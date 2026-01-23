'Nàng thơ' Đà Lạt có tên độc lạ, được ví như mỹ nhân thập niên 90

Những ngày gần đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ clip một cô gái tới từ Đà Lạt với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt dịu dàng. Nhiều người ví von cô là "bạch nguyệt quang" (chỉ người trong mộng có vẻ đẹp thanh thuần), sở hữu nét đẹp của các mỹ nhân những năm 90, có lúc lại giống với những nữ diễn viên đình đám như Triệu Lộ Tư hay Chương Nhược Nam.