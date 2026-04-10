7 năm cưới của Rhymastic và vợ hot girl

  • Thứ sáu, 10/4/2026 17:17 (GMT+7)
Sau 7 năm cưới, Rhymastic và bà xã Thanh Huyền có cuộc sống hôn nhân được ngưỡng mộ và chuẩn bị chào đón em bé thứ 2.

Ngày 10/4, Thanh Huyền, bà xã của rapper Rhymastic, đăng tải dòng trạng thái kỷ niệm 7 năm ngày cưới trên Instagram, nhận được lời chúc mừng từ bạn bè và người theo dõi.
"Lấy chồng từ năm 23 tuổi, thời vẫn còn quen thuộc với đám cưới truyền thống... nên tập trung cao độ, chú rể nói gì là cô dâu nhớ hết. So số năm lẻ với số năm kỷ niệm của các bố mẹ chúng ta thì còn phải học tập nhiều ạ, nhưng năm nào cũng nhắc để nhớ lại hình ảnh non và trẻ của chúng mình ngày ấy", Thanh Huyền viết.
Rhymastic và vợ hot girl từ lâu đã được xem là cặp vợ chồng hạnh phúc, kín tiếng nhưng bền chặt của làng rap Việt.

Rhymastic (tên thật Vũ Đức Thiện, sinh năm 1991) và Thanh Huyền bắt đầu hẹn hò khoảng năm 2016. Sau thời gian tìm hiểu, cặp đôi tổ chức lễ cưới vào ngày 10/4/2019 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết trong giới underground và Vpop. Thanh Huyền khi đó được biết đến là một hot girl Hà Nội, từng làm mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu thời trang và kinh doanh riêng.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của hai vợ chồng nhận được nhiều sự quan tâm khi Rhymastic ngày càng nổi bật trong làng nhạc Việt với vai trò rapper, nhà sản xuất và giám khảo các chương trình âm nhạc. Dù vậy, cặp đôi vẫn lựa chọn cách sống khá kín tiếng, không chia sẻ quá nhiều hình ảnh đời thường.
Tháng 7/2020, Rhymastic và Thanh Huyền chào đón con trai đầu lòng, đặt tên là Vũ Uy Vũ, thường được gọi ở nhà là Ma Bư. Cậu bé nhanh chóng được yêu mến nhờ vẻ ngoài đáng yêu, lanh lợi.

Những năm sau đó, Thanh Huyền gần như dành phần lớn thời gian cho việc chăm sóc con cái và hỗ trợ chồng trong công việc. Rhymastic nhiều lần chia sẻ rằng anh rất trân trọng người bạn đời của mình, tự nhận là "fan cứng" của vợ trên mạng xã hội.

Bước sang năm nay, gia đình nhỏ tiếp tục đón tin vui khi Thanh Huyền thông báo đang mang thai em bé thứ 2. Cô chia sẻ khoảnh khắc này ngay thời điểm bước sang năm mới, khiến nhiều bạn bè và khán giả bất ngờ. Bà xã Rhymastic đang ở cuối thai kỳ, chuẩn bị đón em bé chào đời.

Hà Vi

Ảnh: mitgramm/Instagram.

  • William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

09:02 1/1/2026

10:12 18/3/2026

