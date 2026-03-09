'Thiếu gia xấu lạ' Trung Quốc giờ ra sao?

Sau nhiều năm dừng livestream, hiện tượng mạng một thời Trần Sơn nay sống kín tiếng, được cho là đã mua xe sang, biệt thự, có vợ đẹp và con trai.

Từng là một trong những gương mặt gây nhiều tranh cãi trên các nền tảng video ngắn Trung Quốc, Trần Sơn nay gần như rút khỏi mạng xã hội. Theo Sohu, vợ của anh là người có ngoại hình ưa nhìn. Không lâu sau khi kết hôn, họ chào đón con trai đầu lòng.

Điều khiến cư dân mạng bàn tán là ngoại hình của cậu bé. Đứa trẻ được nhận xét thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, với đôi mắt phượng và sống mũi cao. Nhiều người thậm chí còn đùa rằng: "Đứa bé trông chẳng giống Trần Sơn chút nào".

Dù vậy, với Trần Sơn, việc con trai có ngoại hình ưa nhìn được xem là điều đáng mừng. Bản thân anh từng chịu nhiều lời trêu chọc vì ngoại hình từ nhỏ. Vì thế, khi thấy con trai lớn lên khỏe mạnh và khôi ngô, anh cũng phần nào cảm thấy an ủi.

Những năm gần đây, Trần Sơn hầu như không xuất hiện trước công chúng. Anh được cho là đã dùng số tiền tích lũy để mở công ty riêng.

Trên mạng, có người cho rằng vợ Trần Sơn đến với anh vì tiền bạc. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nhận định đó khá phiến diện. Trong hôn nhân, việc hai người có phù hợp với nhau hay không không thể chỉ nhìn vào ngoại hình hay tài sản.

Trần Sơn bên người vợ xinh đẹp.

Trần Sơn sinh năm 1993 tại Mai Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Từ nhỏ, anh mắc bệnh tan máu bẩm sinh khiến ngoại hình khác biệt so với người bình thường. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, việc học của anh sớm dang dở và cuộc sống chủ yếu quanh quẩn ở quê.

Khoảng năm 2014, khi trào lưu livestream trên mạng bắt đầu bùng nổ, Trần Sơn thử sức với hình thức phát sóng trực tiếp. Sau đó, anh hợp tác với streamer Tam Đả Ca để xây dựng hình ảnh trên mạng.

Hai người tạo dựng nhân vật Trần Sơn như một "thiếu gia giàu có", thường xuất hiện cùng xe sang, quần áo hàng hiệu và nhiều cô gái xinh đẹp. Sự đối lập giữa ngoại hình đặc biệt và hình ảnh giàu sang nhanh chóng khiến anh trở thành chủ đề bàn tán.

Trong thời gian ngắn, tài khoản của Trần Sơn thu hút lượng lớn người theo dõi. Ở thời kỳ đỉnh cao, anh có hơn 10 triệu người theo dõi, thu nhập từ các buổi livestream được cho là rất cao.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng này cũng đi kèm nhiều tranh cãi. Một số cư dân mạng cho rằng hình ảnh "thiếu gia giàu có" của anh chỉ là kịch bản dàn dựng, khi nhiều chiếc xe sang và nhân vật xuất hiện trong video được cho là thuê hoặc hợp tác quay nội dung.

Đến năm 2018, khi các nền tảng video ngắn bắt đầu siết chặt quản lý nội dung, nhiều streamer gây tranh cãi bị khóa tài khoản. Trần Sơn cũng rời khỏi lĩnh vực livestream từ thời điểm đó.

Dù vậy, trong khoảng thời gian nổi tiếng trước đó, anh được cho là đã tích lũy được khoản tài sản đáng kể. Sau khi rút lui khỏi mạng xã hội, Trần Sơn lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn, tập trung vào gia đình và công việc cá nhân.

Trần Sơn lúc còn đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp livestream.