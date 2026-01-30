Sắc vóc vợ Rhymastic khi sắp sinh con thứ 2

|
Sau con trai đầu lòng biệt danh Ma Bư vào năm 2020, Thanh Huyền và rapper Rhymastic sắp chào đón em bé thứ hai trong năm "Ngựa Lửa" 2026. Tin vui được Thanh Huyền chia sẻ vào khoảnh khắc bước sang năm mới. Trong bài đăng hôm 27/1, người đẹp sinh năm 1996 tiết lộ đã mang bầu được 5 tháng.
Bụng bầu đã lớn song Thanh Huyền vẫn tự tin khoe dáng trong những bộ bikini gợi cảm. Trong loạt hình được đăng trên trang Instagram có hơn 200.000 follow, cô nàng bày tỏ: "Perfect Shape Of Me" (tạm dịch: Dáng hình hoàn hảo của tôi). Dòng trạng thái cho thấy bà xã Rhymstic rất hạnh phúc trong hành trình mang bầu.
Thanh Huyền nhận nhiều lời khen khi ngoài bụng lớn dần, vóc dáng của cô dường như không thay đổi quá nhiều trong thai kỳ. Người đẹp Hà thành ưa chọn những trang phục với chất liệu thun co giãn, thoải mái với thiết kế khoét phía sau để lộ phần lưng gợi cảm.
Sau lần sinh nở đầu tiên cách đây 6 năm, Thanh Huyền cũng nhanh chóng về dáng chỉ sau hai tháng. Với chế độ ăn uống và tập luyện khoa học, người đẹp vẫn duy trì vóc dáng chuẩn đáng mơ ước ở độ tuổi 30.
Trước khi kết hôn với chồng nghệ sĩ vào năm 2019, Thanh Huyền (tên đầy đủ: Lai Thanh Huyền, nick name Mít) là hot girl, mẫu ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô là cựu học sinh THPT Việt Đức và tốt nghiệp khoa Khách sạn - Du lịch của trường Đại học Thương mại.
Trong năm nay, Thanh Huyền và bộ đôi bạn thân là Trâm Anh - bà xã nhạc sĩ Justatee - và hot girl Sokvy cùng khoe thành tích "cùng nhau chửa đẻ". Loạt ảnh check-in ngày đầu năm của hội bạn hot mom khiến người theo dõi thích thú.
Hiện, Thanh Huyền chủ yếu tập trung chăm sóc gia đình và tham gia một số sự kiện. Cô nhiều lần khoe được ông xã chiều chuộng, quan tâm. Nam rapper cũng sáng tác ca khúc "Người và ta" và "Yêu 5" để dành tặng bạn đời của mình.
