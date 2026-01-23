'Nàng thơ' Đà Lạt có tên độc lạ, được ví như mỹ nhân thập niên 90

|
Những ngày gần đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ clip một cô gái tới từ Đà Lạt với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt dịu dàng. Nhiều người ví von cô là "bạch nguyệt quang" (chỉ người trong mộng có vẻ đẹp thanh thuần), sở hữu nét đẹp của các mỹ nhân những năm 90, có lúc lại giống với những nữ diễn viên đình đám như Triệu Lộ Tư hay Chương Nhược Nam.
Cô gái ấy là Đoàn Huệ Vui (sinh năm 1998, sống tại Đà Lạt). Huệ Vui gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi cái tên khai sinh độc lạ. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Huệ Vui cho biết đây là sự kết hợp giữa ý muốn của cha và mẹ. Mẹ cô thích những cái tên mỹ miều, nhẹ nhàng nên chọn chữ Huệ.
Tuy nhiên, cha Huệ Vui lại có một góc nhìn khác. "Ba thấy những người tên Huệ trước giờ thường trầm tính, u sầu. Ba muốn cuộc đời tôi phải thật tươi sáng nên đặt là Huệ Vui, với ý nghĩa: bông hoa Huệ này không bao giờ biết buồn", cô gái 28 tuổi tâm sự.
Thuở nhỏ, cái tên Huệ Vui từng là nguồn cơn của những lần trêu chọc từ bạn bè. Trong khi bạn bè đồng trang lứa mang những cái tên phổ biến như Lan, Ngọc, Mi, Hương, cái tên Vui khiến cô cảm thấy "hơi sến" và kỳ. Nhưng càng trưởng thành, Huệ Vui lại càng trân quý món quà này của cha. Cô cảm nhận cái tên như vận vào đời mình, giúp bản thân luôn hoạt bát, tràn đầy năng lượng tích cực.
Hiện tại, Huệ Vui đã có 10 năm gắn bó với Đà Lạt. Cô tự nhận mình là một người yêu thành phố sương mù đến mức muốn dành cả đời ở đây, xây một căn nhà riêng và già đi trong không gian bình yên này.
Khác với vẻ ngoài nhẹ nhàng, "nàng thơ" như trên ảnh, tính cách thật của Huệ Vui lại có phần đối lập. Cô tự nhận mình ngoài đời thực tế, mạnh mẽ và có phần giống con trai khi ở cạnh những người thân thiết. "Mọi người so sánh tôi với diễn viên TVB hay gọi là 'bạch nguyệt quang' khiến tôi rất bất ngờ, vì gu của tôi là phim quái vật và hành động giật gân", Huệ Vui vui vẻ tiết lộ.
Dù bất ngờ trước sự nổi tiếng đột ngột, Huệ Vui bắt đầu học cách thích nghi và trau dồi hình ảnh theo hướng tích cực hơn. Để giữ gìn nhan sắc, Huệ Vui cho biết cô không lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, hạn chế mỹ phẩm, uống nhiều nước và đặc biệt là ngủ đủ giấc. Theo cô, việc giữ tâm trạng thoải mái, tránh stress kéo dài chính là chìa khóa để có làn da đẹp nhất.
Hiện tại, Huệ Vui kinh doanh trong lĩnh vực áo cưới. Sự nổi tiếng trên mạng xã hội mang lại cho cô một lượng khách hàng mới, giúp doanh thu ổn định hơn. Sau nhiều năm tích góp, cô đã mua được một mảnh đất nhỏ tại Đà Lạt.
Ước mơ của Huệ Vui là có một gia đình hạnh phúc sau tuổi 30, một người chồng yêu thương và những đứa con ngoan. Cô gái 28 tuổi hài lòng với cuộc sống hiện tại, vừa làm việc vừa tận hưởng sự yên bình của Đà Lạt và chuẩn bị cho một tổ ấm nhỏ trong tương lai.