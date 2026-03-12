Nữ streamer Trung Quốc đột tử khi đang phát trực tiếp

Nữ streamer 39 tuổi tại tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) qua đời chỉ khoảng 10 phút sau khi than đau đầu dữ dội ngay trong lúc livestream bán hàng.

Nữ streamer đau đầu dữ dội dù đã tạm nghỉ ngơi trước đó. Ảnh: Weibo.

Nạn nhân được biết với biệt danh "Chị Vương Trát", chuyên livestream bán hàng thời trang nữ và có lượng người theo dõi ổn định trên mạng xã hội. Theo truyền thông Trung Quốc, cô là mẹ đơn thân, đang nuôi con gái 5 tuổi.

Các đoạn video cắt từ buổi livestream hôm 9/3 cho thấy khi đang thử và giới thiệu trang phục, nữ streamer đột ngột than đau đầu và cổ, liên tục nói mình cảm thấy "khó chịu", theo Mothership. Sau đó, cô tạm rời khỏi khung hình để nghỉ ngơi. Trợ lý đã xoa bóp và hỏi han, hy vọng giúp cô đỡ mệt.

Ít phút sau, Chị Vương Trát quay lại trước ống kính, nhưng tình trạng không cải thiện. Gương mặt cô lộ rõ vẻ đau đớn và liên tục chạm tay vào phía sau gáy. Nhận thấy tình trạng ngày càng xấu đi, cô hoảng hốt kêu lên: "Không ổn rồi... mau gọi 120, tôi sắp quỵ rồi".

Theo các nguồn tin, tình trạng của nữ streamer xấu đi rất nhanh. Từ lúc xuất hiện triệu chứng đến khi qua đời chỉ khoảng hơn 10 phút.

Khi lực lượng y tế đến nơi, Chị Vương Trát đã không còn dấu hiệu sự sống. Lễ tang của nữ streamer được tổ chức vào sáng 11/3. Hiện nguyên nhân tử vong chính thức chưa được công bố, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng có thể liên quan đến đột quỵ do xuất huyết não cấp tính.

Bạn bè cho biết Chị Vương Trát trước đó có thể trạng khá tốt. Tuy nhiên, để duy trì lượng người theo dõi và doanh thu bán hàng, cô thường làm việc với cường độ cao, thức khuya và ngủ rất ít.

Nữ streamer từng than phiền về các cơn đau đầu trước dịp Tết, nhưng vẫn tiếp tục livestream trong thời gian dài. Hình ảnh những phút cuối đời của cô phát trực tiếp trên mạng đã khiến nhiều người xem bàng hoàng và xót xa, đặc biệt khi biết cô còn con gái nhỏ 5 tuổi.

Phân tích về vụ việc, bác sĩ Trần Long, Giám đốc Hiệp hội Đột quỵ Đài Loan, cho biết đột quỵ xuất huyết não xảy ra khi mạch máu trong não bị vỡ, thường do huyết áp cao, vỡ phình động mạch hoặc xuất huyết dưới nhện.

Khối máu tụ có thể chèn ép mô não và làm tăng áp lực trong hộp sọ, dẫn đến hôn mê và tử vong nhanh chóng.

Theo chuyên gia, khoảng 40-50% bệnh nhân có thể tử vong trước khi đến bệnh viện. Riêng trường hợp xuất huyết thân não, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 60%.

Bác sĩ cũng cho biết hút thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ lớn, khiến khả năng đột quỵ cao gấp 2-3 lần so với người không hút. Ngoài ra, những người mắc các bệnh nền thuộc nhóm "tam cao" gồm cao huyết áp, mỡ máu cao và đường huyết cao cũng có nguy cơ cao.

Thực tế lâm sàng cho thấy khoảng 50% bệnh nhân từng trải qua các cơn đột quỵ "thầm lặng" mà không nhận ra.