Người đẹp làm vợ 4 của 'tỷ phú xấu nhất Hong Kong' giờ ra sao?

Từng gây chú ý với cuộc hôn nhân "đũa lệch" cùng doanh nhân Hong Kong (Trung Quốc), hiện Deborah Hung vẫn là gương mặt quen thuộc của giới thời trang thượng lưu.

Deborah Hung được nhiều người quan tâm trong giới siêu giàu châu Á.

Deborah Hung là cái tên quen thuộc trong giới thượng lưu quốc tế. Người đẹp sinh năm 1983 gây chú ý khi kết hôn với doanh nhân Hong Kong Stephen Hung nổi tiếng trong giới tài chính và bất động sản.

Không chỉ được biết đến với cuộc hôn nhân giàu có, Deborah Hung còn xây dựng hình mẫu thời trang thượng lưu khi nhiều lần ngồi hàng ghế khách mời tại các show của những nhà mốt danh tiếng như Dior, Versace hay Elie Saab ở Paris Fashion Week (Pháp) hay Milan Fashion Week (Italy).

Những năm gần đây, Deborah Hung vẫn duy trì hình ảnh quen thuộc trong giới thượng lưu toàn cầu. Theo các nguồn tin công khai, vợ chồng cô hiện chủ yếu sinh sống tại New York (Mỹ), nhưng thường xuyên di chuyển giữa Paris (Pháp) và Milan (Italy) để tham dự các tuần lễ thời trang, theo Sohu.

Đầu năm nay, Deborah Hung cùng chồng xuất hiện tại show Zuhair Murad Haute Couture Spring/Summer 2026 ở Paris. Đây tiếp tục là một trong những lần hiếm hoi cặp đôi được truyền thông ghi nhận xuất hiện tại các sự kiện haute couture.

Trên mạng xã hội, Deborah Hung cũng duy trì sức ảnh hưởng nhất định. Tài khoản Instagram cá nhân của cô hiện có hơn 700.000 người theo dõi, thường xuyên chia sẻ hình ảnh từ các sự kiện thời trang, chuyến du lịch và cuộc sống gia đình. Người đẹp gây chú ý với tủ đồ hàng hiệu từ nhiều thương hiệu xa xỉ như Chanel, Louis Vuitton hay Roberto Cavalli.

Ngoài ra, Deborah Hung còn sáng lập công ty quản lý người mẫu Dreamodels và từng tham gia chương trình truyền hình thực tế Bling Empire: New York, qua đó phần nào hé lộ cuộc sống xa hoa của giới siêu giàu châu Á tại Mỹ.

Hôn nhân của Deborah và triệu phú Stephen Hung từng gây xôn xao khắp châu Á.

Nhiều năm trước, chuyện tình giữa Deborah Hung và Stephen Hung từng khiến truyền thông châu Á bàn tán không ngớt.

Thời điểm mới quen nhau, Deborah là một người mẫu trẻ sở hữu ngoại hình nổi bật, trong khi Stephen Hung đã nổi tiếng trong giới tài chính nhờ xuất thân từ gia đình giàu có. Tuy nhiên, vị doanh nhân này thường bị báo chí gán cho biệt danh "tỷ phú xấu trai nhất Hong Kong" và hơn Deborah tới 24 tuổi, khiến mối quan hệ của họ trở thành đề tài gây xôn xao.

Theo một nguồn tin, hai người gặp nhau tại một sự kiện thời trang ở Hong Kong. Sau lần gặp gỡ đó, họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm và quyết định gắn bó lâu dài.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2012, khi đó Deborah trở thành người vợ thứ 4 của Stephen Hung. Sau hơn một thập kỷ chung sống, cả hai vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện thời trang và tiệc thượng lưu.

Hiện họ có hai con trai là Ivan và Sean. Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, Deborah Hung tiếp tục duy trì hình ảnh socialite thời trang, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện của giới nhà giàu quốc tế.

Phía sau cuộc sống xa hoa của cặp đôi là những biến động trong sự nghiệp kinh doanh của Stephen Hung. Trước đây, vị doanh nhân này từng gây chú ý khi đặt mua cùng lúc 30 chiếc Rolls-Royce Phantom để phục vụ dự án khách sạn siêu sang The 13 Hotel tại Macau (Trung Quốc).

Dự án được xây dựng với tham vọng trở thành một trong những khu nghỉ dưỡng xa hoa nhất thế giới, hướng tới giới khách VIP và các tay chơi casino siêu giàu. Tuy nhiên, kế hoạch sau đó gặp nhiều khó khăn khi không được cấp phép casino như kỳ vọng, dẫn tới các vấn đề tài chính và việc nhiều tài sản liên quan phải thanh lý.

Deborah Hung và cuộc sống xa hoa, với siêu xe, chuyên cơ riêng.