Sắc vóc vợ Rhymastic khi sắp sinh con thứ 2

Bụng bầu đã lớn song Thanh Huyền vẫn tự tin khoe dáng trong những bộ bikini gợi cảm. Trong loạt hình được đăng trên trang Instagram có hơn 200.000 follow, cô nàng bày tỏ: "Perfect Shape Of Me" (tạm dịch: Dáng hình hoàn hảo của tôi). Dòng trạng thái cho thấy bà xã Rhymstic rất hạnh phúc trong hành trình mang bầu.