9 năm bên nhau của hot girl Mai Tây và chồng thiếu gia

Sau khi kết hôn, Mai Tây ít hoạt động hơn trên mạng xã hội, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và con nhỏ. Cô và mẹ chồng, doanh nhân Mai Thủy, khiến người theo dõi ngưỡng mộ khi có những tương tác thân thiết. Mẹ chồng - nàng dâu thường xuyên đăng ảnh chụp chung. Nữ doanh nhân nổi tiếng cũng dành lời khen, khẳng định coi Mai Tây như con gái ruột và cảm thấy may mắn khi đón được cô về làm dâu.