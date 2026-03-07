'Yêu nữ hàng hiệu' tai tiếng ở Mỹ bị tâm thần

Tòa án vừa hủy toàn bộ cáo buộc với Pei Chung, người phụ nữ nhiều lần ăn ở nhà hàng sang trọng rồi không trả tiền, do kết luận cô không đủ năng lực tâm thần để hầu tòa.

Pei Chung được tòa hủy cáo buộc vì vấn đề tâm thần.

Pei Chung (34 tuổi), sống ở Brooklyn (New York, Mỹ), quen mặt trong giới nhà hàng ở khu Brooklyn khi thường xuyên xuất hiện tại các nhà hàng cao cấp, ăn uống rồi rời đi mà không thanh toán hóa đơn, dẫn đến nhiều lần bị bắt giữ.

Trong lần bị bắt gần nhất, Chung bị giam tại nhà tù Rikers Island ở New York City và phải trải qua một cuộc đánh giá tâm lý vào tháng 2.

Theo kênh News 12 Brooklyn, hôm 5/3, một thẩm phán đã quyết định hủy bỏ toàn bộ 5 cáo buộc đối với Chung vì cho rằng cô không đủ năng lực tâm thần để hầu tòa.

Dù vậy, Chung vẫn chưa được trả tự do. Luật sư do tòa chỉ định của cô, Henry Philip Dechalus, cho biết cô vẫn phải ở lại nhà tù do tình trạng nhập cư và vấn đề sức khỏe tâm thần.

"Họ đang theo dõi cô ấy. Nhân viên đã cố gắng tiếp cận, nhưng cô ấy từ chối tương tác, không nói chuyện với nhân viên, thậm chí không chịu rời khỏi phòng giam", luật sư Dechalus nói.

Chung sau đó có thể sẽ được chuyển đến một cơ sở điều trị tâm thần.

Trong phiên tòa hôm 5/3, dù đã được đưa đến tòa án, Chung vẫn từ chối bước vào phòng xử. Theo quy định, bị cáo không bắt buộc phải có mặt nên phiên xét xử vẫn diễn ra mà không có cô.

Pei Chung liên tục bị cáo buộc ăn quỵt.

Trong một phiên tòa trước đó vào tháng trước, người phụ nữ 34 tuổi này nhiều lần ngắt lời thẩm phán khi đang xét xử.

Chung nói nhỏ và tránh micro nên nội dung không rõ ràng, nhưng thẩm phán Reynolds nhanh chóng nhắc nhở: "Xin lỗi! Khi tôi nói thì cô không được nói. Cô hiểu chứ?".

Khi Chung tiếp tục lẩm bẩm, vị thẩm phán nói thêm: "Hãy nói chuyện với luật sư của cô".

Theo cảnh sát, chuỗi hành vi "ăn quỵt" của Chung bị phát hiện vào cuối tháng 11, sau khi cô bị cáo buộc bỏ đi mà không thanh toán ít nhất 11 hóa đơn nhà hàng lớn tại khu vực Brooklyn trong hơn một tháng.

Nhà chức trách cho biết Chung thường rời đi trước khi trả tiền, hoặc tìm cách thương lượng với nhân viên bằng việc đề nghị đăng ảnh bữa ăn lên mạng xã hội để đổi lấy hóa đơn. Như mọi lần, cô ăn mặc từ đầu đến chân bằng đồ hiệu.

Không chỉ nợ tiền nhà hàng, hồ sơ cho thấy Chung còn nợ hơn 40.000 USD tiền thuê căn hộ cao cấp trên phố Kent Avenue, nơi cô sinh sống từ năm 2021 nhưng đã ngừng trả tiền thuê từ tháng 8/2024.

Trong thời gian bị giam tại Rikers Island, cô cũng bị trục xuất khỏi căn hộ này. Chung bị bắt ngày 21/11/2025 và tòa án yêu cầu phải rời khỏi căn hộ trước ngày 1/12/2025.

Vấn đề pháp lý tiếp theo của Chung liên quan đến tình trạng nhập cư. Nhà chức trách cho rằng cô đã ở lại Mỹ quá thời hạn visa sinh viên.

Chung được cấp visa sinh viên năm 2019 để rời quê nhà Đài Loan (Trung Quốc) sang Mỹ theo học tại Pratt Institute ở Brooklyn theo diện học bổng đến năm 2021.

Hiện tình trạng nhập cư của cô vẫn chưa rõ ràng, cũng chưa xác định được liệu cô có được phép làm việc tại Mỹ hay không.

Theo trang LinkedIn cá nhân, Chung từng làm nhiều công việc liên quan đến lập trình tại New York. Năm 2021, cô làm việc khoảng bốn tháng tại Vanguard, sau đó làm nhà thiết kế trải nghiệm người dùng và giao diện tại công ty cáp Comcast trong 10 tháng.

Công việc gần đây nhất của Chung được ghi nhận vào năm 2023, khi cô cho biết mình từng làm tư vấn thiết kế trải nghiệm người dùng cấp cao trong 8 tháng cho Chase Bank.