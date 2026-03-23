Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Cặp khách Nga bất ngờ tặng quà cho con gái chủ tiệm thuốc ở Kiên Giang

  • Thứ hai, 23/3/2026 15:20 (GMT+7)
Nhận được món quà dễ thương từ cặp đôi người nước ngoài dành cho con gái, chị Xuân rất bất ngờ và xúc động.

Vào khoảng 19h tối 19/3, tiệm thuốc của chị Thanh Xuân (32 tuổi, sống tại Kiên Giang) đón một cặp vợ chồng người Nga ghé mua thuốc ho và siro.

“Hôm đó, một cặp vợ chồng người Nga vào mua thuốc nhà tôi rồi rời đi. Một lúc sau, họ quay lại rồi bất ngờ đưa ra chú gấu bông rất đáng yêu tặng con gái tôi. Chắc chắn là họ cũng rất yêu trẻ con”, chị Xuân chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Chị Xuân chia sẻ con gái chị rất thích thú khi nhận món quà này. Cả gia đình liên tục bày tỏ lời cảm ơn đến hai vị khách dễ thương.

Chủ tiệm cũng tâm sự rằng vì quá bất ngờ, chị không biết phải làm gì ngoài việc cảm ơn, nếu kịp thời chị đã mời hai vị khách chụp ảnh cùng con gái làm kỷ niệm. Thấy hành động dễ thương, chị quyết định trích xuất camera rồi đăng tải lên mạng xã hội để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm trong thời gian ngắn.

Nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước hành động tuy nhỏ nhưng rất tinh tế và ấm áp của cặp vợ chồng người Nga: "Do chủ tiệm thuốc nhiệt tình nên họ có cảm tình và yêu thương con bạn như thế", "Bé nhà mình cũng được khách tặng cho bộ đồ chơi, xem giá mình cũng bất ngờ, có những vị khách đáng yêu quá".

An Chi

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý