Ra mắt nhà bạn trai ở TQ, cô gái TP.HCM được dẫn đi mua vàng

Năm 2025, Nguyễn Nga (27 tuổi, TP.HCM) quen bạn trai người Trung Quốc qua một ứng dụng hẹn hò trong chuyến du lịch Thượng Hải.

Ban đầu, cô chỉ có ý định tìm người bản địa để hỏi địa điểm chụp hình, trong khi đối phương muốn luyện tiếng Anh. Tuy nhiên, việc trò chuyện mỗi ngày khiến cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

"Lúc đó, chúng tôi cũng không còn quá trẻ nữa, nên khi nhận ra có tình cảm với nhau thì cả hai đã thẳng thắn bày tỏ", Nga chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Chỉ sau khoảng một tháng trò chuyện, bạn trai đã bay sang TP.HCM gặp Nga. Sau lần gặp trực tiếp này, cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ. Thậm chí, ngay sau đó, họ cùng nhau đi mua nhẫn cặp.

Thời điểm mới quen, Nga và bạn trai thống nhất chia sẻ chi phí rõ ràng theo kiểu 50-50.

Bạn trai người Trung Quốc của Nga là người chu đáo, chiều chuộng bạn gái.

Nga cho biết bạn trai là người chu đáo, kiên nhẫn, đặc biệt trong việc chăm sóc cô.

"Tôi chỉ biết làm việc kiếm tiền, còn việc nhà thì hầu như không rành. Nhưng anh ấy không chê mà còn từ từ hướng dẫn", Nga chia sẻ.

Hiện tại, cặp đôi giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Anh. Cả hai cũng đang học thêm tiếng mẹ đẻ của nhau để thuận tiện trong việc giao tiếp với gia đình hai bên.

Đầu tháng 4, Nga lần đầu ra mắt gia đình bạn trai tại Trung Quốc. Dù gặp rào cản ngôn ngữ và phải nhờ người yêu phiên dịch, cô vẫn cảm nhận được sự đón tiếp nồng hậu.

Gia đình bạn trai Nga có khoảng 20 người tới dự tiệc anh đưa bạn gái về ra mắt.

Gia đình bạn trai Nga tổ chức bữa ăn đông đủ với khoảng 20 người, hỏi han và quan tâm cô từ những điều nhỏ nhất. Nga cũng được thêm vào nhóm chat chung của gia đình, được đối xử như thành viên chính thức.

“Dù không hiểu hết mọi người nói gì, năng lượng vui vẻ và sự thân thiện của mọi người khiến tôi cảm thấy rất thoải mái”, cô chia sẻ.

Trong chuyến đi kéo dài khoảng 2 tuần, Nga còn được gia đình bạn trai tặng khoảng 20.000 tệ (tương đương gần 70 triệu đồng) và dẫn đi mua vòng vàng trị giá khoảng 15.000 tệ (hơn 50 triệu đồng). Toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian này cũng được gia đình bạn trai lo liệu.

Cách đây không lâu, khi bạn trai sang Việt Nam 3 ngày để ra mắt gia đình cô, Nga cũng chủ động chuẩn bị, chăm sóc chu đáo để giữ sự cân bằng trong mối quan hệ.

“Trước đó, người yêu bay qua Việt Nam gặp ba mẹ tôi, sau đó tôi theo anh về ra mắt gia đình bên đó. Chỉ trong 2 tuần mà có quá nhiều sự kiện xảy ra”, cô kể.

Cặp đôi dự định trong mùa hè năm nay, gia đình nhà trai sẽ sang Việt Nam gặp gỡ, bàn chuyện hôn sự trước khi quyết định thời điểm cụ thể.