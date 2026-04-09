Khách Mỹ ngỡ ngàng cầm hóa đơn 45.000 đồng sau khám mắt tại Việt Nam

Tưởng rằng bị rách võng mạc và phải chi trả hàng chục triệu đồng, bà Lindgren không ngờ toàn bộ quy trình khám từ A-Z, siêu âm, hội chẩn ở bệnh viện mắt tại Đà Nẵng chỉ hết 45.000 đồng.

Cách đây vài tháng, Susan Lindgren (58 tuổi, quốc tịch Mỹ) bất ngờ thấy vài đốm đen lấp ló trong mắt. Bà tưởng đó đơn giản là do lớp phấn mắt hay chì kẻ mắt còn sót lại, nên không quá lo lắng.

Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm thông tin trên mạng, bà Lindgren lo sợ đây có thể là dấu hiệu của vết rách võng mạc. Vết xước nhỏ nhưng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả mất thị lực.

Theo lời khuyên của bạn bè lâu năm ở Việt Nam, bà quyết định đến khám tại bệnh viện có tiếng ở Đà Nẵng.

“Lúc đó là 20h thứ 6, bệnh viện vắng tanh và tối om. Nhưng tôi được đưa ngay đến gặp bác sĩ trực”, bà chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Nữ du khách nhanh chóng thở phào khi nghe bác sĩ trấn an mình không bị rách hay bong võng mạc.

Sáng thứ 2, bà Lindgren quay lại bệnh viện. Khu vực chờ khá đông, mọi người ngồi san sát nhau, phải xếp hàng chờ gọi số, thanh toán và vào khám. Có việc không thể chờ, bà theo gợi ý của nhân viên y tế và quay lại vào khoảng 14h.

Chỉ mất 10 phút, bà được thăm khám kỹ lưỡng. Bác sĩ nhỏ thuốc giãn đồng tử, soi mắt. Sau đó, nữ du khách được yêu cầu đi siêu âm ở tầng 4, nhận bản in kết quả và quay lại gặp bác sĩ ban đầu. Ngoài ra, bác sĩ còn gọi thêm một chuyên gia giàu kinh nghiệm khác cùng thăm khám.

“Tôi cảm thấy lo lắng và hỏi liệu mình có ổn không. Hai bác sĩ đều mỉm cười và nói không sao cả”, bà chia sẻ.

Kết thúc toàn bộ quá trình, khi bà Lindgren hỏi về việc thanh toán tiếp, hai bác sĩ nói: “Của bạn xong rồi, bạn được về rồi”. Nữ du khách không khỏi ngạc nhiên khi cầm hoá đơn 45.000 đồng trên tay và được xác nhận đó là toàn bộ chi phí bà phải trả.

Bác sĩ xác định các đốm đen chỉ là một phần bình thường của lão hóa và bà cần quay lại tái khám sau hai tuần.

Đối với bà Lindgren, điều quan trọng hơn cả chi phí "rẻ bất ngờ" là sự ân cần, chu đáo và quan tâm của đội ngũ y bác sĩ dành cho mình.

“Khi đang ở nước ngoài và gặp được bác sĩ tử tế, đó là điều vô giá. Mọi thứ thật dễ dàng, không cần hẹn trước, không phải chờ đợi hàng tuần, cùng khoản thanh toán chỉ tương đương 1,7 USD . Dịch vụ tuyệt vời và tôi cảm thấy được phục vụ chu đáo”, bà chia sẻ.