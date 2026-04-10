Nàng 'vịt bầu' Indonesia lấy chồng Hàn đẹp trai ra sao sau 9 năm?

Năm 2017, cộng đồng mạng tại nhiều quốc gia châu Á từng xôn xao trước câu chuyện tình yêu giữa cô gái Indonesia Vera Nanda Putri và chàng trai Hàn Quốc Jun Park. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên không chỉ là sự khác biệt về quốc tịch và tôn giáo, mà còn bởi ngoại hình của họ được cho là trái ngược nhau hoàn toàn.
Vera thường được nhận xét có vóc dáng tròn trịa, không quá nổi bật, trong khi bạn trai cô lại gây ấn tượng với ngoại hình sáng, gương mặt lãng tử mang nét cuốn hút như nam chính trong phim tình cảm. Trước sự khác biệt rõ rệt này, nhiều cư dân mạng còn ví von họ như "cô nàng vịt bầu" và "chàng hoàng tử".
Cơ duyên giữa họ bắt đầu vào năm 2015, khi Vera sang Hàn Quốc du lịch và đăng ký tham gia một khóa học ngôn ngữ tại Đại học Quốc gia Seoul. Vì đặc biệt yêu thích chương trình thực tế Running Man, cô gái Indonesia đã nuôi quyết tâm tìm hiểu sâu hơn về văn hóa xứ kim chi cũng như học tiếng Hàn. Một năm sau đó, cô gặp Jun, chàng trai làm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và nhanh chóng nảy sinh tình cảm với anh.
Sau thời gian trò chuyện và tìm hiểu, họ dần nảy sinh tình cảm với nhau. Dù vậy, Vera lại không khỏi mặc cảm về ngoại hình của mình. Cô e ngại rằng nếu Jun công khai mối quan hệ trên mạng xã hội, anh có thể sẽ phải hứng chịu những lời bàn tán hay trêu chọc từ người khác. Hơn nữa, khoảng cách về quốc tịch, khác biệt văn hóa cùng rào cản ngôn ngữ càng khiến cô thêm bất an.
Bằng sự chân thành và kiên trì của mình, chàng trai Hàn Quốc đã dần chiếm được niềm tin của Vera, giúp cô đủ dũng cảm để công khai mối quan hệ với gia đình hai bên cũng như trên mạng xã hội. Dù phải đối mặt với không ít bình luận tiêu cực xoay quanh ngoại hình và sự khác biệt giữa hai người, Vera và Jun vẫn kiên định bên nhau. Sau thời gian tìm hiểu, họ chính thức về chung một nhà vào ngày 28/2/2017.
Giờ đây, sau 9 năm kết hôn, chuyện tình của cả hai vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ người theo dõi. Từ những hình ảnh được cặp đôi đăng tải có thể thấy rằng mối quan hệ của họ vẫn khăng khít và hạnh phúc.
Ngoại hình của cả hai theo thời gian cũng không thay đổi quá nhiều. Nếu như Jun Park vẫn giữ được vẻ trẻ trung, điển trai thì Vera lại ghi điểm nhờ sự tự tin và nét rạng rỡ. Vượt qua những định kiến về ngoại hình, cô ngày càng nhận được sự yêu mến từ mọi người bởi tính cách vui vẻ, dễ thương cùng nguồn năng lượng tích cực mà cô lan tỏa.
Cặp đôi vẫn chưa có con nên dành phần lớn thời gian để tận hưởng cuộc sống hôn nhân. Họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, đồng thời cùng nhau khám phá nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Bali, Bangkok hay Tokyo.
Bên cạnh đó, cả hai cũng đăng tải các video về cuộc sống thường ngày lên mạng xã hội khiến không ít cư dân mạng vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với hạnh phúc của họ.
Trong thế giới đa dạng và phong phú, mỗi người đều có những góc nhìn và định nghĩa riêng về sự trưởng thành. Với tác giả Ngân Om, trưởng thành không gói gọn trong tuổi tác, giàu nghèo hay vị trí xã hội. Trưởng thành thực sự là khi chúng ta nhìn lại bản thân và thấy mình đã biết cách yêu thương, chăm sóc chính mình, để từ đó yêu thương và hòa hợp với những người xung quanh.