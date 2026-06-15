Cận cảnh 'mắt thần' tìm các hố chôn tập thể ở công viên Lê Thị Riêng

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Sáng 15/6, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với các nhóm chuyên gia triển khai khảo sát, thăm dò tại 3 khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ trong Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Hoạt động kéo dài trong khoảng 3 ngày, nhằm thu thập thêm cơ sở khoa học phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
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Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM (ngoài cùng bên trái), phân công nhiệm vụ tại buổi khảo sát đầu tiên cho lực lượng binh chủng công binh, đội chuyên gia vật lý địa cầu từ Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Bách khoa TP.HCM.
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Khoảng 10h30, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, đã đến hiện trường, theo dõi hoạt động quét radar xuyên đất và nghe các đơn vị chuyên môn báo cáo kết quả khảo sát ban đầu tại các khu vực nghi vấn.
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Bản đồ khoanh vùng vị trí 3 điểm nghi có hố chôn tập thể tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.
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Bộ Tư lệnh TP.HCM xác định 3 khu vực ưu tiên để khảo sát, đánh dấu là A, B và C. Khu vực A nằm ở phía đông Nhà truyền thống trong Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, có diện tích khoảng 500 m2. Khu vực B được cho là gần cà phê sân Chim, khoảng 1.200 m2. Khu vực C nằm gần cầu Thê Húc, diện tích khoảng 800 m2. Các vị trí được lựa chọn trên cơ sở đối chiếu tư liệu lịch sử, bản đồ, lời kể nhân chứng và kết quả nghiên cứu trước đó.
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Vị trí điểm nghi vấn C.
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Lực lượng binh chủng công binh tiến hành căng dây, rà mìn, trước khi đội chuyên gia vật lý địa cầu rà soát thực địa.
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Lực lượng công binh cắm cờ để nhận biết vị trí của mìn.
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PGS.TS Lê Văn Anh Cường, Trưởng bộ môn Vật lý Địa cầu thuộc Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM (áo trắng không đội mũ), kiểm tra máy radar xuyên đất IDS Duo Detector.
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"Việc khảo sát thực địa nhằm tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng phải có sự kết hợp giữa 'mắt thần' radar xuyên đất và phương pháp ảnh điện", ông Cường nói, đồng thời cho biết thêm cần huy động thiết bị dò tìm để công tác nhận diện khu vực đất bất thường được diễn ra nhanh chóng. Hiện tại, phía Đại học Khoa học Tự nhiên hỗ trợ lực lượng chức năng một máy radar xuyên đất.
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Nhóm chuyên gia của ông Cường sẽ tiến hành phân tích sau khi nhận được dữ liệu được truyền về từ các xung điện tần số. Về nguyên lý hoạt động, thiết bị phát các xung điện từ tần số cao xuống lòng đất. Khi gặp những lớp vật chất có tính chất khác nhau, sóng sẽ phản xạ trở lại và được ghi nhận để tái tạo hình ảnh cấu trúc bên dưới. Những thay đổi trong môi trường đất như hố đào cũ, vật liệu kim loại, gỗ mục hay khoảng rỗng đều có thể tạo ra tín hiệu khác biệt.
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Buổi khảo sát có sự hiện diện của các nhân chứng trực tiếp bao gồm ông Phan Văn Mưa (sống ở phường Hòa Hưng), nhằm đối chiếu thông tin.
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Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, công tác được triển khai theo phương pháp cuốn chiếu. Mục tiêu là tập trung xác định những khu vực có dấu hiệu bất thường dưới lòng đất. Dữ liệu thu được sẽ được tổng hợp, phân tích và đối chiếu với tư liệu lịch sử trước khi đề xuất các bước tìm kiếm tiếp theo. Nếu xác định chính xác vị trí và tìm ra các hiện vật, hài cốt, hố chôn tập thể tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng có thể là nơi an táng lớn nhất từng được phát hiện tại TP.HCM.
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