook.

Trong đoạn video mới nhất đăng tải ngày 26/3, Luke Deakin (33 tuổi), còn được biết đến với tên gọi là Chubby Trekka, cho biết anh đang hoàn thành khoảng 200 km cuối cùng trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó đặt chân đến Kazakhstan. Đây là ngày thứ 557 trên hành trình đi bộ từ Stratford-upon-Avon (Anh) đến Việt Nam.

Trước đó, ngày 14/3, Luke chia sẻ trên Fanpage cá nhân rằng anh phải tạm dừng hành trình đi bộ và đặt vé máy bay để đến Việt Nam sớm hơn dự định vào tháng 12/2025. Sau đó, chàng trai sẽ bay ngược lại đến chặng đường đang đi dở dang và tiếp tục hành trình đi bộ xuyên lục địa.

Luke đến Việt Nam để trao số tiền gây quỹ cho người dân Đắk Lắk. Ảnh: Luke Dearkin/Facebook.

Lý do là anh cùng một số người bạn quốc tế khác đứng ra trao tặng 1,6 tỷ đồng , hỗ trợ người dân Đắk Lắk sau đợt mưa lũ lịch sử. Chiến dịch đã nhận được sự ủng hộ của hàng nghìn người từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Luke Deakin trực tiếp mang đến trao cho người dân tại địa phương nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Sau khi hoàn thành hoạt động hỗ trợ tại Đắk Lắk, Luke Deakin tiếp tục ra Hà Nội và Hà Giang lưu lại khoảng một tuần để nghỉ ngơi, "nạp năng lượng" trước khi bay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp tục hành trình đi bộ.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, ý tưởng đi bộ hơn 15.000 km từ Anh đến Việt Nam của Luke Deakin bắt đầu từ một câu nói đùa trong một buổi gặp gỡ bạn bè. Khi đang uống bia tại Đà Nẵng trong một chuyến du lịch trước đây, anh buột miệng nói rằng sẽ đi bộ từ quê nhà ở Anh đến Việt Nam. Lời nói tưởng chừng bâng quơ ấy sau đó lại trở thành động lực để nam du khách biến thành một dự án nghiêm túc, được chuẩn bị trong nhiều tháng trước khi chính thức khởi hành.

Luke Deakin cho biết Việt Nam không phải điểm đến ngẫu nhiên. Trước khi bắt đầu hành trình, anh từng có khoảng một năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trong quãng thời gian đó, anh có cơ hội trải nghiệm cuộc sống địa phương, khám phá nhiều vùng đất và kết bạn với không ít người Việt. Những ký ức tích cực về con người, ẩm thực và văn hóa đã khiến Việt Nam trở thành nơi anh muốn quay trở lại theo một cách đặc biệt hơn.

Theo Luke, sau nhiều năm đi du lịch theo những cách quen thuộc như máy bay hay tàu xe, anh bắt đầu cảm thấy muốn trải nghiệm thế giới theo nhịp độ chậm hơn. Đi bộ xuyên lục địa, theo anh, không chỉ là thử thách thể lực mà còn là cơ hội để quan sát đời sống ở từng nơi mình đi qua một cách sâu sắc hơn.

"Khi đi bộ, bạn có thời gian để trò chuyện với người lạ, nhìn ngắm cảnh vật và cảm nhận sự thay đổi của từng vùng đất", anh từng chia sẻ.

Luke Deakin quyết định khởi động hành trình từ thị trấn Stratford-upon-Avon, Anh, với mục tiêu đi bộ xuyên qua nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Á trước khi đặt chân đến Việt Nam. Tổng quãng đường dự kiến hơn 15.000 km và có thể kéo dài khoảng 400-450 ngày, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, thủ tục biên giới cũng như sức khỏe cá nhân.

Trên suốt hành trình, anh mang theo một chiếc ba lô nặng khoảng 15 kg chứa các vật dụng cần thiết cho việc di chuyển và sinh hoạt. Nam Vlogger thường xuyên ghi lại trải nghiệm bằng video và chia sẻ lên mạng xã hội, từ những cung đường dài vắng người cho đến các cuộc gặp gỡ bất ngờ với người dân địa phương.

Với Luke Deakin, chuyến đi không đơn thuần là hành trình chinh phục khoảng cách. Anh xem đó là cách để kết nối với nhiều nền văn hóa khác nhau, đồng thời quay trở lại Việt Nam - nơi đã để lại cho anh nhiều kỷ niệm đáng nhớ.