Sắc vóc hot girl sắp cưới cựu tiền đạo U23 Việt Nam

|
Ngày 26/1, cựu tiền đạo U23 Việt Nam Hồ Tuấn Tài thu hút sự chú ý khi tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái Phương Uyên sau hơn một năm yêu. Bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc cả hai sánh đôi trong ngày vui nhanh chóng được chia sẻ, nhận được nhiều quan tâm từ người hâm mộ. Ảnh: Royal Studio.
|
Trong ngày vui, Phương Uyên xuất hiện với vẻ ngoài nền nã trong tà áo dài trắng, chất liệu nhẹ, dáng ôm vừa phải, làm nổi bật vóc dáng thanh thoát. Kiểu tóc búi gọn, điểm hoa trắng sau tai cùng lớp trang điểm nhẹ giúp tổng thể trang phục giữ được nét tinh tế, hài hòa, phù hợp không khí của buổi lễ. Ảnh: Royal Studio.
|
Phương Uyên hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Trên mạng xã hội, cô được biết đến là hot girl sở hữu gương mặt thanh tú, làn da trắng cùng phong cách ăn mặc nổi bật. Các nội dung Phương Uyên chia sẻ chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày, du lịch và ẩm thực, thu hút nhiều lượt tương tác. Ảnh: Phương Uyên/Facebook.
|
Hiện Phương Uyên có gần 19.000 lượt theo dõi trên TikTok và khoảng 5.000 người theo dõi trên Instagram. Cô gây chú ý với gu thời trang hiện đại, thiên về phong cách nữ tính, thanh lịch. Việc kết hợp trang phục cùng phụ kiện được lựa chọn kỹ lưỡng giúp hình ảnh của cô giữ được sự chỉn chu và đồng nhất. Ảnh: Phương Uyên/Facebook.
|
Nhờ ngoại hình cân đối và phong cách thời trang phù hợp, Phương Uyên thường xuyên được các nhãn hàng mời hợp tác làm người mẫu, quảng bá sản phẩm. Ảnh: Phương Uyên/Facebook.
|
Trong những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, Phương Uyên xuất hiện với trang phục đơn giản, tôn dáng, cho thấy sự đa dạng trong cách xây dựng hình ảnh cá nhân. Ảnh: Phương Uyên/Facebook.
|
Mối quan hệ của Hồ Tuấn Tài và Phương Uyên được công chúng biết đến từ tháng 5/2024, khi hình ảnh cả hai tay trong tay dạo phố được chia sẻ trên mạng xã hội. Đến tháng 7/2024, cựu tiền đạo U23 Việt Nam đã cầu hôn bạn gái tại một nhà hàng trên cao ở TP.HCM. Ảnh: Hồ Tuấn Tài/Facebook.
|
Vào ngày 30/9/2025, Hồ Tấn Tài từng đăng tải lời chúc mừng sinh nhật dành cho nửa kia, thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Anh viết: "Chúc mừng sinh nhật em bé yêu, chúc em mọi điều tốt đẹp nhất, chúc cho tình cảm của chúng ta luôn hạnh phúc như bây giờ, luôn thương và yêu anh thật nhiều nhé. Yêu em Phương Uyên". Ảnh: Hồ Tuấn Tài/Facebook.
|
Kể từ khi công khai mối quan hệ, Hồ Tuấn Tài và Phương Uyên thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều dịp, từ khán đài sân cỏ đến những chuyến du lịch riêng, đồng thời chia sẻ hình ảnh chung trên mạng xã hội cá nhân. Ảnh: Hồ Tuấn Tài/Facebook.
