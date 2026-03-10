Mắc kẹt ở Trung Đông, du khách cầu cứu vì hóa đơn khách sạn 5 sao

Hàng loạt chuyến bay bị hủy vì khủng hoảng Trung Đông khiến nhiều du khách mắc kẹt. Một số người phải mở GoFundMe kêu gọi cộng đồng hỗ trợ chi phí khách sạn và vé máy bay.

Cuộc khủng hoảng leo thang tại Trung Đông khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy, để lại nhiều du khách mắc kẹt ở các quốc gia trong khu vực. Trong khi chi phí lưu trú ngày càng tăng, một số người đã phải mở chiến dịch gây quỹ trực tuyến trên nền tảng GoFundMe nhằm trang trải tiền khách sạn và vé máy bay về nước.

Theo thống kê của Business Insider, hiện có ít nhất 28 chiến dịch GoFundMe đang được lập ra bởi các du khách cho biết họ bị mắc kẹt tại Trung Đông do các chuyến bay bị hủy hoặc hoãn vô thời hạn.

Phần lớn các chiến dịch gây quỹ này kêu gọi hỗ trợ chi phí lưu trú, ăn uống và đặt lại vé máy bay. Các trường hợp được ghi nhận trải rộng ở nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Israel, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia và Qatar.

Một số người tự đứng ra lập chiến dịch cho chính mình, trong khi nhiều trường hợp khác được người thân hoặc bạn bè tạo trang gây quỹ thay. Mục tiêu gây quỹ dao động từ khoảng 660 USD đến 15.000 USD . Một số chiến dịch chưa nhận được khoản đóng góp nào, nhưng cũng có chiến dịch đã quyên góp được hơn 5.000 USD , trong khi đa số chỉ đạt mức vài nghìn USD.

“Không còn cách về nhà”

Một trong những trường hợp được chú ý là Shanice Day, một nhà tạo mẫu thời trang đến từ Houston (Mỹ). Cô cho biết đang bị mắc kẹt tại Dubai cùng một người bạn sau khi chuyến bay về Texas bị hủy.

Day đến Dubai để tổ chức chuyến du lịch mừng sinh nhật 30 tuổi, được lên kế hoạch từ khoảng 5 tháng trước. Tuy nhiên, sau khi căng thẳng khu vực bùng phát và nhiều chuyến bay bị hủy, cô không thể đặt lại vé về nước.

Trong thời gian chờ đợi, hai người phải tiếp tục lưu trú tại một khách sạn 5 sao gần khu Jumeirah Beach Residence, khiến chi phí phát sinh ngày càng lớn.

Shanice Day là một trong những du khách bị mắc kẹt ở Dubai đang sử dụng GoFundMe để trang trải các chi phí phát sinh ngoài dự kiến. Ảnh: Shanice Day.

Chiến dịch GoFundMe của họ do người bạn đồng hành Remy Thomas lập ra. Trong phần mô tả, cả hai viết: “Chúng tôi đã bị mắc kẹt ở Trung Đông nhiều ngày liền với rất ít nguồn lực, không có sự hỗ trợ rõ ràng và cũng không biết khi nào mới có thể rời đi”.

Tính đến thời điểm bài viết được đăng, chiến dịch đã quyên góp được hơn 9.500 USD trong mục tiêu 11.000 USD . Day nói với Business Insider rằng trải nghiệm lần này khiến cô cảm thấy lo lắng về việc đi du lịch trong tương lai.

“Tôi nghĩ sẽ mất khá lâu để tôi lấy lại can đảm đi du lịch”, cô chia sẻ.

Không chỉ Shanice Day, nhiều du khách khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi các chuyến bay trong khu vực bị hủy hàng loạt.

Một người Mỹ khác, Clifford Heard, cho biết ông và vợ cũng bị mắc kẹt tại Dubai. Heard đã lập chiến dịch GoFundMe với mục tiêu 7.000 USD để chi trả chi phí đặt lại vé máy bay và tiền lưu trú.

Trong phần mô tả, ông viết: “Chúng tôi không còn cách nào để về nhà và cũng không đủ khả năng tiếp tục chi trả cho chỗ ở trong bối cảnh tình hình căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran”.

Chiến dịch của Heard hiện đã nhận được hơn 5.600 USD tiền quyên góp.

Một du khách khác đến từ Texas, Evan Raugust, cũng cho biết đang bị mắc kẹt ở Dubai. Anh đã gây quỹ được hơn 2.000 USD trong mục tiêu 4.000 USD . Raugust cho biết bản thân đã mất hàng nghìn USD vì các khoản chi phí phát sinh.

“Tôi đã thiệt hại hàng nghìn USD cho vé máy bay và khách sạn. Sự bất định về việc cuộc khủng hoảng này sẽ kéo dài bao lâu thật sự khiến tôi rất căng thẳng”, anh viết trong chiến dịch gây quỹ.

Anh cho biết mỗi ngày trôi qua lại mang đến thêm những khó khăn mới, từ việc tìm chỗ ở tạm thời đến chi phí ăn uống và đi lại trong khi chờ cơ hội an toàn để trở về.

Chi phí tăng cao khi bị kẹt ở nước ngoài

Không chỉ tại Dubai, nhiều du khách ở các quốc gia khác trong khu vực cũng đang phải đối mặt với tình trạng tương tự.

Tại Qatar, Chris Simpson cho biết anh và vợ đang bị mắc kẹt tại Doha sau khi chuyến bay trở về Kuwait bị hủy. Trong chiến dịch gây quỹ với mục tiêu 3.000 USD , Simpson viết: “Chúng tôi không biết sẽ bị mắc kẹt ở đây bao lâu. Chi phí chỗ ở sẽ ngày càng tăng nếu tình trạng này kéo dài”.

Chiến dịch của Simpson đã quyên góp được hơn 1.900 USD .

Shanice Day đã lên kế hoạch cho chuyến đi sinh nhật đến Dubai khoảng 5 tháng trước. Ảnh: Shanice Day.

Trước sự gia tăng của các chiến dịch gây quỹ liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, đại diện GoFundMe cho biết nền tảng này đang tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các chiến dịch để đảm bảo tính minh bạch.

“GoFundMe được xây dựng với sứ mệnh giúp mọi người hỗ trợ lẫn nhau. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là trở thành nguồn hỗ trợ đáng tin cậy cho những người đang cần giúp đỡ”, đại diện nền tảng cho biết trong email gửi Business Insider.

Người phát ngôn cho biết thêm rằng GoFundMe có một đội ngũ chuyên gia đang xem xét và xác minh các chiến dịch gây quỹ liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông.

Tình trạng hỗn loạn trong ngành hàng không khu vực bắt đầu vào cuối tháng 2, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, khiến căng thẳng leo thang. Sau các cuộc tấn công này, nhiều quốc gia trong khu vực như Iran, Iraq, Bahrain, UAE và Qatar đã đóng cửa không phận trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái diễn ra liên tiếp đã khiến hàng loạt hãng hàng không phải hủy hoặc điều chỉnh lịch bay. Theo công ty phân tích hàng không Cirium, từ ngày 28/2 đến nay, hàng chục nghìn chuyến bay đến và đi từ Trung Đông đã bị hủy.

Sân bay quốc tế Dubai - sân bay nhộn nhịp nhất thế giới về lưu lượng khách quốc tế - cũng phải tạm dừng toàn bộ chuyến bay, dù một số chuyến bay chở hàng và chuyến bay hồi hương sau đó đã được khôi phục.