7 năm cưới của Rhymastic và vợ hot girl

|
Ngày 10/4, Thanh Huyền, bà xã của rapper Rhymastic, đăng tải dòng trạng thái kỷ niệm 7 năm ngày cưới trên Instagram, nhận được lời chúc mừng từ bạn bè và người theo dõi.
|
"Lấy chồng từ năm 23 tuổi, thời vẫn còn quen thuộc với đám cưới truyền thống... nên tập trung cao độ, chú rể nói gì là cô dâu nhớ hết. So số năm lẻ với số năm kỷ niệm của các bố mẹ chúng ta thì còn phải học tập nhiều ạ, nhưng năm nào cũng nhắc để nhớ lại hình ảnh non và trẻ của chúng mình ngày ấy", Thanh Huyền viết.
Rhymastic và vợ hot girl từ lâu đã được xem là cặp vợ chồng hạnh phúc, kín tiếng nhưng bền chặt của làng rap Việt.
Rhymastic (tên thật Vũ Đức Thiện, sinh năm 1991) và Thanh Huyền bắt đầu hẹn hò khoảng năm 2016. Sau thời gian tìm hiểu, cặp đôi tổ chức lễ cưới vào ngày 10/4/2019 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết trong giới underground và Vpop. Thanh Huyền khi đó được biết đến là một hot girl Hà Nội, từng làm mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu thời trang và kinh doanh riêng.
|
Sau khi kết hôn, cuộc sống của hai vợ chồng nhận được nhiều sự quan tâm khi Rhymastic ngày càng nổi bật trong làng nhạc Việt với vai trò rapper, nhà sản xuất và giám khảo các chương trình âm nhạc. Dù vậy, cặp đôi vẫn lựa chọn cách sống khá kín tiếng, không chia sẻ quá nhiều hình ảnh đời thường.
|
Tháng 7/2020, Rhymastic và Thanh Huyền chào đón con trai đầu lòng, đặt tên là Vũ Uy Vũ, thường được gọi ở nhà là Ma Bư. Cậu bé nhanh chóng được yêu mến nhờ vẻ ngoài đáng yêu, lanh lợi.
Những năm sau đó, Thanh Huyền gần như dành phần lớn thời gian cho việc chăm sóc con cái và hỗ trợ chồng trong công việc. Rhymastic nhiều lần chia sẻ rằng anh rất trân trọng người bạn đời của mình, tự nhận là "fan cứng" của vợ trên mạng xã hội.
Bước sang năm nay, gia đình nhỏ tiếp tục đón tin vui khi Thanh Huyền thông báo đang mang thai em bé thứ 2. Cô chia sẻ khoảnh khắc này ngay thời điểm bước sang năm mới, khiến nhiều bạn bè và khán giả bất ngờ. Bà xã Rhymastic đang ở cuối thai kỳ, chuẩn bị đón em bé chào đời.
'Tuổi thơ dữ dội' của Bill Gates
Từng là đứa nhóc hợm hĩnh mà người ta không khỏi chán ghét, Bill Gates giờ đã trở thành một người lớn tuổi dễ mến. Trong cuốn đầu tiên Mã nguồn: Những năm tháng đầu đời của tôi trong bộ ba hồi ký (tác giả dự kiến), ông kể lại 2 thập kỷ đầu tiên đời mình, từ lúc lọt lòng năm 1955 đến khi thành lập hãng công nghệ Microsoft và thỏa thuận cung cấp một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic cho Apple Computer vào năm 1977.