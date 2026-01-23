9 năm bên nhau của hot girl Mai Tây và chồng thiếu gia

|
Ngày 23/1, hot girl Mai Tây (tên thật Nguyễn Tuý Xuân Mai, sinh năm 2000) đăng bức ảnh ngọt ngào kèm lời chúc mừng sinh nhật dành cho chồng, thiếu gia Hoàng Khang. "Happy birthday chồng yêu. Chúc mọi điều tốt nhất sẽ đến với anh", cô viết. Đến nay, Mai Tây và thiếu gia Sài thành đã có 9 năm đồng hành, khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình ngọt ngào.
Tháng 3/2024, cặp đôi về chung nhà sau 7 năm hẹn hò. Người đẹp Cần Thơ nhận nhiều lời khen ngợi về nhan sắc lẫn cách hành xử dịu dàng, xứng danh dâu hào môn. Thời gian cả hai hẹn hò, Mai Tây đã được "mẹ chồng" yêu mến và ủng hộ chuyện tình yêu.
Tháng 2 năm ngoái, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng là bé Bảo Minh. Thời gian mang bầu, hot girl sinh năm 2000 không cập nhật nội dung lên mạng xã hội khiến nhiều người đồn đoán cô và chồng rạn nứt. Sau khi người đẹp "tái xuất" trên trang cá nhân có hơn 120.000 người theo dõi, tin đồn bị đập tan.
Sau khi kết hôn, Mai Tây ít hoạt động hơn trên mạng xã hội, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và con nhỏ. Cô và mẹ chồng, doanh nhân Mai Thủy, khiến người theo dõi ngưỡng mộ khi có những tương tác thân thiết. Mẹ chồng - nàng dâu thường xuyên đăng ảnh chụp chung. Nữ doanh nhân nổi tiếng cũng dành lời khen, khẳng định coi Mai Tây như con gái ruột và cảm thấy may mắn khi đón được cô về làm dâu.
Mai Tây từng chia sẻ cô và Hoàng Khang hợp nhau trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Từng là mẫu ảnh đình đám với nét đẹp "lai Tây", cô nàng dần rút khỏi hoạt động nghệ thuật sau khi hẹn hò với thiếu gia Sài thành. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 2000 cho biết quyết định này không phải do nửa kia ngăn cấm mà là lựa chọn của cô.
Mẹ một con nhận nhiều lời khen khi duy trì vóc dáng chuẩn như thời con gái. Gương mặt xinh như búp bê, làn da trắng sứ và đôi chân dài của Mai Tây khiến người theo dõi khen ngợi.
Hiện tại, bên cạnh chăm sóc gia đình, Mai Tây cùng kinh doanh với chồng. Tháng 10/2025, cặp đôi giới thiệu về dự án đã ấp ủ từ lâu, là thương hiệu thời trang và phụ kiện dành cho người chơi pickleball.
