Cận cảnh 'mắt thần' tìm các hố chôn tập thể ở công viên Lê Thị Riêng

Nhóm chuyên gia của ông Cường sẽ tiến hành phân tích sau khi nhận được dữ liệu được truyền về từ các xung điện tần số. Về nguyên lý hoạt động, thiết bị phát các xung điện từ tần số cao xuống lòng đất. Khi gặp những lớp vật chất có tính chất khác nhau, sóng sẽ phản xạ trở lại và được ghi nhận để tái tạo hình ảnh cấu trúc bên dưới. Những thay đổi trong môi trường đất như hố đào cũ, vật liệu kim loại, gỗ mục hay khoảng rỗng đều có thể tạo ra tín hiệu khác biệt.